建築師破格嘗試 大膽設計舒適「家」

The Figo是罕有使用沙漠般的橙紅色作主調的精品酒店，用色較大膽，而窗簾、沙發、咕𠱸等則用上大地色，再配以小盆栽，既散發異地旅遊的風情，同時也有家的舒適感。（DEFT提供）

太子界限街一帶，在一間以大型霓虹燈招牌作招徠的餐廳樓上，便是Norman的知名作——主打共居的weave co-living。（DEFT提供）

【明報專訊】設計看似與我們無關，但只要細心留意，設計其實早就融入生活每個細節裏。小至你正在使用的枱櫈，大至staycation時酒店的氛圍和格局，處處經過精心設計，正因這些細節位才能令人用得舒適。設計公司DEFT創辦人吳偉麟（Norman）是近年香港炙手可熱的建築師，不少精品酒店和翻新項目都出自其手。在香港土生土長的他，16歲時參觀倫敦Tate Modern現代美術館，看到Olafur Eliasson的作品The Weather Project；同年他當建築公司實習生時，機緣巧合下參與深圳灣公路大橋項目工程，兩次經歷激發起他的設計魂，憑着別樹一格的設計風格，逐漸打出名堂。

「在英國留學最大的得着是——不要怕trial，不斷嘗試又嘗試，他們對藝術的概念與香港很不同。」香港人被自小培養的「文化」，就是要千方百計去報班，學一門運動或藝術來「一技傍身」。然而一門手藝背後其實來自反覆的嘗試，而非照辦煮碗。在英國學到「不斷嘗試」的學習方法，奠定了Norman設計的基礎。

重視「原始」 因地制宜

Norman公司賣點之一是誠實（honesty），即以最原始（raw）的物料和方法來設計，譬如一支木條毋須髹滿色彩裝飾，可以原本的面目示人。然而隨着設計的物料推陳出新，如何保留建築物的原始但同時符合客戶需求，當中的平衡便需要不斷嘗試和調整。譬如在設計新樓盤「曼翹」時，他特意加插了木條在廁所地台，營造出舺板感覺，但為了抵擋潮濕環境，亦不得不替物料加工。「保留誠實度外，最重要是『適合』」，因地制宜，靈活變通的道理亦放之四海皆準。

Norman去年獲雜誌Prestige Hong Kong選為「40大40歲以下傑出青年」（40 under 40），怎麼看都是個贏在起跑線的人。他從小學到中學都讀喇沙，後來父母送他到英國東部寄宿名校Gresham's讀書，再考入他曾經以為遙不可及的香港大學建築系念碩士。Norman畢業後開設計公司，並在短期內打響名堂，獲港大垂青成為建築系兼職講師。

選址太子因工匠臥虎藏龍

DEFT是由Norman與舊同學Peter Lampard共同創辦，DEFT代表Design Eight Five Two，852取自香港的電話區號，顧名思義就是表達其設計源於香港。辦公室選址太子亦有其意思，太子為本地工匠臥虎藏龍之地，尤其是金屬工匠，方便就各個項目度身訂製各式各樣的金屬鐵器，如掛鈎、層架、欄杆、把手、拉手等，從材料、技術到設計語言，均適合應用於本地建築項目，秉承對風土特色建築概念的堅持。

Norman的設計理念，源於在尼泊爾一次經歷的反思。DEFT在2014年底成立，2015年尼泊爾發生地震，當時Norman和拍檔在網上舉辦籌款，籌得約20萬元。由於公司剛成立不久，沒有太大包袱，便決定直接飛到尼泊爾，以設計切入，為災後重建略盡綿力。

赴尼泊爾助災後重建

「尼泊爾加德滿都四處都是驚險的山路，施工難度大大提高。而當地村民亦會為節省開支，以石片放在屋頂上，變相在地震時容易造成更大傷亡。」他們在當地花了半年至9個月時間，尋找村民協力重建，並教育他們以夯土（rammed earth，見「知多啲」）形式興建住宅，減低災後傷亡。及後他們成立DEFT Community，主要為發展中國家的有需要人士，創建安全、可持續及具成本效益的社區項目，以設計解決各地的難題。

從尼泊爾回港後，縱使接洽更多商業項目，他們對設計執著沒有一絲鬆懈。2018年他們在太子區推出weave co-living項目，其清新及搶眼的設計風格瞬間受到關注，自此不時涉獵精品酒店等設計。近年staycation興起，大眾對酒店的要求更高，在處理這些項目時，原來亦不乏細節位需要逐一處理。

「以Hillwood House為例，它以前是一幢商廈，翻新後為了顧及現今的消防和建築條例，在房間設計間隔時得非常小心，佈置亦相對棘手。」例如，在添置牀之後發現橫樑懸頂，便特意把木樑改裝成拱形，以減低視覺的不安感，又或必須加上修飾和條紋去遮蓋冷氣喉管等。他笑說：「每一間房都有獨立的問題需要處理！」可想而知，背後的工夫多麼費時。

設計第一重點——舒適

然而，更重要的是氛圍的營造。Norman有感香港人對「家」的渴望愈來愈高，在設計上特意選取自然色系的物料，如Hillwood House Hotel的房間體貼地用上「日出」、「日落」等作為主題，易入腦又親民；又如The Figo是罕有主打橙紅色調的新式酒店，「它前身是主打型格的暗色酒店，雖然予人很現代化的感覺，適合營商的外地人居住，但現在的本地客人更看重舒適感」。Norman解釋，在畫圖設計時，他側重提升採光度，以大膽的大地色系為主，再添加綠意佈置，讓大家恍如走進異地旅遊，亦不失家的感覺。

設計是一條順着潮流的河流，隨時間變遷，不同時代都有各自的形態和風格。10年前香港建築風格傾向現代化，現在則走柔和路線。但歸根究柢，萬變不離其宗——「設計第一個重點便是舒適！」道理、方法是死的，人是生的，設計除了解決實際需要，亦少不了代入用家的感受，好的設計終歸離不開「人」：這亦是Norman認為，DEFT由過去、現在，甚至未來繼續前進時不變的宗旨。

文：尹青

編輯：林曉慧

美術：謝偉豪

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