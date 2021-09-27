年過50 作好準備為生命自決 做齊「三寶」安心打疫苗

防患未然——人老了，身體易出毛病，萬一喪失精神行為能力，「三寶」是對老者保障。（wildpixel@iStockphoto）

盡早訂立——單身貴族應盡早訂立「三寶」，因沒有持久授權書，其他人很難合法地執行你的意願。（設計圖片，模特兒與文中個案無關，kazuma seki@iStockphoto）

【明報專訊】一個晚上，接二連三收到親友來電，都是詢問有關「老來三寶」。太太對我說：「不如你轉行！開個平台做KOL，叫自己做『老來三寶達人』，或者會變網紅啊！」

吃飽飯後，我就轉到安樂椅上去，等候「飯後果」。

這時手提電話響起。傳來Karen爽朗的語調：「福哥，我決定了！」

一時之間，不知她有什麼重大決定。於是問道：「決定了什麼？」

「決定了打疫苗。」Karen趕緊回答。

啊，原來如此。大半年前，Karen就應否接種疫苗向我查詢過兩次，還以為她早有定奪，原來考慮了這麼久。

「我要立遺囑先敢打。你知啦，萬一有事，沒人可以幫我做決定。」Karen解釋。

Karen是太太的閨密，一名典型工作狂，一直單身。退休前是一間跨國公司副總裁。在剛退休時，她曾失落了一段日子，幸好成功過渡，現在是一名自在退休人士。

「你既然做得『一寶』：一不做，二不休，做齊其餘『兩寶』啦！」我游說朋友做「老來三寶」的癮頭又來了。

「預設醫療指示」 闡述治療意願

「三寶」即：遺囑、預設醫療指示和持久授權書。「遺囑」是死後對遺產或其他事務的指示安排。「預設醫療指示」是闡述自己在生命末段不能自決時，對維持生命治療意願的指示。至於「持久授權書」是在我們頭腦清醒、自主自決時所訂立；指定執行人可在我們喪失精神行為能力時，為我們處理財政事務。法庭會確保財產適當地運用在訂立人身上。這「三寶」為何是「老來」呢？因為人老了，身體容易出毛病；認知障礙症、中風、血管閉塞等疾病都會使我們喪失精神行為能力；所以「三寶」是對老者的保障，是老來的寶物。

「你都識得話啦，『老來三寶』喎！我有這麼老嗎？」Karen反問起來。

我當然不敢說Karen很老。但每個踏入人生下半場的人，都應該盡早訂立「三寶」；尤其過了50歲，沒有人能確定身體變化。常聽到友儕間的事故：運動健將，退休後天天打網球，腸胃不適個多月，一經檢查便證實是胰臟癌，更擴散至肝。行山發燒友，退休後每星期帶隊行山，但一次滑倒，大半年仍要扶杖出入。年紀大了，體魄愈來愈不受控，但求心安，我們應該趁身體仍健康，頭腦仍清醒，就把「三寶」做齊。

「持久授權書」 指定人處理財務

我告訴Karen，單身貴族更應盡早訂立「三寶」。萬一發生事故，沒有「持久授權書」，其他人是很難合法地執行她的意願。當務之急，她該認真考慮「持久授權書」執行人選。

「嘩，這是重大嘅考慮，我要改期打針！」Karen回答。

「不！一改期就趕不及抽樓、抽黃金㗎。大好機會，不要錯過！」我勸她道。

但Karen最後說：「我要慢慢諗清楚先。」

Karen剛掛線，電話鈴聲又響起。來電顯示：珠姐。珠姐是一名退休護士：「Dr. Leung，為何這麼麻煩？阿媽昨日去律師樓立遺囑，律師要求有醫生證明。立遺囑都要醫生證明？」

「是呀。有這樣的規定。」我告訴她。

年過80 立遺囑要醫生證明

香港法庭建議，律師在處理年過80人士遺囑事宜，遺囑訂立人必先獲醫生證明具備正常精神狀况及認知能力，方可訂立遺囑。珠姐媽媽年過90，律師難免有此要求。這規定可能是因應數年前一宗遺產爭議案，80多歲遺囑訂立人被懷疑精神狀况異常，法官最終宣判該遺囑無效。從此，法庭要求80歲以上人士訂立遺囑時，必須取得其具備精神行為能力的醫生證明。

因此，我建議珠姐先帶媽媽作評估，取得醫生證明後，才去立遺囑。與此同時，她亦可勸媽媽一併考慮訂立「持久授權書」及「預設醫療指示」。我又將「三寶」一一向珠姐解釋。大家談了好一會。

怎知珠姐才剛收線，電話鈴聲又再響起。今次打來的是大嫂。

患認知障礙 經評估可訂三寶

「阿萬，我有事想請教呀。」大嫂說。

大嫂是退休教師，有一姊姊年過80。新冠疫情下，兩姊妹一年多沒見面。昨天終往探望，她發覺姊姊記憶力嚴重衰退，擔心她患上認知障礙症；更得知姊姊兩名兒子年底移民，她擔心留港的姊姊能否應付獨老居住的生活。因此她想知道，記憶力嚴重衰退是否等同患上認知障礙症？認知障礙症患者能否訂立「持久授權書」？

首先，病人記憶力出現衰退並不代表患有認知障礙症，有可能是受藥物或其他病理影響。因此，一發現病人記憶力嚴重衰退徵狀，應盡快求醫查找原因。

其次，就算是認知障礙症患者，亦有可能被評定為有能力訂立「持久授權書」。醫生的評估，就病人能否清楚明白及理解相關法律文件的內容及效用而作判斷。如果病人能清晰地表達「遺囑」或「持久授權書」訂立原因、內容及後果，應評定為有足夠能力。很多早期認知障礙症患者，仍具備認知能力，他們仍可以簽署相關指示。

就此話題，我和大嫂又暢談了好一會。真想不到，一個晚上，接二連三的來電都是有關「老來三寶」。那碟飯後蘋果，果肉早已泛黃。這時，太太走過來，煞有介事的對我說：「不如你轉行啦！開個平台做KOL，叫自己做『老來三寶達人』，或者會變網紅啊！」

「……」

她就是不放過任何機會揶揄我。

文：梁萬福

編輯：林曉慧

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