雙人拍檔闖港創事業 南非紋身師 鍾情亞洲風

【明報專訊】提起南非，不期然想到動物大遷徙、鑽石或紅酒。兩個南非人Ross Turpin和Rich Phipson既非來自大草原，也不賣紅酒、鑽石，卻千里迢迢來到香港販賣創意與手藝，說的是近年方興未艾的紋身藝術。二人一起玩音樂，又同樣熱愛紋身，一趟亞洲旅行與機緣巧合，改寫他們的事業生涯，12年前毅然決定合伙在香港開展紋身事業，全靠年輕與心口一個勇字。

走進二人位於灣仔的工作室Star Crossed Tattoo，與印象中的紋身店感覺大不同。同行的攝影師打趣說，本地紋身店多數又小又雜亂，像雜貨店；這裏用上白色裝修，加上大大的窗戶與整齊的陳設，予人窗明几淨之感。問Rich這是南非紋身店風格嗎？他說不是，只是希望營造專業感，乾淨舒服。

千方百計自學 入行不輕鬆

說到對紋身的熱情，Ross指小時候紋身文化並不如現時般流行。不過當他接觸重金屬音樂後，就發現紋身在音樂世界很普遍，即使十多廿年前的南非，在音樂圈就已經流行紋身。他在學校時修讀藝術，畢業後在廣告行業工作，卻對辦公室生活提不起勁，不喜歡畫作題材被規範，喜歡自由創作，於是想到紋身業。紋身很個人，適合鍾情非主流文化的他，因可以選擇自己喜歡的道路做自己。不過Ross說，10多年前「當地紋身行業幾乎被一小撮鐵騎士壟斷，都是老派紋身款式」，不是他喜歡的類型，於是他自學和請教朋友，然後在自己和朋友身上練習。而Rich的入行經過也不輕鬆，他先與紋身師交朋友，再苦苦哀求對方教授技巧，被無數次拒絕後，終於靠為對方添置不同器材而獲認同，換取學師的機會。

初來香港「學習相信人」

現時全世界的紋身熱潮正盛，但Ross說10多年前南非的政府很傳統保守，南非人亦然，不喜歡太突出，與香港相似；現在當地相對開放，人們才較接受紋身。這對南非拍檔由玩小眾重金屬音樂結緣到鍾情紋身，敢於開創自己的道路，當年是如何結伴到香港闖天下？Ross說因為在南非發展不大，當地人也不太鍾情紋身，於是想到不如出門走走，去個旅行再說吧。把旅行目的地定在亞洲後，就開始計劃出發日期和旅行地點。沒想到在網上遇上這間紋身店的創辦人，當時她想回去英國，打算把生意出售。Ross心想不如先電郵聯絡看看。Rich跟他的情况也差不多，於是二人就決定先到香港旅遊再作打算。2010年二人第一次來港，也是初次踏足亞洲。旅行後他們返回南非，數月後回來，正式開展事業。

他們都表示未來港前對香港所知不多，Ross覺得「香港是個富裕城市，發展機會可能比家鄉多」，Rich就笑言自己甚至分不清香港和日本，要說對香港的印象，大概有李小龍和黑社會幫派電影，害他「擔心來港會遇上黑社會」。Rich分享剛來港時的趣事：二人乘坐晚機抵港，朋友來接機，坐巴士到旺角，那是周二晚上10時，旺角周圍都是人。他覺得很奇怪：「香港晚上10時怎麼還有那麼多人在街上？他們在做什麼？不用準備明天上班嗎？」坐巴士的時候，朋友叫他們把行李留在巴士下層的行李架，再到上層坐。他大驚說：「這怎麼安全？那可是我全副家當啊！難以置信！」他也觀察到，香港的店舖晚上關門後，送貨的人也會隨便把食品之類的東西放在店外，沒有人會擅自拿走。「在南非，一定會有人把東西拿走！」他沒想到來香港第一件事竟然要「學習相信人」。

南非是個多元文化國家，二人的家鄉Durban是繼約翰內斯堡和開普敦後，第三大的城市，人口達300多萬，傳統非洲、印度、西方文化共冶一爐。他們自小接觸多元文化，又是社會上的少數社群（在南非白人屬於少數），來到香港繼續成為社會的少數，Rich倒是樂得自在。Durban位於南非東邊沿海，Ross認為南非人不會特別想要到當地遊覽。「如果喜歡出海、釣魚或者衝浪，倒是很適合，但想要從事藝術創作，就不是一個多機會的地方。」Rich就認為家鄉是個海灘市鎮，沒太多國際旅客，但有很多自己的朋友，是一個「適合年輕人玩樂的地方」。香港的大浪灣會令Rich泛起「鄉愁」，「想起Durban，同樣是安靜的海灘，也能夠衝浪」。Ross就最想念南非自由的氛圍、廣闊的空間，他指香港和南非很不同，各有利弊，香港很城市化很富裕，但南非家鄉一出門就有自然風光。他既喜歡大自然，亦喜歡城市生活。

廟宇、壁畫成創作靈感

由南非來到香港後，二人的紋身風格也不經不覺受到地域文化影響。Ross現在醉心亞洲紋身款式，會創作一些具個人特色、以日本風格為主的混合設計。以往在南非，由於沒太多機會接觸亞洲文化，當地的亞洲紋身設計也不是做得很好，所以當時的他對亞洲紋身不感興趣。在亞洲旅遊後，他接觸到不同廟宇、牆上的圖畫等，覺得大開眼界，刺激創作靈感。「日式紋身講求discipline，稍有出錯就很容易看出來！」例如水、雲、背景等設計有一定規律，這些挑戰令他更沉迷紋身創作。他一向以自學為主，既然日式風格如此複雜，自學豈不更困難？「其實每個人都有自學的過程，即使你是日本人，按傳統拜師學藝，如果你只是按別人所授而做，最後出來的也只會是師父的作品，不會進步。」他覺得最重要是勤力和有熱忱，「在自學過程中，會慢慢掌握到技巧，會自我批判」，向傳統致敬之餘做到持續創新。Rich的紋身風格則以線條和圖案主導，即使看來與紋身毫不相關的事物，他也會從中發掘靈感，「有時會從大自然找靈感，有時一幅油畫的筆觸也是啟發」。聽來抽象，Rich舉例指南非人傳統的壁畫、古老的雕刻工藝，他已吸收為養分，或許自己沒有察覺，卻早已植根腦海，隨他來到香港，成為他的個人風格。

對於紋身，Ross覺得是「right tattoo at the right time」，你的紋身師擅長什麼，就讓他去發揮，而不是指揮他做一些未做過的，因為「每人都有自己擅長的地方」，他重視紋身的藝術質素與價值。Rich認為紋身不單是一個圖像，同時也是一個「experience」，紋身前最好去見見紋身師，看看紋身的地點，自己是否覺得舒服自在。「紋身隨時要坐上2、3小時，如果不享受過程，那個經驗會伴隨紋身圖案跟着你。」

文：Selene Luk

編輯：陳淑安

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