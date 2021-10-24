見字抄經：盡性立命，以宗教實踐道德

【明報專訊】談過人文精神、中國人的身分認同，唐君毅亦試圖解釋傳統中國哲學對心靈的理解，以心靈面向印證道德是真實存在的。《生命存在與心靈境界》是唐君毅最後撰筆的書，他在書中以心靈出發，建立了一套哲學體系，結合哲學、道德與宗教，把人對道德的追求，提升至信仰的層次。

心靈、感動、境界

傳統儒家將心靈定義為心性、仁心的能力，但唐君毅在書中擴闊心靈的意思，心靈意指人的「主體性」，有知、情、意的部分，包括理性、認知、情緒、反省自覺的能力等。中文大學通識教育部講師黃穎瑜舉例，有一天我們在街上遇到闊別多時的舊朋友，你遠遠跟他打招呼，但朋友視而不見，令你心生不滿，這短時間的偶遇也牽涉不同面向的心靈活動，如認知，你分辨到眼前的是一個人；記憶，你回憶朋友的模樣而連結現况；情感，因朋友無視你而感到不滿。唐君毅還提到，心靈的活動可以是錯誤的，例如你後來發現，原來朋友不跟你打招呼，原因是你根本認錯人了。

「貫通」情緒和認知

唐君毅以「感通」一字描述這些心靈的活動，感通一詞源於《易傳》「寂然不動，感而遂通」，宋明理學以「感通」解釋「仁」，即人有同情共感的德性，我們能夠體諒別人的痛苦、感受。不過唐君毅在書中重新解釋感通，擴闊其意思，「感」解作感應、意向的能力，「通」解作貫通，即是心靈有能力將現在與過去貫通，或者把情緒和認知連貫起來。

心通九境

心靈的一切活動即感通，而感通會產生不同「境界」。唐君毅將心靈感通的境界分為9個，概括心靈活動的不同類型。而9個境界中，又可以再分為3個類別，客觀境、主觀境，及超主客觀境。

客觀境的心靈活動，是有關認知客觀環境的東西，第一境是萬物散殊境，當我們坐在書桌前，分辨眼前不同事物時，能夠認知有一隻杯、一部電腦、一支筆，而這些事物都是分散而獨立存在的，「萬物散殊就是，這個世界所有事物，都是散殊的，分開一個一個。」第二境是依類成化境，我們認知事物後，能夠將事物分門別類，分為有用、無用，好、不好；第三境是功能序運境，我們能夠理解和分辨事情的先後次序、因果關係。

第二層面是主觀境，我們除了能夠觀察客觀事物，還能理解事物與我們主觀心靈的關係，「例如我之所以會把這個世界看成有因果關係，是因為我的心靈，嘗試將事物的次序給予一種解釋。」主觀境包括第四境感覺互攝境，我們看到眼前有一支筆，並意識到人有眼球活動、心靈活動，讓我能夠看到它；第五境是觀照凌虛境，人欣賞、創作藝術品，並非從實用、道德角度考慮，純粹因為對美的追求；第六境是道德實踐境，我們行動前會思考是否正確、仁義。

最高層次的是超主客觀境，超越了客觀境和主觀境，是形而上學、宗教角度的境界，歸向一神境指基督教，我法二空境指佛教，天德流行境指儒家。

「天德流行境」 追求理想生命

由第一境萬物散殊境到第九境天德流行境，唐君毅將9個境界排序，因為他認為境界有高下之分，人認知、理解這個世界後，應該要繼續理解人的主觀心靈與客觀事物的關係、對美和道德有追求，追求理想生命，而天德流行境就是最高境界。

唐君毅所說的宗教，並非指頌經參拜的宗教儀式，「宗教」，是有所宗，且有教化系統。宗教嘗試解釋人生意義，回應人應該歸向何處，而影響人理解生命、世界。「你在這個世界觀裏面，看自己人生，就不會跟一個沒有信仰的人一樣」，黃穎瑜以基督教為例，基督徒找尋自己的人生意義，或每做一個行為，考慮的是神喜悅與否，愛人是因為神先愛我們。建基於根深柢固的信仰，宗教建立了一套倫理系統，而這套倫理系統會指引人生，是人理解自己、他人、世界的基礎。

唐君毅認為要將道德提升到宗教、信仰、世界觀理解的層面，追求天德流行境。儒家有「天道」的概念，每個人生來有價值判斷、為善的能力，這價值根源來自於天，由天賦予給人，所以人要「準性立命」，將天賦予的人性、仁心實踐出來。當人相信天道，相信人有道德理性，而每個人都希望實現對自身和世界有裨益的理想，並致力成就理想、成就自我，如研究歷史著書立說、世界和平，即使現在世道昏暗崩壞，但我們仍然有信仰，相信人有道德，情况會否極泰來，這就是宗教。

心性所在 美和道德故在

黃穎瑜指，心通九境概括了當代新儒家的哲學體系，亦見唐君毅對真實的理解。從自然主義的角度，有人會認為肉眼看不到、顯微鏡觀察不到的事物，不能稱之為真實存在，「你去找良知是找不到，或者你找美，其實也不可以通過一個機器、儀器找到美是什麼，但美、道德的對錯是否就不存在呢？」對唐君毅而言，美、道德當然存在，美對應觀賞美、判斷美的心靈而存在，道德對應於價值判斷的心靈存在。

美、道德是心靈活動的對象，正如我們眼前的這份報紙是心靈活動的對象。有沒有我去閱讀這份報紙，它依然存在在書桌上，存在在這個客觀世界中。不過，當我們認知報紙的存在，拿起它，細心閱讀它時，我們的心靈成為了中心，因為我們閱讀、理解、記下報紙的內容，報紙的存在因為我們的心靈活動而變得有意義。美、道德、宗教亦因我們的心靈判斷而變得有意義，是真實地存在着，而且是重要的。

東方概念融合西方架構

唐君毅解釋心通九境時，也嘗試以西方語言，引入中國傳統哲學討論，例如感通概念來自東方，知識理性與實踐理性等形容心靈特性的概念來自西方，黃穎瑜說唐君毅融合中西哲學的嘗試，對當時學術界是一大進步，「他嘗試援引一些理論架構、理論概念，去重構中國哲學的一種嘗試，這是新儒家在學術上最大的突破，在當時來說。」未有西方哲學語言時，中國哲學家以傳統哲學內部語言溝通，不易理解，當代新儒家更新傳統學科，就令現代哲學家能夠理解、討論、質疑中國哲學，重構傳統思想在當時學術界因而蔚然成風。

傳統思想「求之在己」

「哲學」概念原來自西方，中國究竟有無哲學，一直面對質疑。尤其傳統中國思想重視「求之在己」，學習的目的在薰陶理想人格，而缺乏西方哲學重視邏輯論證的傳統。當代新儒家融合中西哲學時，考慮到西方着重理性思辨，但唐君毅、牟宗三認為哲學不能只講理性思辨，在腦海中堆砌論據、完美邏輯，就會淪為思辨遊戲。

講理性思辨的同時，他們相信哲學必須跟人的生活有關係，因而提倡將哲學「引歸實踐」，以心靈九境提倡心靈實踐的升進過程，追求更高的理想和價值，結合哲學、道德及宗教。

重視道德 安身立命之所

唐君毅把天德流行境的位置放得比歸向一神境和我法二空境高，被批評有判教意味，把儒家評定為最高級、最理想，而否定基督教和佛教。當代新儒家否認，解釋儒家有俠義和廣義，天德流行境推崇的儒家抽其普遍性一面，肯定人的道德理性、對理想的追求。唐君毅認為，重視道德，乃是由於人的安身立命之所，人會追求美好、正面的價值，每個人都有理想而希望成就理想，這是無論基督徒、佛教徒都共有的特質。儒家的仁心是其他宗教皆有的價值觀，也是這些宗教的基礎，如基督教改過遷善，佛教講求慈悲，儒家在高層位，就能涵攝、相容其他宗教。

【行書】

背景

書法家徐沛之選擇王羲之風格的行書字體，行書特點是快捷、簡單。王羲之筆跡多取自其書信，書信的對象和場合較不拘禮節，所以王羲之每每頭幾行寫得較慢，字體風格偏向像早兩期的行階，但隨著書信內容和情緒變化，王羲之後來會愈寫愈快，字體開始潦草，變成今期的行書。

【小技巧】

行書書寫速度快，行筆要流暢，王羲之的字特色在端莊、秀麗，要留意線條細節，筆畫有弧度，不會太橫太直。

文˙ 朱琳琳

{ 圖 } 受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 歐陽德智

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