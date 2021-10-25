養生帖：一湯一穴 寧心除煩

有助解鬱——以食療及穴位疏肝寧心，有助解鬱舒懷，清心除煩。（設計圖片，Tomwang112@iStockphoto）

【明報專訊】現代人常因工作繁忙或俗事紛擾，導致心煩意亂。中醫臨牀屢見不鮮，辨證屬肝鬱氣滯、心神失養，治療注重「疏肝解鬱，寧心安神」。下面介紹一湯一穴，助大家清心除煩。

一湯：龍眼百合棗仁燉豬心

材料：龍眼肉2粒、百合10克、酸棗仁5克、豬心50克（1人分量）

做法：豬心用鹽、梳打粉洗淨瘀血，再用清水冲淨後切片，凍水下鍋，加薑片汆水去除血污。將上述藥材放入燉盅，文火燉2小時，加鹽調味即成

功效：寧心安神，除煩解鬱

一穴：內關

《靈樞‧經脈》：

「手心主之別，名曰內關……實則心痛，虛則為煩心。取之兩筋間也。」

內關寬胸順氣 主治心煩憂慮

內關穴屬於手厥陰心包經絡穴，有寧心安神、寬胸順氣之功，主治心煩憂慮、怔忡驚悸，屬於針灸學理論中的「遠端取穴法」，是針灸臨牀常用穴，平時用於自我按摩保健調理心煩症狀，也十分適合。

尋最痠脹點 按壓10分鐘

如下圖所示，取穴時手掌向上握拳，在腕橫紋上2寸，兩條堅硬的肌腱（掌長肌腱與橈側腕屈肌腱）之間，仔細地循按，尋找到最痠脹的點，定位後按壓，可適當加力，按壓5到10分鐘，對紓緩心煩有很好的作用。

文：楊楨（香港大學專業進修學院助理課程主任、註冊中醫）