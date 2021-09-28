News：走入時光隧道 賞新事舊物

1980年代小巴牌——場內掛上的1980年代小巴牌，是香港最後一名手寫小巴牌師傅麥錦生所收藏。（大會提供）

【明報專訊】創新與懷舊看似對立，但沒有舊物的根基，新事也未必能於潮流中站穩。LCX與TINY微影專門店及潮流玩物集中地Xplus聯手，即日至10月17日舉行「平行時空 #新事 #舊物 #回憶展」活動，以TINY微影專門店的香港舊日微縮玩具及場景、Xplus精挑細選的流行桌遊玩具及相機為基礎，透過回憶展及周末主題工作坊，將香港的「新」與「舊」事物平行展現，例如寶麗來新舊相機、特色玩具、舊小巴牌等，將舊元素與情懷，以創新形式展現於新鮮事物中。

回憶展以彩虹彈弓及經典紅色罩燈為創作靈感，製作融合展品的時光隧道，另一端的牆上掛上由香港最後一名手寫小巴牌師傅麥錦生收藏的1980年代小巴牌，帶訪客重回昔日候車時光。以香港懷舊街景及汽車等舊物作題材，製作出微縮玩具的本地玩具品牌TINY，亦與可口可樂及PANTONE聯乘展出一批即將推出的新玩具，如香港特色交通工具和消防栓系列等。

每個年代的小朋友，都有屬於他們時代的玩具，Xplus展出時下最流行的桌上遊戲，與舊式玩具比併。另展出不同年代的經典寶麗來即影即有相機，包括世界第一部即影即有相機Polaroid Model 95等。

展覽以外，在LCX消費滿指定金額，更可參加由麥師傅主理的小巴牌鎖匙扣製作工作坊、經典寶麗來撕拉片照相體驗、百年手藝「藍曬」曬相體驗、自己影相自己冲：Lomography黑白冲曬集作等。

■LCX「平行時空 #新事 #舊物 #回憶展」

日期：即日至10月17日

地點：尖沙嘴海港城海運大廈3階LCX正門展覽位置

參加工作坊：指定日期於LCX同日消費滿指定金額（不多於2張收據），即可預先報名參與工作坊。每日名額有限，換完即止

查詢：www.lcx.com.hk

整理：張曉冬