實心實意：地區康健站 守護健康第一線

【明報專訊】2019年「中大香港生活質素指數」顯示，香港整體生活指數較2018年低，在5大範疇指數中，「健康」分類下跌。其實自1980年代開始，醫療改革都是政府施政重點議題，亦推出過多份報告書，期望革新醫療系統，紓緩公營醫療壓力，提升公眾健康水平。但為何時至今日，公營醫療依然負擔沉重，港人仍要面對種種健康難題？

基層醫療 減輕後期治療壓力

1999年由哈佛大學專家小組撰寫的醫療改革報告指出，港府集中資源在醫院，忽視基層醫療。

基層醫療，照字面解讀，很多人或誤以為是針對草根階層的醫療服務。其實基層醫療是指持續醫護過程的首個接觸點，市民在就近社區得到疾病管理、健康風險評估等醫療支援。基層醫療主要提供3層預防（見附圖），以糖尿病為例，首層提供健康生活資訊，助市民認識如何預防糖尿病；第2層透過健康風險評估及篩查，例如分析家族病史等，及早找出高風險人士並跟進；第3層則針對糖尿病患者，透過疾病管理及社區復康服務，控制病情。

近年政府陸續在18區設立地區康健中心（或地區康健站），圍繞3層預防，推展基層醫療。基督教靈實協會剛在西貢建立地區康健站，將進一步推展基層醫療，投放資源於前期預防工作，助居民及早建立健康生活習慣，提升整體健康水平，減輕後期治療的壓力。

靈實作為西貢地區康健站營運者，團隊包括護士，肩負統籌與協作，還有社工、營養師、藥劑師、物理治療師、職業治療師等專職醫療，各人運用所長來鞏固3層防線。例如社工透過聯繫社區資源，向社區推動健康生活模式及慢性病自我管理；物理治療師針對不同健康狀况及需要，提供保健運動及健康教育；營養師則透過飲食評估，了解服務使用者的飲食習慣，從而訂立健康飲食方案；藥劑師會透過藥物講座及藥物輔導服務去關心服務使用者。

專職醫療團隊 合力鞏固3層防線

各地區康健中心都在政府既定框架下營運，但我們同中求異。靈實落戶香港，扎根將軍澳，廣結人緣，全因昔日一班宣教士及有心人的無私精神。無論是哪個角色、崗位，履行其專業外，亦重視靈性關懷，從精神及心理層面支援服務使用者。

根據政府統計處「按區議會分區劃分的人口及住戶統計資料」2020年版，西貢住戶每月入息中位數為35,300港元，在18區中排行第3；65歲以上人口佔區內人口17.2%，在18區中與另外兩區並列第7，老人比例算不上特別高。西貢區有歷史悠久的村落，亦有年輕的現代社區，發展於1980年代的將軍澳屬第三代新市鎮，首兩個公屋是寶林邨及景林邨，近年陸續進駐多個私人屋苑，吸引了很多年輕家庭。地區康健站不止以年齡作為介入點，也希望從職業類型、疾病類型、性別等介入點制訂方案，期望照顧到不同階層及背景的居民需要。

內聯網整合運動數據 助健康管理

我們部分服務點引入一站式智能肌力訓練，在專業導師指導下，參加者透過健身儀器鍛煉肌肉，並把其健康及運動數據整合在內聯網系統中，以便日後作個人健康管理參考之用。說到肌力訓練，很多人誤以為目的只是愛美、修飾線條；其實肌力訓練對健康十分重要，因為增加肌肉量，既可提升身體穩定度及平衡力，亦可減少身體脂肪，改善新陳代謝，有助改善糖尿病等慢性疾病。近年科技發展十分迅速，基層醫療也得與時並進。

文：胡仲菁（基督教靈實協會基層健康服務主管）