e之選：德國智能電視 光暗調節畫質細緻

德國品牌METZ近年積極推出智能電視，雖然技術上或許與韓國生產商還有些距離，但勝在內置Android系統，方便擴充不同功能。（品牌提供）

【明報專訊】說到中高階電視的發展，以韓國、日本為首，但並不代表其他生產商的技術發展停滯，最近德國電視品牌METZ blue便推出兩款全新型號的Android智能電視，分別為MT50U7500（50吋）和MT55U7500（55吋）。兩機均使用829萬像素LED面板設計，最大賣點在於使用變色龍2.0影像處理器（Chameleon Extreme 2.0 Engine），在顯示影像時可將畫面分為2304個區域獨立控制其光暗，配合多維技術及HDR解碼器來改善畫面，令影像變得更自然。

除了影像之外，音色亦是重要一環，MT50U7500和MT55U7500均內置Dolby Audio及DTS Studio Sound系統，其中Dolby Audio能提供最多7.1聲道的環迴立體聲效果，無論是用來看電影或是聽演唱會都更具臨場感，再加上DTS Studio Sound技術，令音質更進一步提升。作為一部Android智能電視，兩機均內置Android 10系統，並預設Google Play Store，用家可直接安裝Apps提升電視功能。此外，兩機亦支援Google Assistant，用家能以語音控制電視開關、轉台等多種功能，對於鍾愛智能家居的用家，便最適合不過。

● 規格

尺寸：50吋（MT50U7500）、55吋（MT55U7500）

解像度：3840×2160像素

影像處理器：Chameleon Extreme 2.0 Engine

作業系統：Android 10.0

體積（連底座）：1113×701×280mm（50吋）、1227×770×280mm（55吋）

重量（連底座）：9.2kg（50吋）、10.62kg（55吋）

售價：$4780（50吋）、$5680（55吋）

查詢：2833 5129

文：吳一鳴

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