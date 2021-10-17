{共耕達人}黃如榮 移英農夫拆藩籬 建耕種共同體

【明報專訊】過去兩星期對農夫來說甚為折騰，兩個颱風接連令農田水浸，政府又要新界土地拆牆鬆綁、土地共享，耕地前景堪憂。歐羅有機農場的農夫黃如榮人在「英國分部」，亦惦掛着「香港總部」和農友。他於去歲隆冬抵英，在倫敦西南部新莫爾登定居，訪問時香港大雨傾盆，他那邊風柔日暖，展示着後院井然排列的蔬菜，語調徐緩地憶述一年前上機時的惶惑。

在英國種菜 「天氣幾正！」

「香港去英國、這樣放下農場過去的農夫，暫時只得我一個。」農夫與他們撒播的種子一樣，是落地生根的職志，種下去便是一輩子，「以前人們常說農夫怎可以遷徙？農場搬不走，遷徙對農夫來說是個好大的轉變」。但他亦為兩子之父，為了兒子的教育，決定隨家人移民英國，放下香港的鋤頭和深耕10年的農田、大學跆拳道的隊員與學生及並肩多年的新界農友。「用走難心情離開香港，當時英國疫情最嚴重，都唔知會唔會就咁染疫，條命有幾長都唔知。」上機前一秒仍忙着跟姊姊和徒弟交代農場事宜，起飛後手機沒有信號，他才猛然抬頭問太太：「『落機之後跟住係做咩㗎？會去咩地方？』對於我嚟講，準備工夫係『零』到咁樣，當然我太太有準備。」他笑得憨厚。本以為人生推倒重來，開荒捱世界，但在機艙看到以前受訪的節目，又七上八下：這樣決絕放下理想，是否唯一選擇？既然已「連根拔起」，可否在英國由種子重新開始？其時英國實施封城，人人在家工作，他求職無門，便找來鋤頭和蒐羅種子，在後院試種一些港人慣吃的蔬菜，如韭菜、西洋菜、菜心、唐生菜、小棠菜、葱和薑等，開始在英國當全職農夫。

倫敦多雨 如天然灌溉系統

常說農夫看天吃飯，歷經了英國四季的他誇讚不絕，再三說那邊天氣「幾正」。香港夏天要面對酷暑、豪雨，遇上颱風一般折損三成收成，有時連種植棚、儲物室及灌溉系統等設施都遭殃。冬天本是黃金種植季節，很多菜款要在18℃以下生長，但近年氣溫上升，便少了選擇。相反，英國夏天的溫度接近香港的冬天，而且長達八九個月，變相令農夫有更多時間種植。而英國於12月踏入嚴冬，但農作物仍可存活，只是進入休眠狀態，他當時種的西蘭花、椰菜和芥蘭都成功過冬，「種些長時間或跨年的作物，休眠期長，只不過時間攤長了，多了農作物，塊田不用荒廢，是不錯的經驗」。他順勢把冬天種下的椰菜做冬菜，外葉用來曬菜乾，讓身在英國的港人都吃到他香港農場的招牌貨。而在香港啃掉不少十字花科收成的跳甲（又稱狗虱仔），在英國也相對少見，可能是寒冬凍死了一部分，加上夏天涼快，便減少了病蟲害，頂多有鼻涕蟲和蝸牛。

連旅人們一般討厭的倫敦雨水，他都說「正」：「最初看到他們的田，想為何不見灑水系統？難道用直升機澆水？」當地人答他既有雨水，泥土也有水分，從來不用澆水。待久了他才知道這邊三兩日就下毛毛細雨，「落下停下，好似個天然灌溉系統，唔似香港咁畀個黑雨『歎』下」。故當地常見薯仔和番茄等粗放作物，不用打理，天生天養，定時挖掘或採收便可。目前他參照香港冬天耕種的數據種植，但仍須依英國的夏天日照時間而調整，因其長度比香港多出三分之一至一半，對部分作物的生長周期未必有利。過往他復育過「鶴藪白」等香港菜種，希望他日有機會在開農場時培植。

英國依賴入口果菜 「農墟無農夫！」

見氣候如此宜人，他又思考英國何以不見港人吃的蔬菜品種。他相信這與飲食文化有關，大抵英國人不好煮食，沒那麼多「特色菜款」。另一原因是菜葉作物屬「手工菜」，即使天雨也只能灌溉八成，要靠人手照料，對他們而言是較辛苦勞累的種植方式。香港的自給率長期偏低，2020年本地農產只供應全港所需蔬菜的1.6%，最近內地暴雨成災，供港貨量大減，市民又得「捱貴菜」。但原來英國同樣倚重入口，英國環境、食品及鄉郊事務部報告顯示， 該國於2020年的蔬菜及水果自給率為56%及16%，來自西班牙、荷蘭及南非的果菜唾手可得：「平價入，好似香港超市入口大陸菜，變咗靠人哋。」他眼見英國資源豐富，陽光、水分充足，想在此推廣「本地人食本地菜」，「應該想方法種合乎這邊天氣環境，又切合生活需要的農產，自己要負責本地的糧食，不要把責任放別人身上」。疫情影響物流運輸，糧食價格波動，足證糧食自給（food self-sufficiency）的重要。

開放自家「農地」供港人參考

他在香港時躬耕不輟，又擺墟市、派菜上門，搞粟米助養、有機導賞，展現香港人的效率和幹勁。他來到英國也不懈怠，不時開放「英國分部」供港人參考，又去參加新莫爾登每月一次的農夫市集，約30檔檔口中，竟只得他一個農夫，「見到香港人在農墟擺檔已有新鮮感，而農墟居然無農夫，我是第一個在這擺檔的。終於有個農夫了，是個好開始」。各地區情况不一，或許這城鎮剛好不近農場。其他檔主都在賣手工藝品、自製的麵包、甜品、餅乾等，唯獨沒有農產品，但這倒折射出當地對「農夫」（farmer）的印象，正是一門慢工細活。客人得悉他是農夫後無不感到驚訝：「他們說香港是高樓大廈，在金鐘、中環怎種菜？想不到香港有農地。」

拆圍欄 邀鄰居共耕

在香港務農得瞻前顧後，前不久多項釋放農地的政策出台，「對農業很大衝擊，現在水深火熱、好緊張，要留意事態發展，大家心情都是撐得多久就多久……我們整個農場範圍都是不同的祖堂地」。而一般市民想種菜也苦無空間，在新界租格仔田亦無暇照料。來到英國，泊車位和後院是平常基本的住宅配套，他家也有約400呎的後院：「（移英港人）沒這麼多藉口了，以前在窗邊放個花盆都沒位置，現在有陽光，日照圍着你走，塊田開多大都可以，環境條件不同。」不過，這職業農夫最初曾為後院苦惱，要知道他在香港的田有20多萬呎，人手有上10個，現在英國只有他一人，「平時喺個大農場走動，見咁啲啲地點種呢？種棵樹都種唔到」。他想起在香港時已提倡的「歐羅有機共同體」，即連結村內農友的力量，建立共同銷售網絡，城鄉連結。他便把這概念延伸，利用各家後院的土地，合力試驗多種作物。他後院的圍欄已經拆掉，正與鄰居共同耕作。

花藝會贈菜苗 做「到會農夫」推廣種菜

在英國推廣後院種菜，沒想像中容易，港人和英國人都有不同看法：「香港朋友連踏出後院都有啲卻步，話好多蚊蟲，有鼻涕蟲好核突，又驚開咗後園門，有蚊飛入屋。」英國人則視之為花園，令生活環境美觀，一般用來種花，要不就任它長草，修剪成草地，甚少在後院種菜。他去參加社區的花藝會，那裏聚集了一群熟悉泥土和種植的愛好者，他便主動提供菜苗，讓他們嘗試在草地開闢角落種菜。在每年一度的花展中，他看到竟有薯仔、番茄，就向主辦方提議下年帶來香港菜，「明年花展就有菜心、生菜，有我們香港人食的菜」。不少人提醒港人移民，不要整天把香港掛口邊，要融入當地和吃當地食物，他卻發現當地人樂於接納他引介的香港蔬菜：「喺呢邊，香港人無特別，只係背景，國界呢樣嘢好低好輕，但會覺得係特色，有呢個心胸去接受，唔會好抗拒。」他甚至入屋當「到會農夫」，幫其他人打理後院，設計田地排列、建議時令蔬果、照顧作物、改善種植環境。這與修剪花草，維修花園建設的園丁不同：「佢哋好知道搵個gardener（園丁）打理後院係咩回事，但無farmer（農夫）打理後院呢個概念，開頭未必分得清楚。」故目前主要靠朋友轉介。

西方的分類回收系統和「農場到餐桌」（farm to table）概念向來為人稱頌，但他接觸當地環保團體後，便認為實際執行時未夠成熟和欠實效。例如回收物料都會倒在一起，不像香港分三色桶，故之後的分類和去向不明。「都交給市政府（council）處理，用這麼多資源做環保項目，這部分我覺得不環保。為何不在生活裏面減少？他們每周都回收，我在這住了10個月，沒丟過一次廚餘，全部用來後院堆肥。」人們習慣到超市買塑膠包裝蔬菜，種花多用化學肥料，故他見到尚有推動有機耕種和減少碳足迹的空間。另外，他在英國認識一些剛到埗的香港人，最初都覺得蔬菜只需花少許金錢購買，「因以前完全沒接觸過種植，來到這邊有環境可給他們種植，就體會到照顧作物不簡單，為何在香港買菜這麼貴」。他們跟黃如榮抱怨種菜艱難，蔬菜給蝸牛、鼻涕蟲吃光，有的反覆嘗試幾次成功後，會視自家蔬菜為珍貴禮物般贈予別人，中秋節想念在港親友，也透過黃如榮向「香港總部」訂菜，把菜送上門，「香港親友也知他們在英國學種菜，然後他們又送上種菜老師以前在香港種的菜，關係拉近了」。

目前收入足應付耕種支出

後院不能批量生產，他就賣菜苗、賣農夫的專業和技術。目前有過百戶向他訂購菜苗，協助後院種植和打理的約有40戶。他當年在香港耕田一年就有盈利，已經創造紀錄，目前英國的規模小得多，收入只應付耕種支出，故平日生活簡樸，以單車或步行為主，推着滿車菜苗到農墟擺賣，有時靠客戶開車接送。大家都在後院種菜的話，以後誰去買他的菜？他倒過來想：「人們常說我喜歡種菜，其實我不是想耕田，不是想種菜。」他想推廣農業，但如果只說不做，光游說別人做這樣艱苦的行業，便顯得沒說服力。「大家都做到、生活到，我就不用耕田。不一定要扛在自己身上，做老闆、做農場主人才是成功，我可以做自己想做的事。（想做什麼？）歎世界囉！我未歎過世界。」他粲然一笑。除了後院，他也到社區農田（allotment）試驗，觀察不同品種的生長環境，為開設農場作前期準備，打算兒子畢業後，搬到郊區。但即使分部拓展，他也不會結束總部。香港像一塊本來肥沃的有機田，現在很多沙石和破壞，「未必一直差落去，唔會病一世，會好番」。他又說，將來不應分香港或英國，他農場的名字「歐羅有機共同體」就源於歐洲共同體下的歐羅貨幣體系，不分國界，推動全球農業，「現在像回歸歐洲，將概念帶回來」。

文˙ 梁雅婷

{ 圖 } 受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao