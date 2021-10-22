沙發薯：「神劇」是如何鑄成？

【明報專訊】等了2年，電視迷終於等到Succession第3季的來臨，大家又可以欣賞超級富豪家族Roy一家如何為了錢及啖氣明爭明鬥了。Succession已經晉身為The Wire、The Sopranos那類「神劇」，收視不算特別高，卻是電視界裏公認的好東西，尤其是當劇集贏得艾美與金球獎項後，其地位就更不用爭論了。難怪連Charlie Brooker在《衛報》訪問中承認他「葡萄」Succession，妒忌到嬲，嬲到已經不能再享受該劇。

Succession這種能夠寫出不同令人又愛又恨的角色，低調啜核地寫出人性與社會陰暗面的出色劇集，當然不是偶然或幸運，劇集創作人Jesse Armstrong在Succession前早已是英國喜劇界的一級人才，寫出了數部口碑與收視均極佳的經典作，定義了一代英國人的喜劇口味，其中與編劇拍檔Sam Bain合力創作的Peep Show，便是英國千禧年代的喜劇代表作。它是Channel 4至今最長的喜劇，由2003年啟播至2015年，共9季。劇集圍繞主角Mark與Jeremy兩個共同住在出名悶及沒有特別賣點的倫敦南方Croydon的生活。Mark是典型缺乏自信、經常疑神疑鬼、婆婆媽媽的內向文靜男人，而好友Jeremy則相反，是聲大大、愛出風頭卻滿口謊話的無業音樂人。

不甘停滯 屢出精彩作品

性格差異，令二人常有摩擦，是劇集的笑料來源，最弔詭的是觀眾從他們的第一角度窺探其心底話，既看到角色的行動，亦可聽到他們的真心話，這就是劇集叫Peep Show的原因。主角的感情生活自然亦是故事的中心：飾演Mark同事兼暗戀對象的Sophie就是今日已成一線影視演員的Olivia Colman。

Peep Show充滿令人難以忘懷的爆笑場面及金句，所以常被網民用來做meme，在網上論壇或Reddit十分普及。Peep Show的成功令Jesse Armstrong與原班底製作了不同的延伸作品，包括That Mitchell and Webb Look，以及電影Magicians。前者深得觀眾愛戴，不少場口亦成為論壇常客。

出色的創作人當然不甘停滯不前，只食老本，Jesse Armstrong與其他英國一級喜劇創作人合作不斷，先有與神枱級編劇Armando Iannucci合作的政治劇The Thick of It，一樣出色及大受歡迎。然後他與Sam Bain及另一喜劇鬼才Chris Morris合作的電影Four Lions，同樣尖銳出色，政治諷刺，充滿黑色幽默，玩轉「恐怖分子」的題材。2014年他與大導Danny Boyle創作電視劇Babylon，亦是分量十足。

他與拍檔Sam Bain創作的Fresh Meat則是二人繼Peep Show後的主要作品，由2011年播到2016年，講述6個大學一年級生同居一室的故事。劇集取材自二人在曼徹斯特大學創意寫作班相遇相知的經歷，並一起租住同一單位。

所以Succession的爆出，絕對不是意外，因為Jesse Armstrong已幾乎等同品質保證，是英國喜劇的出色指標。

文：陳Damon（chandamon.com）

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