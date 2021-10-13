Double F：一頂黃金時代的帽款

【明報專訊】寫了幾期二戰前後男人與男士正裝的故事，由羅素、邱吉爾到張伯倫，都是世界轉折時期的人，他們或感嘆舊日世界遠去，或力挽時代狂瀾，或終被時勢推倒，但同樣見證男裝由繁入簡——世界動盪之時，他們的黃金年代重疊着男裝最多隱喻與故事，他們穿細節講究卻不過於繁複的正裝，簡省了累贅卻不失其韻，每個細節抽出來都可單獨成文。

想起討厭共產主義的羅素在二戰後的1952年接受訪問時，強調實在的世界（solid world）不再，一切原以為長久的皆消逝。不知他是否有意回應，「一切實在皆化烏有」（All That Is Solid Melts into Air）正是出自百年前的《共產黨宣言》。羅素逝世第二年，美國哲學家Marshall Berman便以10年時間，在1971至81年寫成《一切實在皆化烏有：現代經驗》，書名同樣出自這句經典。這段時間，西裝背離經典雋永，轉向七彩繽紛，華麗妖媚的10年中逝世的還有Anthony Eden，另一名體現男裝魅力的英國權勢男子，The Times的訃聞有此二句：「他是最後一位相信英國仍是世界強權的首相；也是在危機挑戰中，第一位發現英國已真正沒落的國家領導人。」

在熱播的Netflix劇集The Crown第7集中，時任外交大臣的Eden出發去華盛頓，為邱吉爾與美國總統艾森豪會面鋪路，以商談共同對應蘇聯。時值1953年，56歲的Eden在機上受膽囊手術後症狀影響，一臉病容，白襯衣黃背帶配淺藍領帶，見不出他的魅力——但他可算是歷任英國首相中與時尚深有關係的第一人，比港人更熟悉的邱吉爾更懂得Homburg帽的精髓。他在眾人流行戴Bowler圓頂硬禮帽與Trilby三角帽時，總戴上這帽緣上捲、帽冠中央有摺痕的帽子，加上其風度翩翩，這頂帽子甚至被叫作Anthony Eden，Savile Row裏的裁縫更直接稱Eden。

政治明星體現男裝魅力

38歲就成為英國外交大臣，Eden的政治明星魅力總是伴隨時尚穿著，被國內外媒體廣泛留意。那時他穿及膝大衣，戴Homburg帽，手提公事包或幼長黑雨傘（政治上他雖是邱吉爾黨派，但在手杖與長傘之爭中，後期的他跟張伯倫一樣投入新式長雨傘的懷抱），還有他那打得極細的領帶結，再以平駁領雙排扣背心配單排扣西裝外套，外套翻領遮住背心領子的一部分，不算累贅卻又提供更幽微的層次，身材稍微不如意感覺也會不對，在他身上卻剛剛好。Time Magazine 1936年時就曾點評他的點狀條紋（pin-stripe）西褲；一幀他與邱吉爾在1940年代初的合影，深色西裝下的白紋黑西褲十分醒目，在時興上下整套西裝配色同紋的時代，他走在前邊。

他穿衣有術，被時人評論為小說中迷人的角色，或某個當時得令的明星，甚或連他的鬍子形狀、波浪形鬈髮都被細細記錄……這樣的貴氣公子在邱吉爾退下後也成為英國首相，但老了，男裝三件頭西裝的黃金時代也到尾了，他的衣著如像漸趨平實，一如在The Crown中不見他的經典造型。

英國的黃金時代也早早到尾，Eden挽不了狂瀾，上任不久就面對蘇伊士運河事件，英國以為聯合法國、以色列還可控制曾經的殖民地埃及，卻廣受各國指摘，還被美蘇施壓，影響國內經濟……此役之後Eden無力維持民望，早早下台，國際上英國的地位也正式讓給美國。這樣的男子「相信英國仍是世界強權的首相」，可能是過於天真；「也是在危機挑戰中，第一位發現英國已真正沒落的國家領導人」，看清時代一去不返，一切曾實在的皆化烏有——但還是忍不住問，還有戴Homburg帽好看的政客嗎？嗯，別錯亂了Fedora與Homburg，後者帽冠前端並沒有壓痕，就那麼挺立在曾經風光無限的人的頭頂。

文：方太初