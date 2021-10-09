同場加映：智能口罩加強版 講得清楚洗得方便

【明報專訊】戴口罩的日子持續近兩年，無論外出工作或遊玩都罩不離臉，口罩的設計亦推陳出新，例如LG推出的升級版PuriCare穿戴式空氣清新機，是口罩的另一選擇。

內置風扇 自動調節

第二代LG PuriCare穿戴式空氣清新機，繼續採用H13 HEPA濾網，廠方聲稱可過濾空氣中達99.97%的0.3微米懸浮粒子。內置的雙變頻風扇及呼吸感應器，可偵測用家呼吸循環所產生的氣壓，自動調節風扇轉速，讓呼吸更自在舒適，更有效減少因戴眼鏡而引起的霧氣。最有趣是新加入VoiceON技術，內置米高峰及揚聲器使溝通無阻隔。

升級版內置空氣淨化及風扇技術，而且機身重94g，比上代更輕巧。廠方亦貼心為其醫療級矽膠面罩加設中、大碼兩款尺寸，以及可調校耳帶及延伸器，讓用家穿戴時更貼合臉形。而且PuriCare採用可換式設計，方便清潔或更換配件。

用家亦可以利用藍牙連接手機App，查閱使用紀錄、濾網壽命、空氣淨化數值等資訊。

新一代口罩除了白色，亦加設「時尚黑」配色，令智能口罩更像一件時尚配件。

■LG升級版PuriCare穿戴式空氣清新機

續航力：8小時

充電時間：約2小時

重量：94g

售價：$1480

查詢：3543 7777（LG）