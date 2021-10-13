其他展覽：趣味先行 經典演「異」

【明報專訊】今年米蘭設計周有不少有趣展覽，但個人最喜愛的是由AMArchitectrue主理人Stefania Agostini及Luca Mostarda策展的Fake Authentic。Fake Authentic早於2019年首次舉辦，除了展出新秀設計外，整個平台的焦點是探討設計的「獨特」與「特別」之間的分別。

今屆以ICONIC IRONIC為副題，探索如何將常見事物，以設計手法注入趣味。展內合共27個參展單位，風格叫人想到近年Seletti的設計，如Matteo Bimbi將意大利的聖母神位與手機叉電位結合成Santella，有種貼合手機世代而具文物特質的趣味。另一個以意大利文化為依歸的作品是Denara的Posacesare（A），將posacenere（意大利文，解作煙灰缸）及Cesare（凱撒）二合為一，在凱撒頭像上加上煙灰缸。

除了傳統意大利元素，亦有不少以現代為本的設計，如Eva-collective設計的Eva-00（B），用上運輸帶作為設計元素，將各個組件重新組合成座椅。Elise Kopec x Wouter Verstraete設計的Curulis，則將建築用的金屬氣管與樹枝紮結合成座椅，讓傳統工藝與現代工業結合。

文︰Dawn Hung