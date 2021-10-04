老年喪偶 有苦要說出口 強忍可致身心症 善別輔導破困局

【明報專訊】來到人生下半場，死亡是必修課題。大家可能已出席過許多親友的喪禮，以為自己早已看化了？如果離開的是陪伴自己半個世紀的身邊人，是否也能看化？

失去老伴，對長者打擊很大，但有苦卻不知如何說出口！若不正視，可能導致身心症、抑鬱症等問題。

莫先生結婚50年，莫太突然發現患上末期癌症，在不足3個月內離世；其中有1個月莫先生因病入院，出院後趕到醫院見太太，誰料已是最後一次相見。莫先生失去摯愛，情緒低落，不捨和自責令原本風趣幽默的他變得沉默寡言，更出現失眠。朋友來探望，從他的表情已能看到他的哀痛，曾經接受善別輔導的朋友就建議他去求助。

入院32天 內疚無法照料病重妻

喪親的傷痛，不單來自懷念，也有內疚和遺憾。莫太確診末期癌症後決定不接受治療，回家寧養，本由莫先生照顧她的起居。惟在這「十萬火急」時候，莫先生也突然因病入院，一住就住了32日，「因為肺炎痊癒後，又發現肺積水，塞了渠要通渠。錐了一次抽肺積水以為好了，很開心打電話給太太，怎知醫生說失敗了又要錐第二次」。出院期一拖再拖，他覺得自己當時好像欺騙了太太。

善寧會善別輔導員阮慧敏指，莫先生當時除了身體上的病痛，還有心理上的無助感，「在最關鍵的30幾天無法照顧太太，他很責怪自己」。在輔導中，阮請莫先生仔細分享那32天的經歷，從而認識自己的情緒，肯定自己辛苦的感覺，也擴闊看這件事情的角度。回想那32天，由兒子的女朋友照顧太太，而且相當妥貼。當太太情况惡化、危急關頭時，也叮囑兒子要娶女朋友。莫先生說：「怎想到能找個女孩子，未嫁入家門已肯為你照顧重病的家人，清理大小便、清理家居、煮飯？」莫先生回想，雖然自己無法照料太太，但患難見真情，得到了一個好媳婦。

回憶泉湧失眠 深呼吸放鬆

失眠亦困擾莫先生。阮慧敏指喪親者常常會失眠，因為白天張羅喪禮後事，沒空想其他，晚上睡覺時，腦內就會有很多片段浮現，莫先生表示：「（回憶）會自動彈出來！」阮指，這樣令喪親者很辛苦，「他很想睡覺，叫自己快點睡，不要再想了，但這樣令人更焦慮，反而更難入睡」。因此她首先安撫莫先生，失眠其實正常不過，就算是沒有經歷喪親的人，睡覺時也會有很多思緒；同時教他以深呼吸放鬆，「就算回憶不請自來，也可以靠深呼吸專注在自己身上，令人平靜，慢慢身體就會回應，放過我們」。莫先生經過反覆嘗試和練習，慢慢「有覺好瞓」。

與妻珍藏剪報 重看心傷

退休前從事傳媒工作的莫先生，以往一直為太太讀報，太太亦會剪下值得看的新聞，標記着「要睇」提醒丈夫不要錯過，莫先生把剪報一一收藏。太太離世後，莫先生重看剪報都會很傷心，因為每一張剪報都記錄了他和太太緊密的互動。阮請莫先生帶剪報來一同回顧，她形容：「回顧時我會承托着他的情緒，就如下雨天我會在莫先生身邊張開傘，為他擋一擋雨。」她指很多人不敢去看和觸碰親人遺物，怕勾起收藏在內心的情緒，一旦抒發出來，不知怎麼辦，而輔導就給予他們一個私人空間，又有寧靜和包容的環境，表達一些在外面不敢表達的情緒。

心病還需心藥醫，輔導是其中一種「心藥」。不少男士害怕與陌生人「談心」，但莫先生卻未有被嚇怕，認為自己當時有如走進掘頭路，既然朋友建議一個方法打破困局，他很樂意去嘗試。阮慧敏表示，在幫助喪親者懷念親人的片段時，不止把事件說出來，而是引導他多表達感受，也有療癒作用。現在莫先生可以從容地分享珍藏的剪報，更不時透過剪報懷緬妻子。

憂子女擔心扮無事 怕聽「老人院」

晚年喪偶，失去的不止是老伴，還有身心支柱，莫先生形容「整個思緒就像被拋下大海，浮沉中全失去方向感」。阮慧敏指，喪偶對長者影響很大，尤其是兩人感情愈要好，哀傷愈難渡過。有子女會較易復元嗎？「因為不想子女擔心，長者通常都不會跟子女說太多，將情感收埋。」另外，有身體機能障礙的長者，以往由老伴打點起居生活，當頓失照顧後，會害怕聽到「老人院」3個字，因此即使身體不適也會撐着說「無事」，怕被送到老人院。阮指出，男士的挑戰更大，除了較抑壓情感外，若過去妻子照顧得非常體貼，「家頭細務都不懂，變回一個小孩一樣」；出街若見到別人一雙一對，就會覺得淒涼，變得不想出街，但待在家中對着老伴的遺物，睹物思人，進退兩難。

壓力和困擾隨着另一半離世「殺埋嚟」，增加長者患抑鬱症的風險，甚至出現輕生念頭，「一般人（在喪親後）可以重新投入工作，貢獻社會；但長者大都已經退休，有時他們會想，社會不要我，屋企又不要我，又記掛着走了的老伴，不如死了別負累家人」。因此，阮提醒，如果在喪親後哀傷之餘，還出現身體不適，如胃痛、頭痛，求醫又找不出問題，就應尋求心理協助，「有可能是身心症，很多時身體不適跟情緒有關，梳理好情緒，身體問題就會處理得到」。

阮慧敏提醒，家中長者喪偶，家人要多主動探望，當察覺不妥就找人幫忙。她們接觸不少個案是子女代為申請服務，有些會親自陪同輔導，或透過電話了解進度，了解往後如何繼續支援長者。惟長者未準備好就不要強迫他，「每個人的步伐都不一樣，最重要是陪伴」。

註：直至今年底，善寧會社區善別輔導獲香港賽馬會資助，毋須收費

查詢：2725 7693

文：李欣敏

編輯：林曉慧

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