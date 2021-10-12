針對照顧：1960年代懷舊場景 增腦退化患者歸屬感

【明報專訊】根據香港認知障礙症協會資料，現時全球每3秒就有多1個人確診認知障礙症，而香港每10個70歲長者就有1個患有認知障礙症，85歲的患病率更達三分之一。可見愈來愈多認知障礙症患者需要獲得適切的院舍照顧。松齡護老集團2年前於石硤尾成立了以認知障礙為主題的松齡樂軒，全院佔地3層，面積約4萬平方呎，提供102張牀位，每月基本收費$19,000起。

松齡樂軒院長葉家豪解釋，認知障礙主題老人院在一般的安老基本服務上，加入針對認知障礙需要的設施和服務，讓他們能獲得更集中、專業的照顧。當中最令院友驚喜的必定是佈置成1960年代香港的懷舊場景，裏面有餐廳、懷舊街和室內花園等，希望這些熟悉的環境能提升長者對院舍的安全感和歸屬感，讓他們不會有被子女遺棄在院舍的不安。

醫療團隊 調整藥物劑量

不少院舍缺乏人手，可能會優先照顧有特殊需求的長者，如餵食藥物、換尿片、清洗傷口等，根本無暇為認知障礙長者提供額外照顧。葉家豪表示：「有些機構會對有行為問題的長者用上精神科藥物治療，讓他們冷靜一些。但有時用藥過多，會見到他們變得渾渾噩噩，經常昏昏欲睡。短期來說是能保障安全，但長遠而言對延緩或治療認知障礙症或有壞處。」他們安排專業醫療團隊時刻留意長者，會適時調整藥物劑量。如早上可以減少劑量，讓長者精神更好；晚上如觀察到長者睡眠質素較差，或適量增加用藥，幫助入眠。他們的人手比例比一般老人院高，護理人員與長者比例約1比1.5至2。

葉家豪表示，與院友多說話，多陪伴，能有效減緩認知障礙症狀。護理員每天照顧長者時均與他們閒話家常，有些本身症狀嚴重、已經認不得人的長者，入住一段時間後，也開始叫出員工的名字，令人十分欣慰。另外，這裏的員工整體較年輕，平均年齡大約40歲，當中也不乏剛畢業的新鮮人，葉家豪發現很多院友特別喜歡跟年輕員工說話，可能就像對待自己的孫子般，他認為對於長者的心情或疾病的治療也有好處。

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