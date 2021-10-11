安老院玩角色扮演 茶樓改善腦退化

重視細節——「大茶樓」重視細節，為長輩準備了點心紙，有的長輩吃正餐點心，有吞嚥困難的則吃軟餐點心。（活動圖片由作者提供）

【明報專訊】「歡迎光臨流動五感大茶樓！幾位啊？」部長充滿朝氣的問候，劃破午後的寧靜。長輩們排隊等候入座，其間與知客小姐閒聊。在侍應帶領下，長輩慢慢走進佈置紅彤彤的茶樓，部長開茶位、發點心卡，客人準備品嘗久違了的一盅兩件。

這裏不是一般大茶樓，而是正舉行「五感大茶樓」的安老院舍，用作腦退化症訓練。

在社創基金資助下，我們為輕度至中度腦退化症患者設計「流動五感大茶樓」，由逼真的酒樓佈置、滋味的港式點心，重演經典茶樓風味，為腦退化患者帶來立體豐富的感官刺激。為了重現舊式茶樓氛圍，我們準備了各樣道具，布景板、點心車、茶壺茶杯、枱布、點心卡，竭力還原港式經典。同事更以一身勁裝，賣力飾演所屬角色，與長輩交流互動。

平日無反應 見點心好精靈

在流動五感大茶樓巡迴演出期間，留意到很多參與的長輩，雖然因腦退化對外間刺激未能起即時反應，但他們甫進「茶樓」，也能投入茶樓氛圍，如普通人般尋常地飲茶。

「加水！要多籠燒賣！」悉心佈置下，院舍這一刻在腦退化長輩心中已變成茶樓。他們自然地發揮「客人」本色，舉手招來侍應，清晰地落單點菜。我們上前加茶水，他們自然地以兩指輕敲桌面示意。一些原先需護理人員餵食的長輩，在精美的點心軟餐前，也能主動地自行進食；更有長輩拉着知客與侍應，大談以往在彌敦道、上海街舊式茶樓的飲茶經驗，或與鄰座客人討論菜式。

「部長，你要步步高陞！」、「祝你哋生意興隆啊！」

離開茶樓前，公公婆婆一再讚賞一眾伙計的服務，更祝部長早日晉升為經理；又不時恭祝我們「生意興隆」。院舍迎來平日難得的熱鬧，充滿笑意的交談。

藉言行眼神 打開溝通之門

精靈的長輩能透過言語表達情緒，較體弱的長輩亦以他們獨有方式，表達所思所想。只要我們願意多加觀察，仍能接收他們發出的信號，與他們溝通。有名婆婆在席間不發一言，無助地看着我。我走近發現她的茶壺空空如也，遂指指她的茶壺，再指指暖水，比劃加水的動作，她輕輕點頭，表示同意。添水後，婆婆露出微笑，這刻我知道，信號順利接通。

一場跨感官盛宴，讓我們有機會接近腦退化長輩的世界，藉由他們熟悉的事物，開展自然的對話和交流，過程中長輩舒適自在地享受飲茶時光。要開通與長輩的溝通渠道，我們需要用心觀察，透過長輩的眼神、行為、言談等線索，理解他們的故事與需要。

文：文慧妍（The Project Futurus創辦人）、黎卓穎（The Project Futurus社區關係經理）

編輯：梁小玲

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