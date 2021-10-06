e之選：發燒級真無線耳機音質升級

Noble Audio之前一直以開發多單元發燒耳機為主，但近年也開始推出真無線耳機，憑藉其在耳機生產的經驗，令用家對這款新無線耳機的音質更有信心。（品牌提供）

【明報專訊】近年真無線耳機當道，對於一些專門生產發燒級耳機的生產商，也不得不重視這個新市場，推出高質素發燒級無線耳機。以來自美國的Noble Audio為例，一直生產過萬元的發燒級多單元有線耳機，而去年推出的首款真無線耳機Falcon，亦有不錯的迴響。到了今年，廠方再推出另一款全新的真無線耳機，型號為FoKus PRO。相比Falcon，今次廠方更落重本採用動圈及動鐵混合單元，更能發揮出廠方一貫發燒級音質效果。

FoKus PRO的單元結構，是內置一顆8.2mm專屬定制的動圈單元和兩顆Knowles動鐵單元。前者主要負責以大直徑動圈加強低頻的震撼力，令低音下潛更深，同時提升還原度。而後者則令中高音頻的細緻度、空間感得以增加。除了在單元上升級之外，耳機的晶片亦升級至QCC 3040，支援藍牙5.2之餘，更令續航能力提升，單次充電能提供7.5小時的連續播放時間。

此外，耳機亦支援Qualcomm TrueWireless Mirroring功能，能夠視乎環境自動切換主副耳機，連接就更穩定，也設有CVC米高峰降噪，以提升通話時的質素。值得一提的是，耳機的外殼使用人體工學設計及以3D打印出來，提升貼耳度，更能阻擋外界噪音和提高佩戴的舒適感。

● 規格

單元：8.2mm動圈×1、Knowles動鐵單元×2

連接：藍牙5.2

無線編解碼器：aptX Adaptive、aptX、AAC、SBC

電池容量：45mAh×2（耳機）、500mAh（充電盒）

使用時間：7.5小時（耳機）

售價：$2780

查詢：3188 0767

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