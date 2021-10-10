Give and take，有冇玩過？

【明報專訊】林鄭特首宣讀最後一份《施政報告》，一系列土地樓房新都會的遠大理想，資深財經、地產記者最好記性，譬如率先爆出柏傲莊要拆卸重建的網上平台「胡說樓市」，隨口便數得出過去講過乜中心物都會，最後都無咗影（講樓達人），不單止遠水近火又唔貼身，聽落又好似有啲誇大，譬如整合出賣祖堂地，有受訪者就奇怪數嚟數去無理由條數咁理想。

香港樓市是個瘋狂遊戲，人人抓狂，另邊廂，串流平台Netflix正在播放的《魷魚遊戲》熱爆全球（今期我們也有好些周邊內容：椪糖和捉伊人），奇夫今期撰文逐字拆開SQUID裏頭一條方程式，《魷》的成功在數據化和全球化環境下掀開一場內容創作的大型競爭，估計亦是「場注極高但倖存者寥寥可數的生存遊戲」。

以上遊戲一個二個隨時見血，風頭火勢，我們推介大家玩吓第二啲。收到「游動花園」電郵時還真以為是一個空舖pop-up的故事，實情裏頭有團結有商道有人性有趣味，一切繫於give and take。如果你近日也覺得有點dry，可剪下上面的遊戲卡片，拿到店裏換取優惠券，一起參與。（名額有限，派完即止，活動詳見：www.facebook.com/PopUpCommunityHK）

編者話˙黎佩芬

編輯•蔡曉彤

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