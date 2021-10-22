打破黑白片沉悶印象 新舊對照賞電影美學

【明報專訊】訪問香港電影資料館一級助理館長（節目）龍智傑前，沒想到他會形容「瑰寶情尋──聲影『留』傳 II」為「炮灰」節目。但他表示，資料館有推廣香港電影的使命，為吸引觀眾看他們印象中沉悶的黑白電影，他和團隊安排新電影與舊電影同日播放，如此對照形式，配合舒琪、劉嶔等電影人主持座談會，希望讓更多觀眾欣賞到新舊電影的美學。

多年來每月的第一個星期日，香港電影資料館（下稱資料館）都有「瑰寶情尋」放映節目，讓影迷觀看珍貴館藏。節目「聲影『留』傳II」，承接去年的「聲影『留』傳I」，其實是源於近年資料館獲政府撥款共2000萬作館藏數碼化工程。龍智傑澄清數碼化與菲林修復不同，後者會處理底片上的灰塵、震動、光暗不自然等，電影數碼化並不會處理這些。而「聲影『留』傳」系列會一直繼續，播放數碼化後的電影館藏。

明白放映節目的緣起，就能了解資料館策展的難度。修復組會給龍智傑和他的同事放映電影列表，但並沒有主題可言，他們是按菲林的損毁情况決定數碼化的次序，菲林情况愈差，電影就會愈早處理。在「聲影『留』傳I」的電影中，資料館團隊剛好連繫到「以人為本」的主題，如有人物黃飛鴻和演員陳寶珠等。今次要放映的黑白電影分別為《夜盜艷屍》（1955年）、《飛賊黑貓》（1956年）、《美人計》（1956年）、《九九大血案》（1956年）、《殭屍拜月》（1958年）、《名醫與紅伶》（1960年）和《血影驚魂》（1961年），導演、演員、題材、年代皆不同，如何串連才不突兀？

設座談會串連主題

節目有趣在新舊電影對照形式，是次節目多數安排在早上放映舊電影，中午設座談會，下午則放映新電影。例如第一個節目座談會以「從夢工場嫁到金都——兩節婚姻電影輔導」為題，早上播完《名醫與紅伶》，下午再播《金都》，龍智傑說前者批判男性主義，舞蹈家和影星將要結婚，「大男人」舞蹈家不欲另一半婚後拋頭露臉；而2019年拍成的《金都》聚焦在鄧麗欣飾演的婚紗店員工，因「假結婚」事件思考婚姻以至人生自由。

列表上不少黑白電影關於警匪，龍智傑簡單分享相差約50多年的電影之分別。例如主題為「做針定係做線——香港電影臥底論」的座談會，所播放的電影是《九九大血案》，探長女兒和賭徒分別為警方臥底和線人，協助破案，電影情節客觀直接；2010年的《綫人》着重刻劃廖啟智和謝霆鋒飾演的線人兩面不討好的處境。另一主題「探長形象進路」，《血影驚魂》中神勇機智的探長，與2007年《神探》中劉青雲飾演的精神病探長，同樣是後者的人物刻劃更富層次。

有些題材倒是能看見香港電影的傳承和不變的人性主題。例如港產殭屍片，當中《殭屍先生》（1985年）為港式殭屍片奠定框架與符號系統，但在此片30年前出品的《夜盜艷屍》已有義莊的描述，2017年的《救殭清道夫》延續港式殭屍片的黃符、木劍等符號系統，殭屍則由故事中的道具變成主角。最後主題是「母愛的靈異表達」，《殭屍拜月》與2005年的電影《怪物》都有母親為子女而化身殭屍和怪物的情節，母愛可說是恆久主題。

配對放映 透視時代精神

龍智傑說：「數碼化的黑白電影，如果主題上能和千禧後出品的彩色電影配對，一起播放，可以看見香港電影發展脈絡，或者不同題材中可見的時代精神，導演個人對時代的詮釋，也很有趣吧！」資料館能吸引年紀大的觀眾，因以前的明星在老影迷心中叫座力強，而同時舉辦的「萬能旦后鄧碧雲逝世三十周年紀念」放映節目，部分場次門票已售罄。他說︰「透過電影研究社會文化的始終是少數，我們又不只想講歷史，而想分享電影發展中鏡頭運用、形象設計、美學符號等。這些很趕客，只是作為資料館策展人，滿足觀眾需求之餘亦有教育觀眾的責任，所以這個節目我都『預咗係炮灰』的了。」

■瑰寶情尋──聲影「留」傳 II

日期︰2021年11月7日至2022年5月1日

地點︰香港電影資料館電影院

網址︰bit.ly/3vjjd48

文：胡筱雯

編輯：歐陽德智