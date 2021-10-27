回顧珠寶大師Frédéric Zaavy設計 以寶石作畫 展現璀璨生命力

【明報專訊】藝術珠寶是拍賣會中兵家必爭之品，每枚珍品也由工匠花數年時間打造，在世界上獨一無二。這些工匠除有過人的工藝，亦恍如有神通——向原石和金屬吹口藝術靈氣，即賦予其璀璨生命力。記者最近認識一名收藏級國際珠寶工作室負責人，分享其伴侶、法國著名工匠Frédéric Zaavy一生的珠寶設計傳奇。

Zaavy自小學習珠寶設計，畢生走訪10多個國家，吸收各國技術和藝術精粹。他在2011年因病離世，在生時花盡精力創作204件珍品，價值是天文數字。Lisa Chen本身從事珠寶設計，擁有兩家珠寶公司，於1994年和Zaavy結伴開創珠寶事業，見證其充滿電影感的一生。他們合力設立巴黎工作室，創辦同名珠寶品牌Frédéric Zaavy。

深入窮鄉僻壤 尋寶石貨源

「他是珠寶商家族的第3代，少年時愛天馬行空，受文學老師欣賞。長大後離開巴黎前往加拿大魁北克省北部。」Lisa說Zaavy在當地一個小聚落住了4年，向當地修女學習鋼琴和英文。當這浪子在優游生活中醒覺自己的真正身分和對珠寶的熱情後，便前往洛杉磯美國寶石學院進修，以優異成績取得寶石學家文憑。他懷着對寶石的狂熱，在父蔭下踏上事業高峰。父親「授予」他鑽石商身分，讓他穿梭於特拉維夫、巴黎與紐約等城市，結交業界友好，之後的故事便有如電影《奪寶奇兵》般精彩。「Zaavy既熱情又有活力，認識了比他年長20歲的法國人André Assaf，對方竟然把東非偏遠地區寶石礦場探險事業交給他打理。Zaavy於是帶着裝滿現金的行李箱前往非洲，僱用保鑣陪伴自己深入窮鄉僻壤，找尋寶石貨源！」

Lisa憶起Zaavy滿有熱情，但脾氣也不小。「他的設計極其複雜，每件作品均花上數千小時製作。」其工作室的鑲嵌大師Robert Benzekri也很了解這位大師，曾向Lisa形容Zaavy是有無窮想像力的狂熱者、藝術家。不少人都異口同聲讚賞Zaavy的作品充滿靈性，這跟他年輕時受文學、音樂薰陶有關。他早些年遊戲人生時的所見所聞，成為他日成為珠寶藝術家的繆斯。

參考點描法 視寶石為「顏料」

「Zaavy性情執著，驅使他追求完美的設計！寶石原料一定要用最頂級的，品質、切割都要無瑕。」Lisa說Zaavy設計珠寶用色時會參考繪畫的點描法，即是在「畫作」上用寶石佈滿色點構圖；寶石構成的線條和區塊看似隨意，實質經過嚴謹思考，才可創造出閃亮、變化多端的色彩。Zaavy視寶石為「顏料」，以石作畫，難度比繪畫更高，被珠寶界譽為「雕塑形態的印象派藝術」。「若他無法在原石找到合適的顏色，便會殘酷地直接拿色澤相近的大顆寶石切磨。」欣賞這些作品時，要特別留意其層次及色澤多樣化，一切得來不易。「一般人鑲嵌時想用黃色，可能只會用3種不同色澤和大小的黃鑽，Zaavy卻起碼選10至12種，鋪砌時把它們鋪開有如調色盤一樣！」他所使用的金屬部件，在鑲嵌時亦會盡量令其不被肉眼看見，隱沒於寶石之下。

獨具慧眼 鍾情碧璽、石榴石

多年來出入礦場的Zaavy獨具慧眼，他在生時巴黎頂級珠寶商只對祖母綠、紅寶石和藍寶石有興趣，他卻鍾情碧璽、石榴石、尖晶石和海水藍寶石等顏色細膩卻較少人留意的彩石，這些寶石到後來則被市場大力吹捧。藍色的帕拉伊巴碧璽，更是今天世上數一數二最受青睞、最昂貴的寶石之一。

Zaavy強調珠寶的顏色和光澤，而光影、色彩正是印象派的關注點。Lisa和他共事多年，很了解其收藏心法。「他個人收藏頂級寶石，認為那是人生中最忠實的朋友。他視寶石為活生生的個體，寶石的生命也就是他的生命。他的興趣非常廣泛、熱愛所有事物，對一切保持好奇心、不斷吸收新知識，為的是要把所有好東西注入設計。」

Lisa延續Zaavy的創作方向，繼續發展工作室，她亦分享對未來收藏趨勢的看法。她預測未來受市場歡迎的珠寶設計風格有3種，包括極簡約的商業珠寶，個人風格強烈的款式 ，以及永遠的經典──印象派雕塑形態的藝術珠寶。

● 其他珍品（圖）

● 查詢：www.fredericzaavy.com/zh-ht

文：呂一心

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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