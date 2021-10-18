談痛說情：治病如剝洋葱

【明報專訊】有時治病猶如剝洋葱般，需要耐着性子，一層一層剖開謎團，才能找到病灶並對症下藥。

神經痛逾年 檢查卻正常

我遇過一名30多歲年輕男子，被痛症困擾了1年多，痛楚從右下腹一直伸延至大腿內側。由於這個位置的痛楚與不少疾病相關，所以他先後被安排接受了一連串檢查，以了解泌尿系統、生殖器官及大腸等狀况，檢查結果卻顯示一切正常。

排除上述器官病變的可能後，我嘗試深入了解他的徵狀。根據他描述，痛楚位置雖然固定，發生時間卻飄忽不定。每次發作時如觸電般，也有拉扯的刺痛。這跟神經痛症的狀况非常相似，每當神經線受到擠壓時，便會產生這些疼痛感覺，「坐骨神經痛」是最常見例子。以往也有病人有類似情况，但大多是因曾經接受腹腔手術而出現疤痕黏連，拉扯了附近肌肉神經所致。然而，這名男士從未接受任何手術，換言之，是其他東西影響了該處神經，我唯有再循另一途徑去尋找痛楚源頭。

儘管病歷上看不到這名男士痛楚相關的證據，不過從言談舉動，不難發現他是一名緊張大師，日常生活及工作承受不小壓力，令我聯想到他的痛楚可能與焦慮症相關。焦慮症患者除了情緒受困外，也會出現生理不適，例如頭痛、肚痛、腹瀉或全身痠痛等。局部痛楚的情况儘管較少見，但焦慮可能讓患者個別肌肉不自覺地繃緊起來，繼而拉扯神經造成痛楚。有見及此，在跟病人商量後，我決定處方抗抑鬱藥物，並建議他做針對的伸展運動。

焦慮繃緊 「心痛」帶來「身痛」

1個月後，纏繞了他1年的痛楚終獲紓解，證明焦慮情緒確是導致他痛楚的根源，由「心痛」帶來「身痛」這核心原因終於透過一層一層探究而被發現。

香港是一個高度競爭社會，不少人自小面對各種壓力，但卻未必懂得如何抒發，特別是男士習慣把情緒抑壓於心，於是年紀輕輕便積累了巨大壓力。近年有一個實境節目，以一群陽光活力小伙子作為主角，但若非主持人用不同方法，猶如剝洋葱般讓他們審視內心的話，也未必知道年輕的他們已負載着沉重鬱結。在節目中，主角們獲得主持人的「調教」後，情緒找到釋放出口。在現實生活中，我們何嘗不是需要學習適時抒發情緒，免得讓壓力弄垮身心呢！

文：薛詠珊（家庭醫學專科醫生、香港中文大學賽馬會長者痛症緩解計劃總監）