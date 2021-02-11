搖滾加持 LED吸睛 破格雙節棍「發光發亮」

【明報專訊】關於雙節棍，大家都會想起李小龍。雖然這位武術巨星已離世近半世紀，但直到今天，大家對他依然難以忘懷；就連雙節棍，儘管風潮難及當年，但仍有一批有心人致力傳承和推廣。這件兩條短棍加一條繩子／鐵鏈的兵器，發展至今已換上「發光發亮」的新形象，成為老幼咸宜的體育活動，甚至走入校園。

1978年上映的電影《死亡遊戲》，主角李小龍有連場精彩對打場面。其中，火併菲律賓武術宗師伊魯山度一幕，李小龍手中揮舞雙節棍的畫面堪稱經典。當年掀起了一股雙節棍風潮，不少習武之人以至李小龍的粉絲，也紛紛研究和學習雙節棍。雙節棍發展至今天，雖然不及當年興盛，但依然有人醉心學習，更有學校列為常規體育課堂，成立校隊參賽。

優才（楊殷有娣）書院校長譚國偉指出：「體育運動對學生各方面的成長有不少好處。」然而香港學校普遍的體育課堂數和時間都偏少。因此，該校特別引進逾30種體育活動入校園，其中約5到6項為武術項目，包括雙節棍。優才的雙節棍班已開辦至少7年，中間從未因報名人數太少而取消。學校及後把雙節棍列入正式體育堂中，讓全校學生也接觸到這項運動，並成立雙節棍校隊參賽。2016年6月6日，優才更與香港雙節棍總會創辦人劉萬梁（Jerry）合作，Jerry與507名師生締造了全球最大型的雙節棍課堂世界紀錄。

易攜易練 體力要求較低

譚校長認為，雙節棍有不少優點，包括入門門檻不高，體力要求較低，「它着重技巧和手眼協調，平常少運動、體能稍遜的學生也可以應付」。另外，雙節棍也比其他兵器如長棍、刀劍等輕便，方便攜帶收藏；練習場地也沒有特別要求，在家中也能輕鬆練習。

雙節棍有一段長時間缺少學習渠道，一般人不容易接觸。Jerry最初也是跟着李小龍的影片，加上內地一些早期的雙節棍教學影片，一步一步慢慢學習。到後來蒐集更多資料，與一群志趣相投的朋友一起研究，才漸漸有了香港雙節棍總會的雛形。今天，他已經研發出了圖譜、套路，以及自訂考核制度。現在我們見到的香港雙節棍總會，可說是「摸住石頭過河」，從零開始一步一步建成。

自學研圖譜 創八級八段體系

現在香港雙節棍總會的八級八段體系，同樣由Jerry設計，服飾和考級制度有點像跆拳道或空手道，一樣是一級一級往上考，內容包括考核學員的套路綜合身法、步法、腿法、眼法與手法。不同級數考核內容不盡相同，如在較高階段，會要求學員雙手耍雙節棍及自創套路等。Jerry表示，這個體系設計參考了古今中外各個武術和運動比賽系統，並經香港內外不同專家的論證和認可。每個人的領悟力、練習強度和技巧掌握，都會影響考級所需時間，一般來說，學員平均4至5年完成八級；也有不少人以強身健體、興趣班的形式學習雙節棍，因此不會特別報名考核。

「先迎合後引導」

在跟Jerry的交流中，感受到他勇於嘗試新方式，不抗拒流行文化，冀以多元方式推廣雙節棍。如他自創了LED雙節棍、雙節棍CG影片，也出品一系列雙節棍「相關周邊」，如衣服、帽子、毛巾等。譚校長也分享：「一次Jerry帶領同學在校表演雙節棍。當中最印象深刻是背景音樂，並非選用《將軍令》或《闖將令》等華樂，而是搖滾樂隊Europe重金屬版本的The Final Countdown。」跟一般印象中莊重、傳統的武術大相逕庭。Jerry解釋，在傳統武術中，大家追求「突破身體極限」，不斷專注、修煉自己。但現在身邊娛樂和活動實在太多，大家都「百足咁多爪」；加上速食文化盛行，傳統武術對大多人來說「太難入口」。

Jerry表示，創辦總會目的是讓更多人認識雙節棍，希望「先迎合後引導」，至少讓大眾有接觸、了解雙節棍的機會。他認為一項武術最重要的是精神和它的「靈魂」，不用過於執著形式。引用李小龍名言「be water, my friend」，不拘泥於形式，要像水一樣流動，既柔和又剛強，能適應萬物，也能粉碎一切。可能10個人來玩，最後只有1人留下，已經是邁出成功的一步。目前Jerry正努力跟海外不同雙節棍大型團體增加交流合作，如世界雙節棍協會（WNA），希望雙節棍能競技化、統一化，踏上更大的國際舞台。

■表演片段

香港雙節棍總會定期在社交平台分享不同雙節棍練習、表演，以及花絮片段，以下是其中一段Jerry連同一眾學員表演雙節棍的片段：

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文：唐可怡

編輯：林曉慧

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