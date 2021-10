next

【明報專訊】跨感官設計公司創辦人羅素瓊斯(Russell Jones)在著作《跨感官心理學:解鎖行為背後的知覺密碼,改變他人、提升表現的生活處方箋》(Sense: Unlock Your Senses and Improve Your Life)指出,人類的感官能互為影響,彼此連結,並建構成緊密的感知網絡。因此一個小小的感官刺激,都足以改變人們對當下事物的整體感覺。

以吃飯為例,食物美味與否不單與味覺息息相關,亦與通過視覺、聽覺、嗅覺和觸覺獲得的資訊有密切關係。研究發現,同一壺咖啡,以厚實、沉重的杯子盛載,比起膠杯更易獲得香濃醇香的好評;又例如一款甜筒即使味道不變,單是提升咬下去的酥脆聲響,也會贏得更高評價。

早在食物吃進肚子前,眼睛、鼻子、耳朵、皮膚已搶先品嘗。它們各自評分,再由大腦整合各感官感受,從而得出「是否喜歡」、「是否可口」的結論。

跨感官刺激在日常生活中隨處可見,默默發揮作用。而對於腦退化人士而言,跨感官刺激同樣重要,除了能加強患者所接受的感官刺激,讓他們更易投入外,也能喚醒情緒及回憶。