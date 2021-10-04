醫學滿東華：風濕病打針困惑

【明報專訊】「醫生，我打唔打得針呀？」

「你是指新冠疫苗嗎？」

「那當然啦，朋友和家人知道我有類風濕性關節炎，要吃很多免疫系統相關藥物，因此都提醒我要主動問問醫生，是否適合接種新冠疫苗。」話未完，陳女士隨即從手袋拿了一張問題紙出來，「家人幫我把問題寫下來，醫生你不會介意吧……」

‧我有風濕病，會唔會較易感染到新冠病毒？

‧我應早些接種疫苗，還是遲些較好？

‧我正服用免疫抑制劑，會令免疫力下降；接種疫苗後，會否因而感染了新冠病毒？

‧我患有免疫系統疾病，接種疫苗會否刺激免疫系統，令病情惡化？

‧接種疫苗要停藥嗎？如要停藥，要停多久？

‧我現在吃的藥會否減低接種疫苗的效果，其實接種疫苗是否有用？

‧要補打第三針嗎？

相信這幾個月，很多風濕科醫生和我一樣，經常被問及一連串問題。

病情穩定應打新冠疫苗

對很多有自體免疫風濕病（如紅斑狼瘡、類風濕性關節炎、強直性脊椎炎等）病人來說，一方面想接種疫苗減低感染風險，另一方面又擔心疫苗副作用，或對病情有不良影響。接種疫苗與否確是一件令他們忐忑不安的煩惱。

香港風濕病學學會較早前匯集了大部分香港風濕病專科醫生的意見，在期刊中發表了關於成年自體免疫風濕病人接種新冠疫苗的指引。

建議中提及，自體免疫風濕病人有較高風險受到新冠病毒感染的證據有限，但在可行情况下仍建議病人如病情穩定，應接種新冠疫苗，因為病人感染後較易引起重症或嚴重併發症。

大部分藥物毋須為疫苗停服

另外，由於新冠疫苗並非活性疫苗，接種疫苗本身不會令病人感染新冠病毒。對於疫苗會否加重病情或引起復發，建議指出暫時沒有任何證明會有這種風險。

至於疫苗效果方面，由於自體免疫風濕病患者有時需用到免疫調節／抑制劑，疫苗效果可能被減弱。雖然如此，建議重申，大部分藥物都不需要及不建議因接種疫苗而暫停，或改變服用方法和時間。病人應繼續原有治療方案，確保病情受控。如病人正在用生物製劑，大部分人亦可按原有安排注射。唯一留意的是，如病人正在使用抑制B細胞的生物製劑，醫生有可能會調整生物製劑的注射時間表。

「總括來說，陳女士，你的類風濕性關節炎病情尚算穩定，又沒有其他隱疾或疫苗敏感等問題，還是及早考慮接種疫苗，以確保有一定抵抗力，減低受感染風險及出現重症的可能吧！」

文：葉文龍（東華三院綜合診斷及醫療中心風濕病科專科醫生）