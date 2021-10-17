讀食時光：點心麵雞肉沙律 用零食做美式中菜

【明報專訊】近來跟文友聊起煮飯仔遊戲，讓我想起小時候用廚房玩具來炒薯片的樂事。薯片之類的香脆零食，除了用來直接吃和玩遊戲外，用來做沙律也挺好吃。我最喜歡的，是用點心麵來做的雞肉沙律。

Rainforest Cafe的脆卜卜沙律

某年暑假，大人帶我們去Rainforest Cafe吃飯，點了一碟沙律。Rainforest Cafe是以熱帶森林為主題的美式餐廳，以動物為裝飾，燈光昏暗，很有歷奇氣氛。我不知道這碟沙律的名字叫什麼，只知道裏頭是生菜、雞肉、甘筍，混了些好像涼拌雞絲的醬汁，還有些味道很熟悉的炸麵條之類；我於是叫它做「脆卜卜沙律」。

我很喜歡脆卜卜沙律的味道。那些脆卜卜的炸麵條是什麼呢？回家左思右想，就覺得是我常常吃的「童星點心麵」。Rainforest Cafe不是中學生有能力獨自去的餐廳，我只跟着大人去過一次。到我有了兼職時，它就結業了，再沒辦法為脆卜卜查明身世。

近年看到美國Rainforest Cafe的菜單，上面有道China Island chicken salad，食材是烤雞肉、青菜、芝麻、甘筍、青葱、米粉和炸雲吞皮絲（wonton strips）。如所有店舖的配方相同又多年不變的話，「脆卜卜」應該是炸雲吞皮絲了。小時候的記憶，總是朦朦朧朧。我不肯定當年吃的，是不是炸雲吞皮絲。現在還是覺得，用點心麵來做脆卜卜沙律最好吃。

美式中菜的口味

China Island chicken Salad也叫Chinese chicken salad，是美式餐廳所賣的中式雞肉沙律，是道頗受歡迎的美式中菜（American Chinese cuisine）。安德魯．柯伊（Andrew Coe）在他的著作《雜碎：美國中餐文化史》（Chop Suey: A Cultural History of Chinese Food in the United States）中提到，至19世紀，美國人方開始接受中菜的口味；而美國中菜的口味和烹飪方式，也漸漸因應美國人的口味而取捨變化。

發展至今，美式中菜以甜酸、煎炸口味為主，加上豉油、蠔油或麻油——這是個咕嚕肉的世界。美式中餐比較廉價，具中菜風格，但不算為中菜。其中有些菜式，並不見於中菜，如炒雜碎（chop suey）、炒麵（chow mein）及幸運曲奇（fortune cookie）等。China Island chicken salad用了炸麵條和中式調味料，是標準的美式中菜口味了。

China Island chicken salad的中文名字，如何是好？「中國島嶼雞肉沙律」，聽起來很怪異，因為英文原名中的island，只怕是種增加亞洲風情的修飾字詞，可以不譯出來。似乎是「中式雞肉沙律」比較合理；它只求「中式」，而不是本質上的「中菜」。我沒在用炸麵條或炸雲吞皮絲，就喚作「點心麵雞肉沙律」好了。

美式亞洲沙律醬

Rainforest Cafe的菜單沒有說明，China Island chicken salad所用的China Island dressing，有什麼具體材料。那是帶甜味、酸味和芝麻香的醬汁；質地很像凱撒沙律（Caesar salad），不會很稠；味道則像加多加多（gado gado）和涼拌手撕雞。我主要用了美式蛋黃醬、白醋、生抽、麻油。

日本動畫《天氣之子》（天気の子）也有兩道用零食做的菜式，分別是薯片來做的炒飯和用即食麵做配料的沙律。這即食麵沙律用了可以直接吃的「元祖雞拉麵」（元祖鶏ガラ チキンラーメン）來做，跟美式中菜的不同。

點心麵是我常買的零食。打開就可以直接倒入口中，吃得乾淨吃得飽，吃掉就可以撐過三小時的課。灑在沙律上，要快快吃光，否則就不脆了。若嫌這樣吃還未夠American，何不再配一罐可樂。

【材 料】（兩人份）

•雞胸肉……約200克

•沙律菜……約200克

•甘筍……1支

•點心麵……約40克

•白芝麻……約3湯匙

•青葱……1株

沙律醬調味【材 料】

•蛋黃醬……約6湯匙

•白醋或米醋……約2湯匙

•生抽……約1湯匙

•麻油……約2湯匙

•黑椒粉……約1茶匙

•薑……兩片

•蒜頭……兩瓣

醃雞胸【材 料】

•鹽、糖、食油……適量

【做 法】

1.雞胸肉洗淨、抹乾，以鹽、糖、食油醃30分鐘。

2.沙律菜洗淨、撕碎。

3.甘筍洗淨去皮、切絲。

4.青葱洗淨、切粒。

5.白芝麻炒香。

6.雞胸肉下鍋煎熟，約8分鐘；放涼後切小塊。

7.薑、蒜頭洗淨去皮、切碎。

8.製作沙律醬：把蛋黃醬、醋、生抽、麻油、黑椒粉、薑、蒜頭拌勻。可再添糖調味。

9.把沙律菜、甘筍、雞胸肉、點心麵、青葱、白芝麻鋪在碟上。

10.在沙律上澆滿沙律醬即成。食用前拌勻。

作者簡介：香港恒生大學中文系助理教授。終日流連中外飲食書寫，追憶文字食光。著有《食字餐桌》等。臉書專頁：食字餐桌。

文、圖˙ 鄒芷茵

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 蔡曉彤

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