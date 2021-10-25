姿治通鑑：「嚥」得是福

【明報專訊】吞嚥，對一般人來說是很自然和簡單的事。惟對於某些人來說，卻要透過很多訓練、協調和技巧，才能安全地飲食和吞嚥。這些患有吞嚥困難的人包括：中風、柏金遜症、認知障礙症、鼻咽癌患者等。

嚴重可致肺炎、缺水

吞嚥困難的常見特徵包括：飲食時咳嗽或清喉，食物經常殘留在口腔內，感覺到食物「卡」在喉嚨，吞嚥後聲線變得混濁等。如不及時處理，情况嚴重時會引致入侵性肺炎、缺水、營養不足及體重下降。不少患者及其家人發現有吞嚥困難時，都會自行尋求協助，亦有可能由醫生轉介到言語治療服務。

當患者來接受評估，言語治療師會先了解其口部肌肉及吞嚥能力。之後，言語治療師會按患者吞嚥能力及需要，制訂合適的跟進和訓練方案，包括：為患者建議適合的餐類質地和流質稠度，進餐時坐姿，進食或餵食技巧。吞嚥能力較差的患者或需要接受口肌及吞嚥訓練，當中包括：舌頭、嘴唇、顎等部分的活動能力、協調及肌肉耐力訓練，口肌按摩，不同的吞嚥運動（主要針對咽喉肌肉），吞嚥反射刺激訓練和神經肌肉電刺激吞嚥訓練等。

認知障礙症患者可能不止有吞嚥困難，很多時亦有飲食的認知困難，引致拒食行為，營養和水分不足。曾遇過不少患有認知障礙症長者，由於他們對食物認知能力逐漸退化，加上體力消耗較少，食量變得愈來愈小，體重亦愈來愈輕。對於這類患者，言語治療師要考慮到他們飲食時餵食技巧，例如：餵食手法、使用餐具、食物味道和溫度、患者對食物和飲品喜好等。

不論是哪一種病况而引起的吞嚥困難，言語治療師都希望透過合適訓練和餵食建議，幫助患者更安全地飲食，讓他們也能享受食物、享受與家人及朋友進餐的樂趣。

如想了解更多言語治療服務，可瀏覽www.ymca.org.hk/zh-hant/hcp-2或致電2783 3616。

文：柯穎欣（香港中華基督教青年會言語治療師）