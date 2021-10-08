文化速遞：香港維也納音樂連線

【明報專訊】疫情下跨國音樂交流是否可能？香港蕭邦社與奧地利維也納音樂與表演藝術大學（MDW）合辦音樂節。節目將於香港與維也納兩地同時舉行，香港有2場現場表演於維也納實時直播；另有8場現場表演於維也納舉行，於香港實時直播。在香港的現場表演門票已售罄。

維也納的現場表演，以MDW結他教授阿爾瓦羅・皮耶里聯同弦樂四重奏Logos Quintet的室樂表演開始。MDW室樂團新魄力四重奏Simply Quartet及香港蕭邦社的Logos室樂團亦將參與演出。另有香港國際鋼琴大賽冠軍李振尚，布索尼國際鋼琴比賽冠軍以馬內利・伊萬諾夫，分別帶來鋼琴獨奏。主辦方精心安排高質素實時直播，香港觀眾可同步欣賞在維也納的演出。

■香港美樂聚2021

日期：10月10至19日

地點：香港大會堂音樂廳

網址：https://bit.ly/3izdq5g

送香港美樂聚2021門票

奧地利維也納商會將送出10月18、19日晚上8:00的門票予明報讀者，兩場分別是李振尚、以馬內利・伊萬諾夫的鋼琴獨奏表演。有興趣的讀者請將姓名、電郵、聯絡電話及選擇場次，發送至culture@mingpao.com，數量有限，先到先得，送完即止，落選者恕不另行通知。

文：胡筱雯