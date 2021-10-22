下月開幕 本地藝術率先睇 M+如何說香港故事？

「九龍皇帝」作品：展廳入口處有「九龍皇帝」曾灶財兩件作品。《門》（左）是他為某攝影工作室繪畫的大門；《地圖》（右）則是他在西九龍地圖上寫字，靠近能看見M+所在位置。（蘇智鑫攝）

【明報專訊】倒數3星期，M+將於11月12日正式開幕。花了13年時間策劃，在西九文化區坐擁維港海景，獲17億元購藏及豐厚資源策展，卻備受文化政治爭議，開幕日因疫情及承建商問題多次延遲，到底M+成為「亞洲首間全球性當代視覺文化博物館」的夢，能否真正實現？本周一M+安排傳媒參觀地下大堂展廳開幕展覽「香港︰此地彼方」，借策展人彭綺雲的介紹，以及香港藝術家對M+的展望，探討M+應如何說香港故事。

以西九文化區發展香港為亞洲藝術中心的說法由1998年開始討論，後來政府於2008年成立西九文化區管理局，同年宣布興建M+。現時M+定位為「亞洲首間全球性當代視覺文化博物館」。月初行政長官林鄭月娥發表《施政報告》時，指西九文化區的世界級文化設施如M+年底開幕，香港故宮博物館明年中開幕，能幫助香港成為《十四五規劃綱要》提及的「中外文化藝術交流中心」。

M+發展條件優厚，近年卻因疫情及承建商等原因多次延遲開幕；購置藏品和相關費用共約17億元，有關挑選館藏的爭議聲不斷。但正如M+館長華安雅所說︰「沒有爭議的藝術世界是沉悶無趣的。」《明報》將以一系列專題探討M+開幕，以及各持份者如何展望其對香港、亞洲藝術文化發展的影響。我們已積極邀請華安雅接受訪問，獲回覆指M+開幕工作繁重，截稿前仍未有任何書面訪問外的安排。

視覺文化 探討身分認同

地下大堂展廳開幕展覽「香港︰此地彼方」由M+香港視覺文化策展人彭綺雲負責，展覽關於香港1960年代至千禧年的視覺文化，4個章節分別為「此地」、「身分認同」、「地方」和「彼方」。由「此地」開始，第一項藏品是「九龍皇帝」曾灶財的兩件墨寶，之後介紹香港藝術家作品，由影響國際藝壇的新水墨運動核心人物呂壽琨的《禪畫》，對照學生王無邪、周綠雲、靳埭強等作品；之後展出畫家陳福善、司徒強等國際級香港藝術家作品，加上黃國才關注港人房屋及遷移問題的《漂流家室》、謝淑婷緬懷母親的《時間旅人》等作品，說明藝術家以個人經歷創作，能回應宏大歷史與引發大眾共鳴，成為香港視覺文化一部分。彭綺雲說是「透過很個人的、藝術家的眼光去認識1960年代起香港的藝術發展」。

餘下章節，彭綺雲表示是透過平面設計、建築歷史及流動影像，表達香港獨特的視覺文化現象。「身分認同」探討香港地緣及經濟如何影響設計作品，她特別提及1968至1970年的日本大阪萬國博覽會香港館；還有石漢瑞為匯豐銀行做的設計，以及許敬雅的垃圾蟲和香港節海報等，彭綺雲指這些平面設計誕生在六七暴動後的香港，如同當年香港參與博覽會一樣希望告訴國際社會，香港「good for business」。然而此處說明文字以「社會政治氣候在1980至1990年代發生轉向」，簡單交代六七暴動及之後回歸等政治格局下平面設計特色，問到是否不夠清楚時，彭綺雲指說明需要讓14歲的年輕參觀者亦能明白，將有錄音導賞輔助。

建築是「地方」章節主題，如有吳爾夫（Michael Wolf）拍攝彩虹邨的照片，委約香港大學建築系教師製作的《懸浮城市》則以灣仔至上環信德中心的相連天橋為主題。在複雜的建築模型與文獻之外，策展方藉房屋議題拉近作品與觀眾生活的距離。彭綺雲特別提到九龍寨城的環境吸引極多研究者、藝術家參考並創作，展場播放兩段視頻分別是九龍寨城的紀錄片，以及它曾出現在流動影像的片段，由此連結最後一章「彼方」，其以流動影像為主題，涵蓋電子遊戲、電影和動畫，探討香港城市空間如何從影像中體現。

策展視野 展示城市活力與壓迫

導賞之初彭綺雲說開始策展時已經想安排曾灶財墨寶為第一項展品，因為曾灶財是「非傳統人物」，常有爭議他是否藝術家、書法家，還是精神病人，但「由一個視覺文化的角度看，他已進入我們流行文化的平台，很多人會利用他的字去創作……九龍皇帝寫字不是『收埋自己』寫，他在公共空間書寫，他是（把墨寶）送給香港市民，想跟香港市民溝通，這一點已表達了我們對視覺文化的看法」。

展覽中兩件委約作品更能反映M+對香港視覺文化的策展視野。建築師張智強為M+的《變形蝸居》變奏版，改造32平方米的單位，講香港人面對狹窄居住空間時「人每次只能做一件事」。《海市鏡花》是藝術家江康泉（江記）的沉浸式動畫，內容反思人類身體與城市的關係，熒幕與鏡子配置令作品似萬花筒般繽紛且無窮無盡。兩個作品均以房屋、空間為主題，記者問彭綺雲是否有意為之，她說「是有少少」，並解釋「我們認為房屋問題是任何人都會關注或考慮的」。同時展覽空間佈局猶如迷宮，但「身分認同」與「地方」章節連接的展廳最為寬闊，彭綺雲說設計上想做到「compress and release」的效果，「compress」部分反映香港城市的壓迫感。

江康泉是傳媒以外少數看過展覽的人，加上與策展團隊合作，讓他理解M+希望表達的香港視覺文化是多元和充滿活力的，在非常壓縮的城市有繽紛的創作，這也許呼應彭綺雲提到的「release」。江康泉說M+團隊希望他的作品為展覽總結，給觀眾希望的感覺，他避用陳腔濫調的懷舊符號，銳意藉其作品創造新世界表達尋找希望的信息。

政治爭議 選展品的考量

有記者問及展覽藝術品不包括與六四事件、九七回歸等有關的藝術作品，是否過於去政治化，彭綺雲認為展品提到越南難民及房屋問題等，可見策展上有考慮社會議題，藝術家的確思想較進步，但未必人人表達方式都如此直接。對於《國安法》有否影響是次展覽策展以致整理香港視覺文化時有所遺漏，彭綺雲說︰「作為大機構，我們不是很靈活的。」展覽由3年前開始策展，收集館藏過程亦需時間，她說策展沒受任何壓力，並澄清定位︰「新博物館要打好基礎……我也想放寬講香港故事的框架，我們是在做視覺文化，不是歷史博物館。」彭綺雲亦有注意M+香港展覽與香港藝術館及香港文化博物館有不同分工，除了有更多關於視覺文化的作品，也要面向國際遊客，只是疫情期間國際旅遊尚未恢復。展品亦需要面向本地及年輕的觀眾，從更基礎的角度策展。

藏品創作者之一黃國才早前宣布因被報章「點名」選擇流亡台灣，曾要求M+團隊在其作品說明文字交代近况時寫「自我流亡台灣」，後來展廳所見只有「現工作於台中」。記者問彭綺雲會否收藏黃國才在遊行中的創作，彭綺雲表示須考慮作品用途與目的，要看看「是否為件事（遊行）而做，不是獨立的創作或作品，而是有功能為該場合而做的」。黃國才認為其政治藝術作品是香港視覺文化一部分，M+有責任不以偏見挑選收藏品，但因為香港的政治氣候，他表示那些藝術品亦不會交M+收藏。

白雙全期望 堅定創作自由底線

問眾藝術家對M+講述香港視覺藝術文化及香港故事的期望，江康泉說以M+的資源希望可以為香港藝術家舉辦體面的個展，特別是中生代藝術家，需要論述整理他們的藝術特色，讓國際藝壇注意到他們的成就，亦需大機構的資源與網絡配合，並告訴國際藝壇香港藝術家有能力創作人文藝術。白雙全現正與M+合作，認為團隊有國際視野，期望M+能堅定藝術創作自由底線，讓不同形式和內容作品，不受限制百花齊放，把最真實最敢想像的作品呈現在公眾面前。黃國才亦同樣希望M+能如實呈現香港視覺文化。白雙全指M+於現時的政治格局要做到他的期望並不容易，但M+是中國境內最有條件和國際接軌的美術館，希望它能成為中國以至亞洲美術館的典範。的確M+的定位是立足香港，面向亞洲，要與西方藝術體系中頂級博物館如倫敦的泰特現代藝術館、巴黎龐比度中心比擬的博物館，M+如何平衡博物館教育大眾、發展國際網絡的功能？下期再續。

【從M+到亞洲藝都系列之一】

文：胡筱雯

編輯：蔡曉彤

美術：張欲琪

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