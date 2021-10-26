點一炷香 在家呼雲喚雨

【明報專訊】棉花糖、心心、兔子、老鼠……抬頭望向天，雲的形狀千奇百怪，你可有想過它形成的原理？原來只要一些簡單工具，我們在家中也可以自己炮製「雲」及它的好朋友「雨」。齊齊細看風雲變，認識有關天氣的小知識！

在家做實驗前，先簡單認識雲、雨是如何形成。油蔴地天主教小學（海泓道）常識科教師陳家業表示，地球上海水或地面溫度上升時，會產生水蒸氣，它們會一直升上半空，在較高位置遇到冷空氣後，再依附空氣中的塵埃形成雲，所以雲其實是很多很多的水蒸氣（小水點）聚集在一起。當它們聚集得愈來愈多和重時，便會下降成雨水。

所以，在下雨的地方，上空一般都會有巨大的雲，而且雨水不但附有塵埃，也含有大量細菌，如果被雨淋濕了，小朋友們記得清洗乾淨！

■小實驗：雲和雨的形成

材料：量筒、線香、保鮮紙、約100℃熱水、冰塊

◆Step 1

將約300毫升的100℃熱水倒進量筒，模擬地球表面的熱空氣或受陽光照射後升溫的海水

◆Step 2

燃點線香，放入量筒中央約1分鐘，使其釋放的煙霧散播於量筒中，線香煙霧代表空氣中的塵埃

◆Step 3

取出線香，用保鮮紙包裹筒口

◆Step 4

把冰塊放在保鮮紙之上，模擬高空中的冷空氣，待5分鐘看結果

◆Step 5

打開保鮮紙可看到「雲」從量筒中慢慢飄出來

◆「下雨」了！

量筒內側依附很多小水點，它們就是「雨」

■結果：量筒下「雨」

5分鐘後，可以看到量筒內有一些在慢慢飄浮的白色煙霧，它們首先會在量筒的上方出現，這便是水蒸氣飄浮在空氣中形成的「雲」。當打開保鮮紙，這些「雲」便會在瓶頂慢慢飄散出來。

至於保鮮紙覆蓋量筒的一面，以及量筒的內側也會依附很多小水點，它們就是「雨」了。

小貼士：關冷氣

若想實驗中的雲霧顯現效果更好，可選擇在沒有冷氣的空間做實驗，以及使用較熱的水，但小朋友記得在成人指引下使用熱水，以免燙傷。

透過實驗，我們得知雲是如何形成，但為什麼抬頭望上天空，每次見到雲的形狀幾乎都不一樣？香港天文台回覆電郵查詢表示，雲可以根據其高度、外形等特徵，分類為「三族十屬」（見圖1）。

文：顏燕雯

示範：油蔴地天主教小學（海泓道）常識科科主席郭雅慧，學生郭衍銚、吳祉昕、龐柏鏗、郭棨晴

編輯：林曉慧

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■有片睇

雲和雨的形成bit.ly/2XAikrk