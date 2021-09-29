創科神探：摺屏+5G網絡 手機以柔致勝？

【明報專訊】「Be water, my friend.」朋友，記得李小龍的名句嗎？「Water can flow or crash.」他強調武術至高境界是以柔制剛，以水作喻，看似柔弱，卻有穿石的能力。然而以柔制剛的道理套用在手機競賽上，又會否是未來致勝關鍵？

近日在社交媒體不斷看到Galaxy Z Fold3及Flip3的宣傳片，標榜摺機的優勢，大屏幕當可作平板電腦使用。前者加入S Pen功能方便記錄、畫圖，兼顧工作和生活需要；後者以輕便作賣點，兩者都突破傳統手機界限。

屏幕隱藏鏡頭 影像沒遮擋

摺疊手機採用的Dynamic AMOLED屏幕，當中AMOLED的技術名為Active Matrix OLED。創科神探抽絲剝繭，解構技術背後的原理。Active Matrix是基於電子線路針對顯示屏的驅動方式，主要把一組電子元件放到屏幕上的每一粒pixel，藉此加快推動傳統LCD裏面的液晶速度及反應。

及至大約10多年前，新技術OLED出現，讀者可能會問：「與傳統LCD有分別嗎？」最大的差別在於傳統技術需要背光支持，OLED卻含自發光特性，因此體積能夠做到超薄，更容易做出柔性、彎曲甚至摺疊；聰明的手機屏幕製造商加入Active Matrix技術，發展出AMOLED，並創造出無邊際展開式屏幕。現今的新技術，是當屏幕亮起便如魔法一樣，把屏幕上的鏡頭隱藏，讓屏幕顯示的影像再沒有遮擋。

十年河東，十年河西，智能手機也會換代交替。神探預言摺疊手機加入5G網絡連接及更多實用功能後，將為普羅大眾提供極致精彩的流動體驗，「以柔制剛」將會是未來10年手機致勝之道。

「Do not go out and look for a successful personality and duplicate it.」是李小龍另一句名言。創科人不要模仿抄襲，要經常做回自己、表達自己，對自己有信心，這才是顛覆世界、創科成功之道。

文：鄒健宏（科學園科培網絡榮譽會長）

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