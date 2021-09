創科神探：摺屏+5G網絡 手機以柔致勝？

【明報專訊】「Be water, my friend.」朋友,記得李小龍的名句嗎?「Water can flow or crash.」他強調武術至高境界是以柔制剛,以水作喻,看似柔弱,卻有穿石的能力。然而以柔制剛的道理套用在手機競賽上,又會否是未來致勝關鍵?

近日在社交媒體不斷看到Galaxy Z Fold3及Flip3的宣傳片,標榜摺機的優勢,大屏幕當可作平板電腦使用。前者加入S Pen功能方便記錄、畫圖,兼顧工作和生活需要;後者以輕便作賣點,兩者都突破傳統手機界限。

屏幕隱藏鏡頭 影像沒遮擋

摺疊手機採用的Dynamic AMOLED屏幕,當中AMOLED的技術名為Active Matrix OLED。創科神探抽絲剝繭,解構技術背後的原理。Active Matrix是基於電子線路針對顯示屏的驅動方式,主要把一組電子元件放到屏幕上的每一粒pixel,藉此加快推動傳統LCD裏面的液晶速度及反應。

及至大約10多年前,新技術OLED出現,讀者可能會問:「與傳統LCD有分別嗎?」最大的差別在於傳統技術需要背光支持,OLED卻含自發光特性,因此體積能夠做到超薄,更容易做出柔性、彎曲甚至摺疊;聰明的手機屏幕製造商加入Active Matrix技術,發展出AMOLED,並創造出無邊際展開式屏幕。現今的新技術,是當屏幕亮起便如魔法一樣,把屏幕上的鏡頭隱藏,讓屏幕顯示的影像再沒有遮擋。

十年河東,十年河西,智能手機也會換代交替。神探預言摺疊手機加入5G網絡連接及更多實用功能後,將為普羅大眾提供極致精彩的流動體驗,「以柔制剛」將會是未來10年手機致勝之道。

「Do not go out and look for a successful personality and duplicate it.」是李小龍另一句名言。創科人不要模仿抄襲,要經常做回自己、表達自己,對自己有信心,這才是顛覆世界、創科成功之道。

文:鄒健宏(科學園科培網絡榮譽會長)

[E潮]