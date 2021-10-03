估餐飽：靠飯糰蒸雞翼過活，這是誰的餐單？

【明報專訊】「民以食為天」，人生總要花不少時間在餐桌上，在香港這個美食之都，「等陣食啲乜」應該是上至高官下至基層都要煩惱的問題。蔡子強在《大人們的餐桌》書中，從飲食出發認識歷史名人，如1950年代美國總統艾森豪和廣大國民一樣，最愛坐在電視前吃俗稱「電視餐」的加工食品；二戰斯大林在百姓窮得吃樹皮時，拿出魚子醬、煙三文魚、伏特加款待邱吉爾。書背還有個有趣的謎題，試猜猜以下兩個政客是誰，投票的話你會選誰，一個是素食主義者、滴酒不沾；一個睡到日上三竿、有酗酒習慣。每個人有不同的飲食偏好、生活習俗、健康問題，餐桌也有不同面貌，開估蔡子強的答案之前，記者亦邀請了一個香港人分享她的一周餐單，看完食物相後，不如猜猜看她的故事。

試勻中西醫、過敏測試

其實以上無牛、無海鮮、無麩質、無加工食品的早午晚餐，是濕疹患者Kasey的餐單。

濕疹戒口限制多，她除了戒常見的牛、海鮮、芒果，還包括高蛋白質食物、麵粉、發酵食品、堅果，連橙也不能吃。

Kasey小學時手背開始紅紅癢癢，考DSE讀書壓力一大，濕疹就爆發，臉頰兩側、額頭、手肘大範圍紅癢，一搲患處即流血、滲黃色組織液、甩皮、表面變黑。因要應付公開試，她沒有心力認真醫治濕疹，「我沒有時間睇醫生，就瘋狂搽類固醇，一痕就搽，一痕就搽，直到有天發現，皮膚不是變黑，而是變白」。類固醇過度使用，令她的皮膚變薄、失去色素，但患處依然痕癢，於是停用類固醇，苦尋其他應對濕疹的方法。

她轉看中醫，半年內隔周進出診所，每次捧着十多包苦藥回家，一周藥費逾千元，還要戒辣、甜、生冷食物，每天只吃雞肉煠菜，臉上的濕疹才慢慢痊癒。2019年末她的濕疹又嚴重起來，這次蔓延到背脊，看了3個月中醫，完全沒有好轉，做「延遲性食物過敏測試」（IgG）望找出導致皮膚過敏的食物。

好多嘢唔食得？

濕疹源於身體免疫系統失調而出現過敏反應，比如病人吃過某種食物後，身體會產生免疫球蛋白G（IgG），IgG數量過多，身體會出現炎性反應，例如皮膚紅腫痕癢，但病徵不是進食後馬上出現，這亦導致患者較難找出致敏原。Kasey花了2600多元做IgG血液測試，結果顯示超過200種食物中，對其中幾十種食物敏感，包括蛋白、蛋黃、牛奶、杏仁奶，調味料有白酒、醋、豉油、喼汁、蠔油、魚露……

濕疹患者耳提面命人人必戒的牛肉、海鮮、芒果等濕熱食物竟然不在此清單裏，Kasey解釋，因為這些食物她戒食多年，血液裏沒有其IgG濃度，所以測不出來。比起戒成習慣的牛肉，其他不能吃的食物更令她驚訝，比如煮中菜少不了的豉油，煮西餐常遇到的番茄醬、意粉。所以Kasey每次選購食材時都要研究一大輪食物營養標籤，例如她對葵花籽敏感，部分品牌的燕麥奶含有葵花籽油就不能喝，還要檢查包裝上有否標示「gluten free」無麩質，或生產商有否處理致敏食物。

戒口3個月 又寡又悶又重複

營養師建議Kasey跟測試結果戒食3個月，再慢慢試食過敏食物。Kasey形容那3個月是她戒口戒得最清淡的日子，因為不知道外出吃飯的調味料、食物來源，她每餐都是吃住家菜，早餐自己準備飯糰；午餐晚餐由家人按禁食清單特製餸菜。食材選擇不多，餐桌上來來去去都是那幾碟菜，「那時候一個禮拜食同一樣餸，會食兩三四次，譬如夜晚屋企人煮金銀花蒸雞翼，翌日lunch又食多一餐，隔多日就是金銀花蒸排骨，然後又食多兩餐，所有菜都很重複」。金銀花蒸雞翼和蟲草花雲耳蒸雞翼老是常出現，因為蒸和煠調味料較簡單，不像燜煮需放豉油、醬汁，「落少少鹽，落少少薑，已經好好食」。

但食得又寡又悶難以堅持3個月，Kasey努力為戒食餐單添新意和變化，製作無麩質的墨西哥捲餅。她還在健康用品網站找到豉油的代替品——椰子氨基無醬油調味醬，由有機椰子樹汁製成，完全沒有椰子味道，反而味道偏甜像日本豉油，可作醃料、清炒醬油之用，製作飯糰時可大派用場。

【食譜分享】

牛油果雞肉藜麥飯糰

材料：

藜麥飯……3至4碗

牛油果……1個

雞肉……300克

洋葱……半個

紫菜……4塊

椰子調味醬……少許（由有機椰子樹汁製成，味道像日本豉油，可作醃料、清炒醬油。）

鹽……少許

黑椒……少許

麻油……少許

做法：

1.藜麥浸5至10分鐘，再與白米混合煮熟。

2.雞肉預先用椰子調味醬醃5至10分鐘。

3.把洋葱炒至微金黃色，加入已醃雞肉拌勻炒熟，可補加少許醬油，炒好放涼備用。

4.藜麥飯熟後加少許鹽及麻油調味，放涼，同時牛油果切片備用。

5.枱上鋪平保鮮膜，放上紫菜，按序鋪上藜麥飯、牛油果、洋葱雞肉、藜麥飯。

6.鋪好材料後，用紫菜先包好兩則，微微壓實材料，再用保鮮膜包實，包好四邊完成。

餐單成效：忌盲目戒口 須多管齊下

靠飯糰和蒸雞翼，辛辛苦苦捱過3個月，她發現濕疹的確穩定下來，沒有因為潮濕或空氣差而忽好忽壞，可是痕癢和紅腫的範圍並沒有縮小或完全痊癒。這麼努力戒口也無法真正跟濕疹講byebye，她開始覺得自己的濕疹，並不完全是因為食物敏感。「不是瘋狂戒口濕疹就會好，而是所有事要找到一個balance。」要解決濕疹，沒有唯一的最好方法，要多管齊下，做好護膚、睡眠充足、營養均衡。現在她的濕疹已好得七七八八，就算偶爾吃一兩餐牛肉、芒果，也不至於馬上大爆發。

她回想盲目戒口的日子，其實很大壓力，「好像一個無限輪迴，你無論幾努力去戒口，畀幾多錢睇醫生，但病情依然這麼差」。她感到崩潰，這麼努力，身體依然不聽話，每晚痕醒，牀單血漬斑斑，「好像搵極辦法都醫唔好自己，所以那時情緒很不穩定，keep住每一天好像木偶、扯線公仔般，行屍走肉地生存」。

壓力大壞情緒 加劇病情

情緒問題是不少濕疹患者的夢魘，甚至有人因為皮膚病而有輕生念頭，2018年一女生更因濕疹之苦弒親再自殺。Kasey曾看到濕疹更嚴重的女生在網上討論區分享，令她很心痛，「她說屋企人講了些好難聽的說話，說她不知道從哪裏惹回來，說她污糟呀等」。她深感香港人對濕疹謬誤甚多，皮膚病患者也缺乏情緒支援，於是開一個Instagram專頁「我的濕疹日常」，希望跟同路人分享心得，令大眾更理解濕疹，對濕疹朋友有同理心，「其實皮膚病需要很多人支持才會好，而不單靠睇醫生就得」。簡單一句「你呢啲嘢食得咩？」也可能令患者感到hard feeling，因為患者是最清楚自己病情的人，旁人的指指點點只會令他們因戒口而難過。

清淡為主 調整心態

Kasey一日三餐的大原則仍然是清淡為主，看着Kasey多菜白肉的健康餐，喝杯珍珠奶茶、鋸塊扒也要諗過度過，記者深感佩服，她卻說得豁達，「我諗戒得口的人，都習慣這種生活，其實香港餐廳真的很friendly，總會有一樣嘢啱你」。她說更重要是，懂得調整心態，不要把戒口想得太慘太差，「其實我還有好多選擇，而且不吃那些食物，對身體沒有很大影響，可從其他食物攝取同樣的營養」。

話說回頭，開估政客謎題，素食主義者、滴酒不沾的是希特勒；睡到日上三竿、有酗酒習慣的是邱吉爾。餐桌可能是一個人的故事引子，只能看出端倪，背後的故事還有待發掘，你又猜中了嗎？

文˙ 朱琳琳

{ 圖 } 受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 蔡曉彤

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