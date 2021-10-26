News：電競系列家具 打機辦公好幫手

【明報專訊】自疫情開始，除了平時休息起居以外，「家」亦變成工作和娛樂的場所。大眾對家居產品有更高要求，希望能找到集設計、功能、品質、可持續發展及低價於一身的家具。IKEA最近推出電競系列，讓玩家可同時享受遊戲、工作與居家生活。無論是專業的電競選手，還是在家工作的人士，均能滿足需求。

IKEA電競系列備有6個產品組合，當中的UPPSPEL系列與ASUS ROG（華碩玩家共和國）共同設計，其他系列的靈感則從與ROG的合作過程中得到啟發。雖名為電競系列，但並不只為遊戲玩家專用。例如以纖維板及粉末塗層鋼製成的UPPSPEL電競枱，可預設4個不同枱面高度，輕輕一按就可上下移動枱面，靠牆一面的枱邊特別設有空隙，方便電線穿過。MATCHSPEL電競椅可獨立調校椅子、頸枕和扶手的高度，減輕手臂和肩膊的壓力，另設有可調節和鎖定的椅背傾斜功能，高背靠的設計為身體、頸項和頭部提供承托。

就算不是網紅，在家視像會議有時也會面對燈光問題，LÅNESPELARE環形燈連手機架可切換暖色光和冷色光，調節理想亮度，無論是網上會議還是跟朋友virtual聚會，也可以最佳狀態示人。

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整理：張曉冬