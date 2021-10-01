沙發薯：魷魚遊戲以外的選擇

【明報專訊】網絡改變當代看電視的習慣，傳統電視的大婆台不再獨佔大眾，換來的是串流巨人Netflix變成新大婆台，操控大眾口味及茶餘飯後話題。最近全球都在追看的《魷魚遊戲》就是最佳例證，Netflix一夜間將一套大家聞所未聞的韓劇變為全球大熱劇，各地網民瘋狂推薦討論，可見Netflix的「造星」能力與影響力已經達到頂級位置，要風得風要雨得雨。

Netflix面向大眾，明白大家口味，自然能夠製造一套接一套的話題作。不過，看得多計算精準的商業作，也要看一些清淡、較有藝術性的節目來清清腸胃。專門買獨立電影及全球各地冷門電視劇的BBC Four就是用來抗衡這些娛樂度超標的節目的最佳選擇。最近他們播出紀錄片電影Garage People，便是令人眼界大開的作品。

Garage People是有關俄羅斯北部車庫文化的紀錄片。原來居住在俄羅斯郊區的人都習慣擁有自己的車庫，由於生活貧困，沒有城市生活，當地人都會將車庫改造成自己的私人空間，在入面做自己喜歡的事。有人用來夾band、做gym、做藝術作品，甚至是用來做養雞場。

這紀錄片讓人反思，原來對很多像這些住在俄羅斯貧窮郊野地區的人來說，人生是十分灰暗，沒什麼希望可言。沒錢，沒機會，就連娛樂也不存在。唯一有的只是身邊冷酷嚴峻的自然環境，最大的工作機會僅是在礦場當礦工。難怪當地人有這個車庫文化，因為除了離開，這看來是他們唯一可找到心靈慰藉的避世空間。

軍醫踏上血腥末路

紀錄片外，BBC最近播出的The North Water亦是喜歡慢熱劇集的好選擇。改編自同名小說，劇集講述前軍醫主角Patrick Sumner因為被誣衊而含屈退役，前途盡毁，在別無選擇下他只能降低身價，成為船上的駐場醫生。機緣巧合下他加入獵鯨船Volunteer到北極海域捕鯨，卻不知道原來該船船長與商家秘密協議，打算將船在北極海沉掉，從而賺取大量保費。船長的秘密計劃外，更不幸的是船上的主力殺鯨員工Henry Drax原來是個冷血殺手，獵鯨之旅不單是主角Patrick醫護事業上的末路，更是一個充滿血與暴力的血腥噩夢。

The North Water是電影導演Andrew Haigh（Weekend、45 Years）的創作，只有5集，是那類充滿心血的認真製作，沒有拖泥帶水，沒有樣板電視劇的鋪排，是一個引人入勝、充滿着不同情緒的出色故事。演員的演出亦是劇集的亮點，尤其是飾演冷血殺手的Colin Farrell的演出叫人不寒而慄。

電視迷均將有類似題材的劇集The Terror與此劇比較，但其實兩套作品十分不同，或者The North Water的第一集不算特別出眾，令人以為只是一般貨色，但其故事的發展特別精彩；第二集打後的每一刻基本上都充滿張力及恐懼氣氛，是難得的電視佳作。

當然，沉重、認真的電視我們又如何能天天看？一陣子我們又不是死死地氣打開Netflix，看看有什麼可以不用花腦力看的娛樂呢？

文：陳Damon