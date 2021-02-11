知多啲：小學生DIY觀天儀 記錄浮雲眾生相

【明報專訊】風雲變化莫測，古時人們亦會察雲觀天。為了觀察雲在不同氣候、季節及天氣的變化，去年油蔴地天主教小學（海泓道）5名高年級學生，在教師帶領下合作設計了一台全域觀天儀「雲寶寶」，把它放置於學校天台，以電子方式記錄天空的圖像；另外亦以類似方法設計了一台較細小的便攜式觀天儀「月光寶盒」，由同學們帶到香港其他地方錄下天空圖像，最後把2021年3至5月期間拍下的照片詳細分析。師生們的設計，在由香港大學工程學院、香港天文台及香港氣象學會合辦的2020/2021全域觀天儀設計比賽中，一共獲得小學組亞軍、藝術獎、我最喜愛的全域影像儀、我最喜愛的縮時影片4個獎項。

傳統的全域觀天儀，包括一枚CCD（Charge-coupled Device）相機，以預設時間（例如每小時1次）拍攝天空影像。而學生設計的這個觀天儀配備主要包括樹莓派電腦卡片（Raspberry Pi，卡片式電腦）、散熱盒、魚眼攝像鏡頭、行動電源。由於「雲寶寶」要長時間放置在天台，學生為此設計了一個完善的保護套裝，包括密封防水膠盒、膠管、防曬功能鋁箔紙、溫度計及風扇等散熱及防水配件。

初夏常現層積雲 5月多卷雲

負責設計的其中一名學生鄒子樂表示，他們在今年3至5月共23天利用「雲寶寶」及「月光寶盒」拍攝照片，記錄雲屬情况，如層積雲便出現了12次，也錄得高積雲、雨層雲，甚至意外拍到難得一見的日暈。他們分析照片後，發現春末初夏較常出現層積雲，這是因為春天海面蒸發海水量較冬天多，太陽的熱力也使空氣加熱變暖，漸漸形成「逆溫層」現象，即大氣的溫度隨着高度而增加。當天空上層氣溫比上升中的雲層高，會導致上升中的雲不能向上蒸發，便形成了大量棉花糖狀的高積雲。

同學們的分析報告亦指出，踏入5月，天空開始出現由冰晶組成的高雲族，當中以卷雲出現較多，這是因為夏天時太陽與地面距離較近，令天氣較熱，空氣中的小水點不斷上升而蒸發至結成冰晶，所以在地上看到的卷雲是稀薄而潔白的。