通識導賞：Mutti（媽咪）湊大的默世代
文章日期：2021年09月26日
【明報專訊】香港統治者對待年輕人，提過「阿媽不應太縱仔女」的母親論，相信港人仍很記得；即將卸任的德國總理默克爾亦有個花名叫「媽咪」（Mutti），而在默克爾執政時代成長的一代人剛被稱為「默世代」（Generation Merkel），從小到大凡事有阿媽幫手「拆彈」。話說2005年，蘋果第一代iPhone還沒面世，facebook也只是美國大學校園內一個新現象，就在這樣的時空下，出身於前東德地區的默克爾當選德國總理，三度連任，一做16年。今天是德國大選日，阿媽早言唔撈了，明報記者專訪了不同立場的當地年輕人，他們怎樣回顧多年來阿媽這份「溝通與關懷」？來自香港的年輕人Bonnie則形容與兩地朋友相處如在兩個世界，透過圖像與數據，我們來看這群「默世代」身處的社會背景與看待未來的眼光，會否與香港後生仔很不一樣？
點解德國人叫默克爾做媽咪？
Oguzhan Armutcu
移民後代（23歲）
當歐洲內外有什麼社會問題，都會見她介入和現身克服困難，我想是冷靜及政治手腕令她得到這個稱呼（想cute啲可以叫Mutter）
Jan Wenzel Schmidt
AfD成員（29歲）
2015年她想拯救全世界，想德國接納所有人，是真的把他們請到德國，有此稱呼就因為她以情感輕率用事
Leon Rauch
社民黨成員（24歲）
我沒特別喜歡這個稱呼，因為有貶低的意思，將德國首名女總理貶低為母親的角色
June Kanamea
移民後代（29歲）
我好亂喎，又唔見叫男總理做Vati、Papi嘅。我不覺得她特別聚焦家庭政策，但她多數講得出做得到
Ada Spiess
氣候運動參與者（18歲）
是對她的肯定和拿她來說笑吧，身為女總理，她面對很多偏見，叫佢阿媽似係想將佢簡化成一個女人
Carla Reemtsma
氣候運動參與者（23歲）
性別主義囉。雖然「媽咪」是讚她會關懷、理解人，這是她執政上走妥協方向的特色，但也是性別主義，講到唔使咁認真對待佢呢個人咁
Ferdinand Vogel
AfD成員（30歲）
我理解唔到個花名點嚟，母親應該關心、最重要愛護孩子，但她又沒孩子，兼漠不關心和冷淡
Sue Röders
無黨派（29歲）
代表一種感覺：「媽媽會把事情辦妥，不用擔心，我們都信她，沒事的。」
Lilli Fischer基民盟成員（21歲）
無論現在還是過去，她對於國家都似阿媽，尤其2015年難民危機時展現出她是最有關懷的政治人物之一，你可以話因為佢係女人，亦都可以話佢係做自己
一個在默克爾時代長大的後生仔，會經歷什麼？
由德國語言協會評選的「年度詞彙」帶我們想像16年來德國人走過的路。
◆2005年◆
【Bundeskanzlerin】（聯邦女總理，專指女性）︰基民盟黨魁默克爾當選德國總理；YouTube成立
◆2006年◆
【Fanmeile】（球迷大道）︰德國主辦世界盃
◆2007年◆
【Klimakatastrophe】（氣候災難）︰聯合國氣候變化專家組IPCC發表第四份報告書，成為全球暖化威脅一大警告；蘋果發表第一代iPhone
◆2008年◆
【Finanzkrise】（金融危機）︰全球金融海嘯爆發
◆2009年◆
【Abwrackprämie】（汽車報廢津貼，為支援汽車業推出報廢舊車買新車的津貼︰9月大選，基民盟勝選，與自由民主黨合組執政聯盟
◆2010年◆
【Wutbürger】（憤怒公民，龐大鐵路計劃Stuttgart 21引起示威抗議，主要推手巴符州基民盟政府後來在選舉失利，綠黨首次獲得州長之位）︰葡萄牙、意大利、愛爾蘭、希臘、西班牙出現經濟危機，德國撥224億歐元援助希臘；阿拉伯之春爆發，難民潮開始湧入歐洲
◆2011年◆
【Stresstest】（指對銀行的壓力測試，亦指對Stuttgart 21建造工程、3．11後德國對核設施的測試）︰日本福島核事故發生後，德國定下目標，2022年前關閉全國17座核電站；敘利亞爆發內戰
◆2012年◆
【Rettungsroutine】（例行救援，指德國不斷出手救助歐盟國財政危機）
◆2013年◆
【GroKo】（「大」（große）+「聯盟」（Koalition），基民盟、基社盟/社民黨組成大聯盟政府）︰右翼「德國另類選擇黨」（AfD）成立
◆2014年◆
【Lichtgrenze】（光之圍牆，紀念柏林圍牆倒下而沿圍牆放置光球的藝術裝置）︰德國通過最低時薪8.5歐元；「伊斯蘭國」（ISIS）興起
◆2015年◆
【Flüchtlinge】（難民）︰敘利亞3歲童伏屍沙灘，成為歐洲出現難民危機的標誌事件，默克爾打開大門接收難民
◆2016年◆
【postfaktisch】（後真相）︰英國脫歐公投；特朗普當選美國總統；歐盟通過《一般資料保護規例》（GDPR），2018年實施；科隆除夕倒數活動百計女子被性侵，令默克爾歡迎移民的取態大受批評，引發示威；突尼斯青年驅車衝入柏林聖誕市集，釀成12死亡
◆2017年◆
【Jamaika-Aus】（當年熱議執政聯盟可能組合「基民盟/基社盟+自民黨+綠黨」，三黨代表色為牙買加國旗上黑、黃、綠三色，最後仍是GroKo出線）：AfD成為議會第三大黨；國會通過同性婚姻合法化
◆2018年◆
【Heißzeit】（熱浪時期，改自冰河時期Eiszeit一詞）︰熱浪襲歐洲，瑞典少女通貝里發起全球為氣候危機罷課行動，名為Fridays for Future；德國失業率降至5.2%，為1990年兩德統一後新低
◆2019年◆
【Respektrente】（「尊嚴」+「退休金」）︰執政聯盟達成共識，推出基本退休金新制度，保障低收入工人退休生活
◆2020年◆
【Corona-Pandemie】（冠狀病毒大流行）︰1月27日德國出現新冠疫情首例
◆2021年◆
至9月新冠感染人數破400萬，超過9萬人死亡；9月26日大選投票日，默克爾會在新執政聯盟組成後卸任