專家意見：依長者喜好選院舍

【明報專訊】非愈豪華愈好

近年在本地安老院的市場，會針對不同需要長者而提供不同服務，香港老年學會副總監趙迪華（Alice）表示，市場上多了不同類型的安老院是好事，但她認為基於價錢和特殊度，上文提及的兩種院舍未必屬於主流大衆的選擇。很多長者想要有「家的感覺」，因此院舍未必愈大愈豪華便愈好。就像住六星級酒店，短期住宿當然過癮，但未必想長期住下去。她建議家屬應先詢問長者想要一個怎樣的生活環境。有些長者希望熱鬧些，有些希望繼續在原本社區生活，甚至有些很享受鳥語花香，被植物包圍的感覺。每人喜好不一，因此宜先問他們意見再作考慮。

而另一個更實際問題便是價錢。Alice表示，雖然院舍宿費不一定愈貴愈好，但某程度上的確可反映質素或服務水平。她建議多作比較，過於便宜的更要小心細讀資料，當中或有隱藏收費。

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那麽如何用有限資金，選較適合長者的安老院？她表示可先了解自家長者的最實際需要，如身體機能退化得較嚴重，首要考慮院舍的臨牀照顧水平，而非活動空間或其他活動設施。

想對安老院舍有多點了解？香港老年學會自2005年便開始推行香港安老院舍評審計劃，派出專業團隊審視安老院各方面是否達標，協助大家找到合適服務，名單可瀏覽：www.hkag.org/about_RACAS

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