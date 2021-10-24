料理分子：烏來溫泉與黃金果乳酪醬

【明報專訊】毛巾、室內拖鞋、薄外套、水，需要嘅都齊晒。時間啱啱好，上午9點正，出發。戴上電單車頭盔，丈夫賢開着電單車駛出大街，經五權公園向新店方向出發。沿途街道並不陌生，因每次在新店碧潭擺市集時都經過同一條路。這次目的地是碧潭再往前一點的烏來，烏來的溫泉吸引很多人慕名而來，數年前更獲得全台熱門溫泉排行第一名。曾在北投泡過溫泉的我，一開始時有點卻步，因為北投屬硫黃溫泉，聞起來彷彿有濃烈的刺鼻氣味。

在日本福知山市三和莊泡過露天溫泉；在大阪加美、和歌山和京都亦泡過多間公眾澡堂，體會到溫泉水為身體帶來神奇的保健魔力。對我來說，真正的溫泉才是「神仙水」，除有助行氣活血、消除疲勞外，還讓我了解到身體。到日本工作假期前，幾乎每年前往日本旅行一兩次，卻從沒光顧過澡堂。一來害羞，怕在陌生人面前裸露身體；二來也是害羞，因為不知道光顧澡堂的程序，怕破壞了人家的規矩——不可以的做了，許可的沒有做，影衰香港人身分。泡溫泉對很多人來說都是相對地較私人的活動，即使一大班朋友一起參與溫泉之旅，溫泉旅館總是貼心地提供私人溫泉設備或公眾溫泉讓客人選擇。

在日本踏實地生活了三個月，心知不可錯過機會，是時候入鄉隨俗，縱使家中有一個小小的浴缸，心想也要勇闖公眾澡堂一次。布趣的是第一次到公眾澡堂洗澡是和幾個朋友一起去，踏入澡堂一刻，自自然然便會把裸露身體的羞恥心放下，當試過一次後，便再無後顧之憂了。其實根本就沒有人把你看在眼裏，你擁有的，她也擁有，甚至更白更滑。無知的我已忘記了害羞，只記得要把身體洗刷得乾乾淨淨，不要把人家的泉水弄髒。

烏來——冒煙的熱水

說回烏來，它位於台灣北部，我們從新北中和出發，17公里的距離，車程約50分鐘。烏來這個名稱源自泰雅語，意思是冒煙的熱水。丈夫在網上尋找溫泉館的資料，花多眼亂，大多在烏來南勢溪的左右兩邊。台灣人網上訂餐廳或住宿飯店會館，必定會看評分，八成以上準確，好評劣評一覽無遺。我們訂了距離烏來老街2公里外的一家溫泉會館，二人價錢999新台幣（約277港元），包括私人泡湯1.5小時和四餸一湯的午飯。一個小小的房間，浴室內溫泉浴缸的大小可同時坐兩個成人，設施亦頗新淨，地方乾淨整齊。是否真正的溫泉，還未泡浸已經一眼看得出來，水龍頭和花灑位置，都有被礦物侵蝕的痕迹。

清潔姨姨很有禮貌地跟我們打招呼，非常友善。泉水沒有硫磺味，先用手試試水溫，以為可以享用了，誰不知腳放入泉水不到5秒便受不了，刺刺熱熱的。明顯我雙腳血液循環非常不順暢，要適應15分鐘才能把身體泡進泉內。浸泡不到5分鐘額頭已冒汗，離開泉水稍稍休息，再入泉泡浸，不斷重複，是無比的快樂、非言語能形容的舒暢，滴下來的汗水就像身體向你說多謝，感謝你把疲累稍稍抽走。神仙水的力量和它平平無奇的外表形成了反差。

泡過溫泉後，梳洗和收拾行李，便移步至隔壁的餐廳享用午飯。烏來炸溪蝦，比蝦米大一點，連蝦殼也能吞下，酥酥脆脆配以椒鹽粉，非常可口；比臉還要大的菜脯煎蛋餅，台灣蛋香絕不遜於日本；九層塔洋葱炒五花腩配白飯最佳拍檔；蒜香油麥菜，清爽回甘；排骨竹筍湯，還有白飯任裝。每逢假日烏來便人山人海，希望很快香港人也能來這裏好好享受一番。

黃金火龍果 豐富維生素

向烏來老街出發，閒日的老街人煙稀少，加上微微細雨，行人寥若晨星，我們才能漫步細享各商店和景點。來到一家水果店，金黄色的火龍果像在我面前發光，於是很自然地掏出錢包付錢。大概是遊客區的關係，售價較貴，問了才知道160元新台幣1斤（約44港元），一個金黄火龍果要190新台幣（約53港元），後來在關西高速公路休息站看到才65新台幣1斤（約18港元）。

再到烏來台車站坐手動迷你火車，參觀逾80米的烏來瀑布。站在小小老街觀賞瀑布的莊麗，與燈光暗黑的商店形成強烈對比，未幾便往火車站等候小火車回程了。賢說台灣觀光區伴手禮的種類愈來愈相似，特色愈來愈少，購買意欲也減低。我也有類似的感覺，有些產品甚至在大型超級市場有售，希望台灣的觀光地點能夠生產一些具特色的伴手禮。

回程途上，不斷思考怎樣善用這珍貴的食材。黃金火龍果原產中美洲熱帶地區，它貴得來是有道理的，除了含有豐富維生素和水溶性膳食纖維，更有一般植物少有的植物性白蛋白。回家急不及待切了一小瓣淺嘗，真的如水果店老闆所形容，清甜得來帶點微酸，再以香甜收結，果肉非常水潤，是我吃過最好吃的火龍果。忍不住吃了半顆，到了第二天早上如廁後，就意識到火龍果的功效了。由於水溶性膳食纖維的纖維含量高，火龍果有降膽固醇、潤腸等功效，不過，它始終屬於寒涼食品，不宜過量。為了保留火龍果的水潤口感，手做了墨西哥玉米餅配以食用，亦特地以黃金火龍果的香甜味為基礎，設計了一個醬汁伴以夾餡玉米餅。

回想起站在覽勝大橋，眺望烏來山群，南勢溪溪水連綿不絕。烏來居民及遊客在稀疏的老街行逛，我一口一口咬着冰溫泉蛋；喝着馬告檸檬蜜糖水；聽着泰雅族民謠《Swa I Yan》（思念我心愛的人）。我思念着香港的人和事；呼吸着被萬棵樹木淨化的空氣；感受微雨給我的安慰。

薑黃玉米餅

【材 料】（4片）

‧中筋麵粉……150克

‧玉米粉……35克

‧泡打粉……1/2茶匙

‧薑黃粉……2克

‧鹽……1克

‧油……27毫升

‧水……105毫升

匈牙利紅椒玉米餅

【材 料】（4片）

‧中筋麵粉……150克

‧玉米粉……35克

‧泡打粉……1/2茶匙

‧匈牙利紅椒粉……3克

‧鹽……1克

‧油……27毫升

‧水……105毫升

※兩款口味相同做法

【做 法】

1.除了油外，將所有材料混合。

2.用攪拌器以最低速混合材料成麵糰，慢慢加入油。再以中速攪拌5分鐘便可。

3.取出麵糰平分4份，用木棍逐一把麵糰推開成直徑約11cm圓形。

4.煎鍋下油加熱，放進玉米麵皮。中小火每邊煎約2分鐘。

5.離火後，把玉米餅向下彎曲放在焗爐架上（上圖），放入焗爐以150℃烤焗8分鐘。完成。

■廚房筆記

除了薑黃和匈牙利紅椒口味外，也可使用黑芝麻粉、紫薯粉代替，或以紅火龍果汁、紅菜頭汁或香菜汁代替水分，變成另一種口味。

火龍果乳酪醬

【材 料】（約110亳升）

‧黃金火龍果肉……30克

‧九層塔絲……2克

‧忌廉芝士……50克

‧糖霜……10克

‧乳酪……20克

‧檸檬汁……1茶匙

‧烘烤杏仁片……5克（灑面作裝飾）

【做 法】

1.先把忌廉芝士、糖霜、乳酪、火龍果肉攪拌混合。

2.再加入檸檬汁和九層塔絲拌勻。完成。

即食用餡料

【材 料】

‧黃金火龍果……1/4個

‧日本椰菜絲……80克

‧甘筍絲……30克

‧番茄片……5片

‧墨西哥辣椒……20克

需加工餡料

【材 料】

‧洋葱絲……30克

‧鴻喜菇……30克

‧蠔油……1湯匙

‧魚露……1茶匙

【做 法】

1.先下油以中小火炒洋葱絲和鴻喜菇2分鐘。

2.加入蠔油、魚露和1湯匙水，把鍋內所有材料拌勻。調高至中火炒1分鐘。完成備用。

文、圖˙ 廚豫

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 蔡曉彤

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