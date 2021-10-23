本地原創劇本殺 走入盂蘭戲棚緝兇

網紅之死——除了《盂蘭勝會之幽浮人間》，遊戲館還提供另一個「歡樂本」《網紅之死》，不涉恐怖元素，遊戲時間較短，適合新手嘗試。（林靄怡攝）

民初戲棚——《盂蘭勝會之幽浮人間》以民初的盂蘭勝會為背景，遊戲館請來製作神功戲戲棚與花牌的師傅，搭建逼真的布景。（林靄怡攝）

【明報專訊】在民初農曆七月十四之夜，村裏戲班敲鑼打鼓，為酬神慰鬼上演神功戲。你穿著長裙，提着煤油燈經過戲棚時，突然「砰！」電閃雷鳴，後腦勺吹來一陣陰風。你小心翼翼往前走，竟發現一個穿著戲服的女子倒臥地上，嚇得放聲尖叫……

以上並非電影情節，而是「劇本殺」遊戲精心佈置的兇案現場。這個風靡中日韓的遊戲，在香港也有得玩！劇本通常以兇案為主線，加入恐怖、愛情、武俠等元素，玩家可穿上戲服扮演不同角色，並化身名偵探，透過蒐證拼湊事件真相！

「劇本殺？」讀者或者疑惑地搖頭，又或者從今年兩個綜藝電視節目《嫌疑事件簿》及《死因有可疑》中略知一二。劇本殺又稱LARP（Live Action Role Playing，真人角色扮演遊戲），源自歐洲派對遊戲「謀殺之謎」。顧名思義，劇本多以神秘兇案為背景：每個玩家手持一份劇本，像是記憶碎片，在主持帶領下，透過蒐證、討論，如偵探般找出真兇、拼湊事件真相。

代入故事角色 感受內心變化

傳統桌面劇本殺，玩法以文字卡牌為主，劇本、案件線索皆以文字與圖畫呈現，例如案發地點的地圖、角色隨身物品等。大家可代入角色，全力緝兇。與一般偵探遊戲不同，除了查案，劇本殺的趣味在於玩家如何演繹角色，如扮演兇手的人需隱瞞身分，以三寸不爛之舌去消除嫌疑。各個角色亦有不少互動，關係千絲萬縷，一個玩家的劇本甚至可多達廿多頁。而好的劇本更會詳細交代角色的不同苦衷，誘發玩家同理心，並跟隨故事發展感受角色的內心變化。即使你並非「好戲之人」，在劇本細膩描述下也很容易沉浸其中。不少受歡迎的劇本，都在於角色塑造立體，玩家有足夠時間與空間「入戲」，例如情節推理出色的《第七號嫌疑人》或是故事感人的《你好》。玩傳統文字LARP需時短則2小時，長則可達6、7小時。

「第二人生體驗館」是香港少有的實景LARP遊戲館，朱俊岳（Jonathan）與易卓豪（Tommy）是其中2名創辦人，「實體場景自然讓玩家更投入。雖然文字的幻想空間更大，但未必人人都能入到那種『虛擬』場景」，Jonathan解釋。的確，能夠穿上戲服，在逼真的環境下查案，自然更易入戲。不過Tommy認為，傳統與實景LARP無衝突：「就像有人喜歡看書，有人喜歡看電影，喜好不同。」

實景LARP 道具燈光認真

以體驗館裏其中一個恐怖劇本《盂蘭勝會之幽浮人間》為例，雖然蒐證布景場地不大，約400多平方呎，但麻雀雖小五臟俱全，從戲服、燈光、道具、音響，甚至氣味都一絲不苟。為求完整呈現劇本，他們更搬來演神功戲的舞台與花牌，讓大家恍如置身民初戲棚之中。玩家穿上戲服，提着「煤油燈」，逐個場景蒐證：甫揭開簾子，只見陰森暗紅色燈光，昏暗房間中煙霧瀰漫，燈籠、散落神枱的符咒，一旁的詭異玩偶更增添恐怖氣氛；走進另一個房間，赫然發現一名穿著繡花鞋的女子陳屍地上，膽小的人可能已嚇得尖叫！但玩家還要硬着頭皮，在最意想不到的角落中找尋線索！劇本還有其他嚇破膽的情節，但天機不可泄露，細節就留待各位慢慢發掘了。

前編劇合作 融入本地元素

坊間常見的LARP遊戲館，通常從內地購入劇本再改頭換面，總體質素參差。「我們的劇本都是原創，與電影、電視台的前編劇合作編寫。」Jonathan說，他們希望劇本融入本地元素，例如盂蘭節，讓港人更投入其中。

「好多客人一頭霧水，一進門就問：『這是密室逃脫嗎？』，其實兩者玩法完全不同。」Tommy說，劇本殺的主要元素是角色扮演，每個角色皆有不同背景與故事，大家要達成的目標也不同；密室逃脫規則簡單，一行人的共同目標就是逃出密室。遊戲更專注在實體場景找線索與解謎過程，讓玩家享受破解千奇百怪機關後的成功感，通常遊戲時間長約1小時。

坊間LARP元素多多，除了專注推理本，也有歡樂、武俠、科幻、情感等劇本。情感本常見劇情有三角戀、爭撫養權等，玩家要投入更多情感。據記者觀察，因面對兩難而淚灑現場的玩家也不在少數；武俠本則加入不同門派背景，讓玩家體驗江湖的恩怨情仇。不過Jonathan指出，亞洲地區的LARP劇本幾乎都含推理成分，「像『揭尾古』般推理前因後果，犯案元素幫助推進整個故事發展」。

「LARP除了聚會，甚至有些連我們也沒想過的玩法。」Jonathan表示，曾有speed dating公司找上門，要求他們在聯誼期間主持劇本殺。「一場遊戲3男3女，大家一定要互相討論劇情才能繼續玩下去，很適合破冰！」遊戲也有助看清對方性格，例如常常發言的人性格可能較強勢，有些人比較靦腆。一些歡樂本輕鬆易玩，常惹得玩家笑聲連連，是打開話匣子的好方法。Tommy笑說：「玩LARP總比一坐下，你眼望我眼，開口就問『你做什麼職業』好吧！」

開業半年多，現時場館提供3個劇本，平均3至4個月會換新劇本。Tommy說暫時未有常設劇本的打算，有興趣的朋友勿錯失體驗良機。

■第二人生體驗館

地址：尖沙嘴廣東道80號Cantonyama 3樓

優惠價：《盂蘭勝會之幽浮人間》$320/人，6人（4男2女）至8人（5男3女），可反串，遊戲時間約3小時；《網紅之死》$230/人，3男3女，可反串，遊戲時間約1.5小時。優惠期至11月10日（不適用於10月29至31日）

查詢：6712 0811（WhatsApp）

文：沈晴

編輯：王翠麗

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