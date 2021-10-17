估餐飽：斗室無雪櫃 保鮮煮餸無問題

在阿花的窗邊，掛了幾盆茂盛的香草和觀賞性植物，有薄荷、九層塔、紫蘇、蘆薈等，薄荷可以冲茶，紫蘇可以炒蛋，九層塔是泰國菜必備，下廚要用就隨手一拔。她家的窗向西，下午陽光充足，非常適合種植，香草爆炸式生長，多到她上社交平台的free group向街坊送出香草，街坊以其他植物相贈，多肉植物、萬年青就是這樣來到她家。（受訪者提供）

【明報專訊】爬上狹長昏暗的樓梯，打開單位鐵閘，原本的大單位被劏成十幾戶劏房，走廊每道門後的空間比車位還小，沒有廚房，甚至可能沒有獨立廁所。香港有超過22萬人正居住劏房，超過三成是25至44歲的青年。特首林鄭月娥說，她參觀過一些劏房，覺得這些分隔房間其實沒有什麼問題，部分年輕人想有更多私隱就選擇入住。個個都住劏房，唔通個個都想住劏房？這次我們就找來因為租金高昂而屈身蝸居的年輕人，看看她如何解決一日三餐。

雪糕落街買 羊奶粉代牛奶

阿花去年12月一個人搬進這間位於油尖旺區約100呎的劏房，走進蝸居，門左邊是洗手間和「開放式廚房」，美其名廚房，其實是一個廚櫃，但阿花說在她看過的劏房中，這已經算大了，因為有3扇櫃門闊，枱面也夠位擺放碗碟、調味料、小家電，還有抽油煙機。走一兩步，就是起居空間，擺放書櫃、衣櫃，還有摺枱摺櫈、放瑜伽用品的可移動儲物箱，剩下的空間放一張單人牀也太奢侈，阿花睡的是梳化牀，不用的時候收起，要做瑜伽就要先移開儲物箱。這裏每月租金5000元，大廈還有電梯，阿花形容價錢已是疫情下的筍盤，因為劏房內有一排向街的大窗，光線充足，通風也較好。

麻雀小，五臟亦不俱全，阿花的家欠缺一樣幾乎家家戶戶都有的電器——雪櫃。沒有買雪櫃因為一來空間匱乏，廚櫃也沒預留雪櫃位，二來新居入伙時，阿花添置了不少家具，又要付租金按金，開支不菲。她想起曾經看到一篇文章，「JupYeah執嘢」創辦人Ren分享自己嘗試不用雪櫃的生活，令她忽發奇想，不如來一年沒有雪櫃的挑戰，學會不要太依賴雪櫃，也看看沒有雪櫃的電費會差多少，「反正冬天，又一個人，其實應該都ok」。

沒有雪櫃，等於不能冷藏凍飲、雪糕、乳製品，即便在剛過去的盛夏，阿花也不覺困難。「一定沒有辦法食雪糕喇，如何解決呢，如果我真的好想食的話就去超市買。」心血來潮想吃啖冰冷雪糕，阿花打開的不是雪櫃門，而是自家家門身水身汗到樓下買，幸好走5分鐘就有超市、街市、士多，「我夏天的時候，有日下午真的好想吃yogurt，我就走落街買，還買了大杯家庭裝，但無辦法都要吃光」。雖然比普通人麻煩，但她說這是可以接受的取捨。

雪糕、凍飲的口腹之慾暫且可以忍，但看阿花平時早餐又有牛奶麥皮又有咖啡，乳製品又如何儲存？「我有乳糖不耐症，所以我不能喝牛奶，所以這件事對我來講就好容易，因為我不需要買支裝奶，我冲羊奶粉。」如果不用奶粉，UHT（超高溫處理）包裝、未開封前可以常溫儲存的奶也是不錯的選擇。

蔬菜放近氣窗更襟擺 「賞味期限」逐樣試

因為曾經目睹別人吃狗肉，留下心理陰影，阿花堅持不在自家廚房切肉煮肉，最多翻熱罐頭魚，多數吃菜。所以對她來說，無雪櫃保鮮的最大難題，是要花心思令蔬菜更耐放。她參考執嘢的文章，把兩支伸縮杆卡在廚櫃頂和牆壁之間，用來擺放菜籃，菜籃對着氣窗，通風比較好，蔬菜遂可保存較長時間。阿花還逐樣蔬果買來擺擺，測試其存放限期，「菜心大約一至兩日，芥蘭可以比較耐放，因為比較粗，它本身比較乾，愈綠或者水分愈多，一定會更快變黃、變爛」。有根的菜如莧菜相對更耐放，瓜果就視乎皮的厚薄，完整的南瓜可以放一個月，切開了就只能放一兩天，否則會變酸，但薄皮的佛手瓜就二至三天，茄子表面有蠟質保護也可以放更久。遇到街市大平賣的10元3份時段，她也偏向挑選豆角、瓜、番茄等種類，買慣買熟，阿花還整合出一份蔬果保存期限清單。

不過，香港買到的菜大多是中國內地運來，熬過運輸期早已新鮮不再，不能放太久。阿花買過本地農夫出產的新鮮農產品，稱外觀、味道跟內地菜差天共地，「我買過本地農夫的茄子，它差不多可以放7日，去到第7日雖然外表有些皺，但你看到裏面的芯仍然好實淨」。相反，街市的茄子在售賣第一天已經是本地茄子第五天的模樣，阿花還說多數街巿的蔬果，都是浸過水才放出來，因為切開就發現裏面有點乾。「而且味道真的差好遠，呃唔到人，就算不放調味料也好，（本地種的）會食到茄子有茄子味」，阿花說本地番茄是她吃過最好吃的番茄，酸中帶甜，「我還記得我切那個番茄的時候，不捨得番茄汁留在砧板上，我覺得嘥咗」。

買菜分量少 菜販由嫌棄到諒解

她分享一些延長蔬菜擺放時間的小貼士，包括用蜜蠟布或保鮮紙包裹茄子、香蕉的頂部，薯仔不可以見光、不可以跟洋䓤放在一起，紅蘿蔔就要打直放……惟這些小技巧隨着天氣變熱就漸漸不管用，今年五六月轉季，平時可以擺放一星期的番茄突然爆汁，阿花看着旁邊本來可以放一星期的一打雞蛋，擔心雞蛋也會熱壞，把心一橫把10隻雞蛋炒成番茄炒蛋，「那次真的好慘痛，我開始realise，過了那個天氣，我不可以這樣買蛋」。自此每次到要煮蛋，她才去附近舊式雜貨店買一兩隻。

她到街市買菜時也只買足夠她吃一餐的量，避免蔬菜放太久，沒有雪櫃放隔夜菜，她也不能吃剩菜。但她笑說自己買得太少，番茄只買一兩個，菜只買幾條，經常被菜販嫌棄，甚至呃秤，「我拿上手知道自己分量吃多少，我就給他磅，我試過最少買4元菜」，平時買菜心16元一斤。後來她跟菜販解釋家中無雪櫃，有些菜販也開始習慣，「他有時還叫我，反正你買這麼少，將菜頭菜尾，不是好賣到那些塞給我，我覺得都幾好呀」。

一個插座的烹飪法則

乍看阿花的三餐多數只有一樣餸，或者一碗粉麵，因為她喜歡一鍋煮好所有菜，一來不想洗太多碗，二來她只有一個爐頭，「我的廚房只有一個插座，我又不想冒險另外加萬能插蘇，同時插兩個插頭」。廚具家電只有一個電磁爐、一個迷你多功能煮食鍋、一個電飯煲，一次只能揀一個用。普通人煮飯可能習慣先煲飯，趁空檔炒餸，阿花就做不到，為了節省時間，她通常下班回家先洗米煲飯，然後洗澡，洗完澡等一會兒，飯煮好就拔掉電飯煲插頭，在飯冷掉前煮好餸。

搬出來獨自生活了10個月，阿花說雖然每個月多了筆額外支出，但這5000元換來100呎私人空間非常值得，「多了很多空間，多了空間讓自己思考，多了空間去試未試過的事，沒有屋企人阻住你，衰啲講真的是阻住，是非常好」。以前和家人5個人困在500呎的空間，疫情下要在家工作更見迫夾，雖然她有自己的房間，但家人會隨意闖入，雖然地方比現在的劏房大，但不是所有空間都任她使用，例如雪櫃只有媽媽才可以用，「我媽以前叫我，你自己買一個雪櫃放在自己房裏，然後自己交番電費」。現在依然無雪櫃，但她擁有完全屬於自己的100呎。

阿花在Instagram上分享自己的無雪櫃劏房生活，不少人聯絡說可以送免費雪櫃，她多次拒絕。今年12月，無雪櫃挑戰將屆滿一年，她說證明到人沒有雪櫃還是可以生活，但她還是想要一個雪櫃，讓生活好過些：「如果你要返工，真的有攰的時候，你會覺得雪櫃真的會比較方便。」經過今次挑戰，她更了解自己的食量，學會儲存食物的原理，趁食物新鮮時吃掉，「就算我有番雪櫃，我也不會什麼都放進去，以前阿媽教麵包、可以吃的東西都放進去，但其實塞了進去又不會食，或者放到過期」。採訪完畢，記者回家打開家中雪櫃，發現有幾包被遺忘的臘腸和1/10/2021到期的盒裝豆腐。

文˙ 朱琳琳

{ 圖 }受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 劉子斌

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