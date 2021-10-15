Ｋ遺作追悼展 「見到就見」畫如其人

【明報專訊】藝術家洪強、學者江紹祺等人，為相識20年以上的亡友K收拾遺物時，發現過千份作品，決定為他辦一個追悼展。以「見到就見」為展題，原來是K給其中一個朋友的最後信息，也反映其不強求、自得其樂的性格，作品也因K淡泊名利，而特別有「渾然天成」的感覺。

K的全名是陳家祺，年初以45歲之齡急病驟逝，朋友們都非常惋惜。一眾朋友都覺得K很有才華，平常就喜歡畫畫和攝影，也有練武和習字；但直到洪強和江紹祺到其家中幫忙收拾遺物時，眾人才發覺K留下的作品數量極多，由水墨、油彩、素描寫生、攝影到設計等都有。今次追悼展展出和書本輯錄的作品，也只有K作品總數的十分之一。

英國學藝 融會貫通

是次「見到就見」展覽有6部分，包括「水彩系列-旅遊寫生」、「水墨、鋼筆系列-旅遊寫生」、「人像素描系列」、「攝影札記」、「人物記事系列」及「設計作品」。其中一張江紹祺喜歡的作品，就是展覽海報上的西班牙鬥牛，以水墨畫成。江紹祺說K小時候在內地居住，長大後來到香港，又曾於英國學習藝術，讓他的作品兼具中西文化特色並融會貫通。江紹祺說K的其中一個心願是把中國傳統文化帶來香港，練武和習字外，也喜歡佛、道文化，從展覽海報的畫風也能觀察一二。

旅遊寫生 心無雜念

江紹祺也很喜歡K的旅遊寫生作品，二人去日本旅行時，江紹祺會去購物，K卻會坐下來，以水彩、水墨及鋼筆等繪畫風景與途人。洪強經常與K一起創作，也和K去過很多次旅行，很喜歡看着他畫畫。他雖然是一個隨心所欲的人，但下筆時非常專注，洪強形容他畫畫時「沒有任何雜念」，讓作品格外有趣。旅行之外，即使在香港，K出門時也必定帶寫生工具，江紹祺說他在港鐵上會畫其他乘客的輪廓，光是以港鐵為背景的人像畫就有3000多張，朋友們將之剪輯成影片在展覽現場播映。

有差不多10年的時間，K是自由工作者，曾為不少藝文機構做設計工作。江紹祺是香港大學社會學系副教授，他的著作都由K負責設計，例如後來改編成為電影《叔．叔》的《男男正傳》，便是由K設計封面。江紹祺說K在封面設計名字一欄只寫「K」字，非常低調，但從K家中的手稿，可以見到他為封面的一個字而寫數千、數萬次，挑選合心水的字體做設計；也不介意在匆忙之中，多次修改自己作品。洪強認為K的設計作品近年再上一層樓，為合作的客戶重新安排內容，放入設計與藝術元素，非常獨特而有個性。

隨心而畫 自在輕盈

K生前沒有參加很多展覽，但江紹祺形容他的人生是「Art is everyday life」，在日常生活拿起筆就畫畫，見朋友時會揹着沉甸甸的袋，因為放了畫筆、畫簿和書本。香港藝術世界高度商業化，藝術家創作時不免有商業考慮，但K正正因為沒有走職業藝術家的路，作品隨心而畫，沒有太多包袱，作品給人「輕盈」的感覺，如同他追求人生安樂、自由自在，也就是為什麼洪強說他作品「渾然天成」。江紹祺說在香港競爭大的藝術世界，大概有很多「遺珠」，也有不特別想要靠攏主流的創作者，K的作品和人生經歷，也分享了人可以如何隨心而活，做自己想做的事。

重識故友 「療癒」過程

記者好奇，K性格淡泊名利，辦追悼展會是他的願望嗎？江紹祺說用展覽和書本方式呈現K的作品，更大程度是朋友們的心願，也是一個「療癒」的過程。籌備展覽和出版過程中，江紹祺感觸像是從作品中重新認識這一個朋友；也好像他從沒有離開過，覺得看他的作品是很好的哀悼與懷念儀式。洪強則提到K的父母只知他一直喜歡藝術創作，但要為生活奔波，未必太了解K的創作世界，所以展覽和書本對父母來說很有意義，洪強說也是他們一班朋友的使命。

■見到就見

日期︰明日至10月24日

時間︰周一至五下午5:00至晚上8:00；周六、周日中午12:00至晚上8:00

地點︰艺鵠藝術空間（灣仔軒尼詩道365號富德樓6樓）

網址︰bit.ly/3asrKYI

文：胡筱雯

編輯：鄒靈璞