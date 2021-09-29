新iPhone拍片任玩景深 13 Pro系微距「攝」力細緻

微距——樹葉下方開電筒透出微光下，利用微距拍攝可攝出葉紋。（JJ攝）

電影效果——「電影模式」拍攝可自動或手動追焦，營造充滿電影感的景深效果。（品牌提供）

效能大躍進——iPhone 13（右）與13 Pro Max（左），機身設計與上代分別不大，其實內有乾坤，效能大幅升級。而13 Pro系列的全新配色天峰藍，顏色獨特。（JJ攝）

【明報專訊】話題之作iPhone 13系列終於推出，有讚賞亦有批評。的確4機外觀改變甚少，續用「M字額」又繼續無Touch ID。看似無突破？其實內裏升級低調而實在。兩類用家可能最適合換機：追求手機運作流暢的人，相信會對使用更高效更省電的晶片、更快速屏幕的新機愛不釋手；而愛用手機影相或拍片的人，更會發現iPhone 13系列不但鏡頭全面升級，更加入實用兼玩味十足的電影模式及微距拍攝功能，隨手便能拍出大師級的味道。

Apple今次推出4款iPhone 13系列手機，包括iPhone 13（$6799起）、13 mini（$5999起）、13 Pro（$8499起）及13 Pro Max（$9399起）。新機續用平直邊框設計，但加入更多配色，例如iPhone 13 Pro系列的天峰藍，還有iPhone 13系列的粉紅色與星光色。

A15晶片更省電 打機效能提升50％

iPhone 13全線配備A15 Bionic晶片，擁有2個高效核心及4個節能核心CPU，不但比上代的A14更快更強，也兼備節能效益。而GPU方面，iPhone 13兩款機為4核心，而13 Pro系列更擁有5核心。

記者採用Geekbench 5跑分測試，無論iPhone 13或13 Pro的CPU，單核心跑分都高達1700分以上，多核心更取得約4650分，相比iPhone 12跑出的1500與4100分，CPU提升約10%效能。至於GPU表現，iPhone 13 Pro更令人驚喜，跑出逾14,300分，少1顆GPU核心的iPhone 13則取得約11,000分，比起iPhone 12的9200分，大幅提升最多約50%效能，代表打機畫面更漂亮、爽快。

A15 Bionic晶片除了效能更強，亦比上代省電，令手機續航力大幅提升。iPhone 13可以連續播放影片19小時（比上代多2小時），iPhone 13 Pro Max更達28小時（比上代多8小時），用足全日都還有餘電。

120Hz屏幕 快慢自動調節

iPhone 13及13 mini用上新OLED屏幕，最高亮度增28%至800nits，與12 Pro同級。畫面解像力高，黑色深邃，對比鮮明。當觀賞HDR相片或影片時，屏幕更可把亮度推至1200nits，以呈現最豐富的細節。

至於iPhone 13 Pro系列則用上超級Retina XDR屏幕，支援最高1000nits的戶外亮度，比上代12 Pro高25%。此外，還加入來自iPad Pro的ProMotion技術，屏幕可在10Hz至120Hz之間自動調節，需要時（如打機或滾動頁面時）立即提供高格率，令畫面更流暢，不需要時（如看相片或靜止畫面）則使用低格率來省電。

大光圈大sensor 拍得更遠更近

無論是iPhone 13或13 Pro系列，相機系統都有全面升級。13與13 mini與上代旗艦型號12 Pro Max大致同級，廣角相機配備1.7微米像素感光元件，聚光能力比iPhone 12多47％。它還承繼了12 Pro Max的感應器移動式光學影像防震技術，拍片畫面非常穩定；iPhone 13的超廣角相機也換了感應器，雜訊更少，影像的陰暗位呈現更多細節。

至於iPhone 13 Pro系列，3支鏡頭全部升級。廣角鏡頭光圈不但增至F1.5，還配上Apple歷來最大的1.9微米像素感應器，聚光能力提升2.2倍；長焦鏡改用3倍焦距，即77mm（12 Pro Max為52mm）；至於超廣角鏡頭不但光圈增至F1.8，也換上新感光元件，聚光能力高92%。此枚鏡頭更為13 Pro系列帶來微距拍攝功能，對焦距離近至2cm；配合新的自動對焦系統，連最微小的細節都捕捉得到。微距拍攝亦適用於拍片，包括慢動作及縮時攝影，但要注意超廣角相機不備防震，用它拍片最好另配手持穩定器。

拍片自動變換對焦 富電影感

4款新機都新增「電影效果」，作為今代的主打拍片功能。在此模式中，不但能模擬出淺景深，更能自動變換對焦，例如先自動對焦畫面中央的主角，當他擰轉頭或離開畫面時，鏡頭會自動而順暢地轉為對焦畫面中另一角色，猶如電影中運用焦點轉移引導觀眾視線的專業拍攝手法。

除了由手機自動變焦，用家亦可在拍攝途中或拍攝後變換焦點，或在拍攝完畢後才調整模擬景深的深淺，非常好玩。可惜的是，此模式最高只能拍攝1080p 30fps影片，而且暫時只有iPhone可為影片調整景深效果，但官方指未來iPad Pro及Mac電腦經更新後都可以「玩埋一份」。

最後，iPhone 13亦全線加入「攝影風格」功能，讓用家自訂不同風格拍攝，如強烈對比、鮮豔、暖色、冷色等。與一般濾鏡不同，此功能會聰明地針對相片的不同部分適當調整，同時保留自然的人物膚色，效果比濾鏡更自然，不怕變成「變形俠醫」。

文：JJ

編輯：梁小玲

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