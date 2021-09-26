星期日現場：默世代：「媽咪」走人了 未來自己話事

【明報專訊】今天的世界熱話，是執政16年的德國總理默克爾在是日大選投票日之後即將卸任，《金融時報》一篇以「默世代」（Generation Merkel）為主題的報道，這樣介紹一個在默克爾治下成長的17歲年輕人：「她只經歷過一個領袖的管治，但她不是生活在朝鮮或普京統治的俄羅斯，而是既繁榮又民主的德國。」默克爾有個花名叫Mutti（媽咪），她湊大的年輕世代最關心環保，對香港後生仔而言這些情況似乎都有點難以想像，於是明報記者一於親自問個究竟，聯絡德國年輕人了解他們的想法，為讓讀者了解他們生活的時代背景，我們製作了圖看「默世代」。與此同時，我們找到在柏林生活了8年的26歲港人女生Bonnie Cheng，聽她從香港到德國，如何感受「阿媽湊住」的有辣有唔辣。

2005年默克爾被選為德國總理時，Sue Röders才13歲。「對我這一代人來說，默克爾總是在這裏，就像母親，即使是一開始不關心政治或不怎麼欣賞她的人，每當有大事發生，我覺得每個人都望着默克爾，有一種信念，相信她會處理好。」

「哪裏有事 哪裏就見到她」

如今29歲的Röders來自南部巴伐利亞州，正是在默克爾執政下成長的一代人。她形容默克爾「有智慧」、「有才能」，「就算你在某些議題不同意默克爾的觀點，她予人的感覺還是值得信賴」。23歲的氣候運動Fridays for Future成員Carla Reemtsma也有類似看法，默克爾在她7歲時上台，在成長過程，哪裏發生重大事件，哪裏就能看到默克爾的身影，「她從政風格務實，也贏得非保守派選民的稱讚」。

德國人稱呼默克爾做「媽咪」，Röders覺得這個暱稱很有趣，感覺像「媽媽會把事情辦妥，不用擔心，我們都信她，沒事的」。

但一切將會迎來改變，「媽咪」即將步下政治舞台，「默克爾時代」隨之走向終結。過去16年，德國以至全球發生許多國際大事，歐美各國的領導層幾乎都換了幾遍，默克爾仍穩坐總理位置，帶國家熬過2008年金融危機，之後歐債危機、歐洲難民潮、英國脫歐問題接踵而至；默克爾在推動歐洲一體化的進程上沉着應對，「湊住」現今被視為歐盟龍頭的德國，臨卸任還碰上新冠疫情大爆發。

一些德國年輕人把默克爾視為榜樣。21歲的Lilli Fischer是默克爾所屬執政黨基民盟的成員，她直言很尊敬默克爾，「我猜她是很多德國人的榜樣，也是我的（學習對象）……對我來說，由女性擔任總理頗有意義」。

細看默克爾的政治生涯，最具爭議的可能是難民政策。2015年歐洲難民危機爆發，默克爾信心滿滿說了一句「我們做得到」，打開收容百萬中東與非洲難民的大門，這句話給29歲的越南裔德國人June Kanamea留下深刻印象。對於執政黨部分成員不同意做法，她表示可惜：「今年塔利班重奪政權時，不少基民盟/基社盟政客還說『2015年不能重演！』」。不過默克爾在贏得國際掌聲背後，德國接連發生涉及外來者的罪案，令其民望下挫，高舉反移民旗幟、右翼民粹的德國另類選擇黨（AfD）亦乘勢崛起。

同樣是18歲的女生Carolin Lichtenheld和Ada Spiess，兩人都是第一次投票的「首投族」，本為AfD成員的Carolin不滿默克爾將基民盟帶向左的方向，認為這些年LGBTQ社群或難民比傳統家庭受到更多關注；Ada則覺得年輕人和弱勢社群的聲音沒有被聽見，尤其疫情期間，許多人難以維生，社會不公加劇。

在相關報道中，德國右翼年輕人的聲音較鮮見，記者透過不同渠道聯絡並作出訪問邀請，最終聯絡到30歲的AfD青年團柏林支部發言人Ferdinand Vogel。「阿媽」要走？他似乎毫不留戀。Vogel批評默克爾忽視了部分人的聲音，尤其在德國東部，默克爾、基民盟及其他組織都沒聆聽關於移民和新冠抗疫政策的反對意見，公眾在政治派系和社會地位之間日益分裂，這現象是前所未有的，「當我得知這是她的最後一個總理任期時，我自然高興起來」。另一名AfD成員Jan Wenzel Schmidt稱，默克爾應該對連串危機負上責任，認為一切全因她的錯誤決定而起。

不滿未被聽見 就做「野孩子」

「年輕一代的聲音被忽視了。」23歲土耳其裔德國人Oguzhan Armutcu的評價也很直接。根據德國政府數據，隨着老齡化趨勢發展，60歲以上選民目前佔全體三分之一以上，顯示年長選民才是德國選舉的重心。在科隆修讀法律的24歲社民黨成員Leon Rauch也表示：「保守派的選民基礎主要是老年人，所以年輕人的聲音很少被聽見，尤其是氣候變化問題。」Rauch認為年輕人感受不到大多數政黨代表他們的聲音，他們變相活躍於無黨派組織及其他運動，例如Fridays for Future。

Armutcu補充說，德國許多政客的年齡都是50、60歲，他們爭取的東西並非從年輕一代的利益出發，「默世代」長大之後，並非只做跟隨阿媽步伐的裙腳仔，他們也有人正尋求改變政治決策的方式。就像Reemtsma，她自2018年起積極參與氣候運動，她認為默克爾在控制全球平均升溫在1.5℃方面做得不夠，踏進「後默克爾時代」，德國人將意識到過去幾年國家處於政治停滯狀態，接任的新總理除了需要在數碼化、抗疫政策作出改變，還要加倍努力應對氣候變化。

相較其他歐洲國家，德國年輕人常被標籤對政治冷感及投票率低，過去16年每逢大事都有「媽咪」照顧，會否影響他們的政治參與度？Fischer：「如果你兩年前問我（年輕人是否對政治冷感），我會答是，但我已改變想法了。」她稱近年德國年輕一代的政治參與度大增，Fridays for Future成立及對歐盟的《一般資料保護規例》（GDPR）第13條的抗議便是例子，愈來愈多年輕人站出來發聲，開始關心政治。

選舉在即，各黨宣傳攻勢此起彼落。除了基民盟、綠黨、社民黨的總理候選人的競爭，分析預測執政聯盟組合花款亦多於歷屆選舉。選民的心誰屬，還看最終結果，但肯定當中也有年輕人求變與抬頭面對前路的心。Röders告訴記者：「過往很多人把票投給默克爾的政黨，是因為覺得她可靠，而不是看政綱。現在3黨候選人爭奪總理寶座，我們可以選擇；更多人關心政綱多過政客的身分，可能是第一次思考自己想要什麼。」

文˙甄梓鈴

編輯•劉子斌

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