第2期消費券升級家電 吸塵「綠燈俠」 微塵現形

【明報專訊】第2期消費券已經發放，無論你今期領取的是$2000還是$3000，都不妨趁機為家電來一次大升級，例如更強力的吸塵機、更省位的按摩椅或按摩器等，打造更舒適的家居環境，一家人齊齊享用。

秋冬轉季鼻敏感常發，若家居充滿致敏原，問題就更嚴重。然而，就算你勤力打掃，許多灰塵和微粒在肉眼下都難以察覺。新推出的Dyson V12 Detect Slim吸塵機，採用了最新智能雷射偵測技術，廠方聲稱細小至10微米的塵垢都無所遁形。

塵垢致敏原數量 LCD芒一目了然

Dyson早前在香港做研究調查，發現近六成受訪者並不滿足於只是打掃灰塵，更希望消除塵蟎和細菌等。V12 Detect Slim就以此為目標，新加入智能雷射偵測技術，於吸頭上安裝了綠色雷射光線裝置，據指能顯示出細至10微米的塵粒，無論在地上或牀上都看得一清二楚，助用家更易確認隱藏的灰塵及致敏原。Dyson指雷射偵測科技，靈感源於空氣微粒在陽光下發亮的現象，將此概念應用至吸塵機上。廠方於實驗室反覆測試，尋找出雷射的最佳投射距離與角度；又發現綠光的效果比紅、藍光光亮8.5倍。

V12 Detect Slim續用Dyson Hyperdymium摩打，可產生150AW吸力，並聲稱以五重過濾來捕捉與密封99.99%細至0.3微米的微塵，最後排出潔淨的空氣。另外，機內配備最新壓電式聲學感應器（piezo sensor），可因應地上灰塵數量讓用家自行調節吸力。原理是微粒被吸頭上的碳纖維刷毛吸起後，內置感應器會以每秒1.5萬次測量微粒體積與數量，每當灰塵進入吸塵機，與集塵筒內的壓電式聲學感應器碰撞後，細微的震動聲波會轉化成信息。碎屑、塵垢甚至小於10微米的致敏原數量，便於機背的LCD屏幕上顯示，令用家更了解吸塵機吸入量，以及消除了多少灰塵微粒類別，更可以因應塵的多寡而自行調節吸力。

螺旋錐形吸頭 吸毛髮防纏結

如家有寵物，處理毛髮很多時都是寵物主人的煩惱。V12 Detect Slim則有新設計的防纏結螺旋吸頭，其錐形設計可將毛髮由下而上抽捲入集塵筒內，防止毛髮纏繞吸頭刷毛，就算用來吸牀上的頭髮亦非常簡便。Dyson工程師針對頭髮和寵物毛髮，巧妙地調校刷毛的特定角度，使用多種毛髮類型測試，確保不會使毛髮纏結於刷頭上，方便清理。

■Dyson V12 Detect Slim規格

集塵筒容量：0.35L

續航力：60分鐘

充電時間：4小時

尺寸：250×252×1234mm

重量：2.2kg

售價：$5180起

查詢：3065 9666（Dyson）

文：JJ

編輯：梁小玲

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