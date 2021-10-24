東鐵線月台助理工具使用考察

【明報專訊】港鐵，

喂呀！先傾吓閒偈，我是年資最淺的工盟同事，但很快失業了，我想你也知道一直關顧基層勞工權益的職工盟啟動解散程序，可有想像往後打工仔的日常可以點算呢？

我還記得第一日返職工盟培訓中心工作，在太和站看到一個手很細的月台助理，手握一支孖連杆的9/12卡提示站牌，就深刻記住了這奇怪工具，心想為何這種每天使用的工具，會這樣粗疏，不把設計完善，用很蠢的方法把孖杆結在一起，不方便握，也變得較重，長期使用，容易勞損……

職場往往是一個使人看不到別人的時區，在這公民社會低潮時期，工運怎繼續？我想我們大概要更積極關顧別人的處境，互相提點，放咗工的打工仔要撐未放工打工仔呢！

地鐵作為每天乘載過百萬打工仔返工放工的工具，應是一個好好實踐放工的人關顧未放工的人的場所，所以我搞了這個月台助理考察計劃。

原來每個站的管理不同，使用雙杆前後牌相連的勞損設計有紅磡站、太和站。我和太和站長傾過，外形像機師的站長很是溫柔明理，我相信及期待他會改善。

使用單杆單牌的（轉卡車時更換）有沙田站、大學站、大埔墟站、上水站。

使用單杆雙牌的有九龍塘站和粉嶺站，其中九龍塘站是由雙杆鋸斷了一杆；而粉嶺站則有原身單杆設計，我問月台助理，他們都說原本都是雙杆的，他們反映意見後，站長就改善了，其中粉嶺站更在晚間少人時段，免去了站杆展示牌，改用盾式，員工更方便，免去不必要勞力，感謝這兩站站長！在這「小」事上，知道做他們的同事不會太冷漠。其他站長可學習呢！

旺角東站、大圍站和火炭站都沒有站杆式牌，只有手拿式（像美國隊長）盾牌，這種盾牌比較方便，適合移動，尤其是人手不足的情况，因為月台助理除了叫人小心黃線和提醒卡數，還在有需要時運送輪椅接駁板。人手不足或隊友去廁所的情况，拿着手牌補位也方便。其中值得一讚是旺角東站，懂得把工作精簡，他們只須舉9卡車牌，因為12卡其實全月台都可上車，（簡直突破盲點！）不用花多餘的勞力。站長英明！不只其他站應參考，香港的服務業管理也應效法。 不少服務業的管理層只會不斷增加員工工作量，以為透過欺壓勞工就可提升服務，而不懂透過檢閱理解制度，從而減少不必要的勞動，使員工日常保持活力，所以我也親手做了一個「關愛管理」牌表揚他！

另外，除了舉牌，大學站和上水站都曾使用拉膠帶和膠鏈協助，然而上水站遭投訴後取消，但人手不足，乘客又不理解，時常投訴，如向紅磡方向線的頭等車廂入口和9卡的有所分別，造成秩序混亂，需要助理要求乘客全在12卡前排隊，有乘客不理，衝突時常發生。

我在此感謝及讚揚旺角東站、九龍塘站和粉嶺站的管理，懂得在日常工作中精簡工作或改善工具，感謝你們，請繼續保持這管理態度。

也在此正式要求地鐵作出以下跟進：

1. 放棄雙杆雙牌設計站牌，紅磡站和太和站請立刻更改。

2. 全線採用旺角東站制度，只提醒9卡車就足夠。

3. 留意外判人手是否足夠。

謝

程展緯

文、圖˙程展緯

編輯•蔡曉彤

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