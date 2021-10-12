墓誌銘 一睹文學大師頂尖造詣

義塚悼念——香港仔華人永遠墳場不止是達官貴人的長眠地，昔日一些沒能力落葬或客死異鄉的人，會由工會、同鄉會等拜祀，並撰寫墓誌銘悼念。（受訪者提供）

【明報專訊】紙張會破爛損耗，想把重要的殯葬資料永久保存，前人還有另一方法，就是將之刻於碑石上。若希望逝者的生平事迹流傳後世，古人更會製作墓誌銘，在墓地碑銘上刻鑿先人生平。不過隨着喪葬禮儀簡化，墓地空間減少，懂寫墓誌銘文體的人愈來愈少，這種殯葬文化已自上世紀中期日漸式微。重陽掃墓時，若是遇上他人的墓誌銘，不妨留步觀看，探究一下箇中刻劃的前塵往事。

「賴太史」撰寫利希慎墓誌銘

「會做墓誌銘的，多是有身分、有地位、有錢的人。製作墓誌銘的成本好高，先要找有文化水平的人寫文章，再找人抄寫，然後找刻功了得的人刻碑。」曾編著《香港華籍名人墓銘集》的香港史學會總監鄧家宙說。一篇墓誌銘，有如人生的總紀錄，文中一般涵蓋墓主家境、出身、學歷、工作，以至晚年事迹。在香港，墓誌銘最流行於清末至民國時期，當時的政商名人、文化巨擘、社會賢達，都愛在墓地豎立墓誌銘。

不難猜到，許多精彩的墓誌銘，也集中於歷史悠久的香港仔華人永遠墳場。鄧家宙指出，該處具有不少歷史意義豐富，且文學、藝術造詣頂尖的墓誌銘。例如利希慎的墓誌銘，便由被尊稱為「賴太史」的香港大學中文系開山元老賴際熙撰寫，「他用上許多典故，文字功力與眾不同」，例如簡潔的一句「征羌舞陰之厄」，便是引用漢代名將征羌侯來歙及舞陰侯岑彭被刺客暗殺的典故，來隱喻利希慎被暗殺致死。

反映香港史貌

鄧家宙自2009年起蒐集香港華人的墓誌銘，經他抄寫、著書記錄的墓誌銘逾250篇。他從中分析，墓誌銘不但是亡者生平功業的成績表，綜觀起來，更能反映香港的歷史面貌。「墓誌銘會提及墓主籍貫及其遷港原因。在晚清至民國時期，香港流行墓誌銘的年間，常見墓誌上提及人們因內地環境欠佳，要避難移民；有些人則寫『旅港』，或只是來港看醫生，路過而已，卻因為種種原因走不了，死在香港。」他指這反映香港是個移民城市，而且具有特殊的政治及經濟地位，讓人們安心長居下去，簡單如當年政要常來港看醫生，已大致說明香港醫療水平或許較高。「為什麼那些人不去其他地方，要來香港？甚至全個家族在港落地生根？墓誌銘就像一個縮影，當中反映的，是好重要的香港價值，說明了香港在現代中國史上扮演的角色。」