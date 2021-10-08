沙發薯：不忍觀看《童你一起長大了》

【明報專訊】近期幾間電視台都有重大的人事變動：無綫委任曾志偉為總經理，全面管理節目內容營運；ViuTV董事兼總經理魯庭暉被加添重任，在新公司統籌節目及藝人管理，並拓展海外市場，公司又請來無綫前高層加強網上節目平台；市場亦有傳有線電視的其中一名股東邱達昌將會退股，公司更會放棄收費頻道，主攻可以落地大灣區的免費頻道。從這些變動來看，幾個電視台的經營策略已經分明不過——ViuTV不但會繼續善用會生金蛋的年輕偶像，更有成為「香港Netflix」衝出國際的野心；有線和無綫則繼續以「創新思維」，擁抱大灣區的觀眾群。

還記得邱達昌曾說過，要集中開發「老年人」市場，想不到壯志未酬就萌退意。不過話說回頭，有線無論如何也不會動搖到無綫作為香港第一老人台的地位。撇開政治取態不說，無綫演員多年來青黃不接，做了十幾廿年的男女主角，四五十歲仍要硬着頭皮扮演黃毛小子談情說愛；因為早年與唱片公司鬧翻，當紅歌手都不能上節目表演，搞歌唱比賽也留不住新秀，唯有請來上世紀八九十年代半紅不黑的歌手翻唱「流行經典」；美其名關注代溝問題，請來老人家與後生仔傾偈，最後還不是老人們自說自話，再對新一代指指點點；上月有個兒歌節目，嘉賓獻唱的竟然是八九十年代筆者成長時期的兒歌金曲……

當然還有上周末播出的《童你一起長大了》。早在電視台製作此節目之時，網民已經有不少反應，還為以往的兒童節目冠上新名稱，以揶揄當年的觀眾已經變成中年人，部分節目主持更已成為長者。不出所料，《童你一起長大了》就是由主持和嘉賓觀看資料片段，回想當年的拍攝點滴，例如由譚玉瑛與張國強穿起當年《430穿梭機》的戲服，並與其他前主持人回顧當年軼事；又參考該台另一節目《尋人記》，找到一個當年節目遊戲的小小參加者，她如今成為小學校長，主持到訪她的學校，與她的學生一起觀看當年的片段。整個節目的形式好穩陣，希望勾起當年兒童們（現時已變成中年人）的集體回憶。可是筆者作為目標觀眾之一，不但對此節目無感，甚至沒有坐在電視前看直播，只是因為看見網民有趣的反應和討論，才在網上重溫。

與時代的距離愈來愈遠

無疑，回憶總是美好的，但沒有人會花太多時間想當年，只有老人家才會終日緬懷過去。「我後生嗰時幾咁風光」、「我中學喺邊間名校畢業」、「我細個讀書年年考第一」，說出這些話的人，大概在他們侃侃而談的風光史之後，再沒有發生過什麼令他們回味或者值得驕傲的事情。但時光荏苒，就如電影《金雞》對白：「嚿屎（「舊時」諧音）冲咗落屎坑喇！」我並不是說懷舊毫無意義，但如果只顧念昨日的舊，卻沒有從中汲收教訓，以更好的姿態迎向未來，那麼，肉身隨着時日衰老，記憶卻封存在過去，只會令我們逐漸與世界割裂。同理，一個電視台以前多麼的輝煌，節目多麼的膾炙人口，在這個娛樂氾濫的世代，卻只忙着製作想當年的節目，一直以致敬為名「食老本」，只會令觀眾更加覺得今非昔比，與時代的距離愈來愈遠。所以，與其說筆者不想看《童你一起長大了》，不如說是不忍心看，因為愈看就愈會覺得今非昔比。

記起某幾句歌詞：「祈求舊人萬歲舊情萬歲/別隨便老去/時光這個壞人偏卻冷酷如許」。當有些事物隨時日或種種因素分崩離析，只有適時放下和move on，才能把最好的記憶長存心底，這是其中一個長大的領悟。對於我們的童年片段如是，對於我們曾經珍愛的人、事和地，或者也應如是。

文：梁慧思