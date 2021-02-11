掀本港NFT藝術序幕 探索21世紀達芬奇數碼宇宙

Refik Anadol的作品系列Machine Hallucinations—Space: Metaverse嘗試以沉浸式影像呈現太空探索的歷史。他的工作室自2018年與NASA噴氣推進實驗室合作，運用機器學習算法把衛星和太空船所捕捉的深空（deep space）景象轉化為藝術。科學，也可以很美妙。（林玥彤攝）

【明報專訊】近日城中正舉行一場盛事，那就是號稱「亞洲首個大型ART TECH 體驗藝術展」的Digital Art Fair Asia（DAFA）。近半年來數碼藝術受到前所未有的關注：今年3月佳士得首次拍賣NFT藝術品，以6900萬美元（約5.4億港元）的天文數字售出美國數碼藝術家Beeple 的作品Everydays: The First 5000 Days，令NFT藝術崛地而起，掀開數碼藝術新篇章。香港也乘勢而上，透過DAFA聚集國際級加密及沉浸式藝術。藝術展醞釀一年，背後舵手是加密藝術購藏平台Apre Artnet的創辦人Gillian Howard（歐凱怡），趁展覽開幕之際，她分享對數碼藝術的看法。

隨着頂級藝術家村上隆、Jeff Koons 、Damien Hirst 等人也參與NFT，這股熱潮或逐漸成為新常態，甚至連大英博物館也與NFT平台合作發行日本浮世繪大師葛飾北齋的作品。DAFA幕後搞手Gillian Howard和團隊，亦為展覽蒐羅了逾200件數碼NFT作品，攝影、錄像、插畫、裝置等類型包羅萬有。

首件數碼藝術品賣給Carrie Fisher

兒時夢想當攝影師的Gillian，在8、9歲的時候，用存了多年的利市錢買了人生第一部Kodak相機，結果卻被媽媽勒令退貨。憶起往事，她笑道：「以前爸爸總叫我不要當artist，說『搵唔到食』，總是那句『你看看梵高，死後才出名的！』」儘管如此，20出頭時她被美國濃厚又具探險精神的文藝氣氛吸引，在紐約和西雅圖闖蕩了兩年，最終選擇回港當畫廊經理兼策展人。「其實策展人亦需要創意和藝術觸覺，才能夠幫藝術家呈現他們想説的故事。」

2014年，Gillian正經營一家俄羅斯畫廊，當時的畫廊總監希望以較新穎的模式推廣俄羅斯藝術，因此破格與動畫家合製了一件影像藝術品。同年她偶然遇上荷李活明星Carrie Fisher來港，「當時我完全不認識她，遇見她之前也從未看過《星球大戰》，我就像平時那樣向她介紹藝術品，包括那件影像作品，沒想到她爽快地買下。」雖然當時數碼藝術仍未起步，但就這樣機緣巧合，Gillian首次接觸數碼藝術，或許就是在那時萌生了對這個領域的好奇心。

Refik Anadol不容錯過

本次博覽的重頭戲之一必然是多媒體藝術家Refik Anadol，這位土耳其裔的美國藝術家被譽為「21世紀的達芬奇」，曾為悉尼歌劇院、迪士尼音樂廳等著名建築物打造過光影藝術。他專為DAFA創作了8件作品，於場館1樓IMMERSE ZONE展出，並與蘇富比聯手在網上拍賣。作為數碼藝壇的翹楚，他致力運用量子物理數據和機器學習技術，把科學轉化為色彩斑斕的沉浸式體驗，成品往往令人歎為觀止。談到Refik Anadol，Gillian不禁兩眼發光：「他真的非常聰明，居然想到用這種方式探索一些難懂的科學概念和超前的理論，刺激我們對物理世界的反思。」博覽會中獨一無二的Refik Anadol 360度沉浸式藝術室為觀衆帶來震撼感官的視覺衝擊。「他的作品檔案全都是幾百個TB，我花了好幾天都下載不了，只好拜托他把硬盤寄過來香港！」若親臨DAFA，便會明白箇中原因。「我希望大家除了來打卡之外，亦能夠明白作品背後的構思和意義，Refik的想法真的很extraordinary。」

數碼藝術值得親身感受

NFT數碼藝術冒起，Beeple功不可沒，他的最新NFT系列《B.20》亦在DAFA中展出。她當初萌生要做DAFA的想法，其實是受Beeple啟發。Gillian稱自己最初對Beeple的創作感到一頭霧水，不明白為何值這麽多錢，直至親身站在他的作品面前，品味畫作裏的每一個象徵、每一處細節，才體會到作品的價值，感受到其中豐富的隱喻。「一般人若只透過網上觀看數碼藝術，根本不會知道它們在幹什麽，所以我希望以實體的形式把數碼藝術帶到觀衆眼前，這樣會讓普羅大衆或剛入門的收藏家覺得比較易明。」

另一位讓Gillian讚歎不已的藝術家是Krista Kim，「我認為她將會是新時代當代藝術家的代表。你知道嗎？她覺得未來不會像現在這樣，而是會真正實現metaverse（元宇宙）。」 「元宇宙」一詞最早出現於美國科幻作家尼爾．斯蒂芬森的小說《雪崩》，用來形容一個建基於虛擬實境而超越現實的網絡世界，認為人類未來可以在沉浸式的數碼世界中，以虛擬替身或場景作日常交流。自7月份facebook創辦人朱克伯格宣布facebook將銳意成為一家元宇宙公司後，此概念便再次成為業界焦點。來自加拿大的國際知名NFT藝術家Krista Kim，亦曾於2014年發表Techism的概念，探索科技與藝術的結合，擅長把智能軟件和數碼媒體融入人文藝術。今次她與德國錄像藝術家Efren Mur及音樂團體Ligovskoï合作，創作出大型影像Superblue v.2，以數碼科技重新審視人性，為觀衆在中環鬧市中構建一片靜謐的「精神海洋」。

除了享譽國際的藝術家，博覽會亦匯聚了多名出色的本地藝術家，包括超現實攝影家SurrealHK、「九龍皇帝」曾灶財、「香港嘻哈教父」MC仁、人工智能藝術家及兩次金像獎最佳特效得獎者黃宏達等。當中新媒體藝術家朱力行（Henry Chu）的「區塊鏈鋼琴」屬最有趣，會根據虛擬貨幣市場實時變動而運行，觀衆能與其互動，奏出一曲獨一無二的「虛擬貨幣」瞬間。

虛實交融的藝術體驗

在會場2樓的VIRTUAL ZONE，觀衆可以佩戴VR虛擬現實頭盔進入「DAFA平行時空展會」，觀賞著名dslcollection 虛擬實境美術館中多達300件作品。「疫情的時候，我自己在家試了很多VR藝術平台，嘗試尋找清晰度最好的，最終選擇了VR-All-Art，試了半年呢。」博覽會用到的器材和展示技術，無一不經過Gillian精心挑選。「我們團隊希望未來透過這個技術，讓老人家、殘疾人士或一些不宜外出的人也能觀賞到數碼藝術，甚至有更好的觀賞體驗。」

籌備如此大型的藝術博覽，一點也不容易。「整個過程中最困難的，是所有人都不知道自己在幹什麽，因為這個領域是在太新了！大家唯有一路摸索，包括我自己。」如果對數碼藝術有興趣，想認識這個空間，可以從哪裏開始？「來Digital Art Fair吧。」

● Digital Art Fair Asia

日期：即日至10月17日

地點：中環皇后大道中59至65號泛海大廈

費用：$200（一般票價）；$80（學生/65歲或以上/殘疾人士）；5歲或以下孩童免費

網址：www.digitalartfair.io

文：林玥彤

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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