沙發薯：值得被看見的《姐姐》與李尚正

【明報專訊】全港外籍家庭傭工人數接近40萬，對於維持家庭的正常運作甚至和諧生活擔當着舉足輕重的地位。筆者沒聘外傭，但身邊親友都因為各種原因，聘請姐姐融入家中，無論是日間主理家中清潔、接送少主上課放學，夜晚幫忙切菜煮飯，夜闌人靜時哄睡餵奶，或是全天候照顧長者，未必每個外傭的表現都令僱主稱心滿意，但沒有姐姐的日子，足以令他們的生活天翻地覆。近期政府以疫情為由，為外傭來港工作落下重重關卡，檢疫酒店甫開放預訂旋即爆滿，可見姐姐們對不少家庭來說絕不可少。

但我們往往對於姐姐們所知甚少。幾年前一本關於外傭的書《外傭：住在家中的陌生人》，完美描述了不少外傭和僱主家庭的微妙關係。僱主們或大概知道外傭結了婚沒、有幾多個孩子、高堂是否健在、曾經打過幾多份工，但對於姐姐作為一個人——她的興趣才能、辛勞工作之後回到工人房會做什麼、近期有什麼煩惱，卻未必了解，或者從沒想過去了解。近期香港開電視的節目《姐姐去哪兒》，帶觀眾走入姐姐們的世界，令人看得既開懷又暖心，是筆者近期的心水選擇。

外傭分享在港苦樂、理想與掙扎

《姐姐去哪兒》主持李尚正及和泉素行，每集都走訪並參與姐姐們的假日活動，讓觀眾了解外傭工作以外的生活。主持親身上陣，與姐姐們一起跳慶典舞蹈、學化妝，打功夫、攀山涉水，並擔任姐姐選美會的評判。如沒有記錯，兩名主持人首次合作，但他倆都充滿喜感，產生有趣的化學作用。不過這節目並非搞笑主導，也沒有以獵奇眼光看外傭的生活喜好，反而有不少篇幅讓姐姐們分享她們的真實情感——在香港生活的苦樂、想念故鄉家人之情、理想和掙扎，以及回鄉後的願望等，都能恰如其分地向觀眾呈現，也不覺沉重煽情。而且和泉素行與姐姐們一樣，都是漂洋過海來港工作的外籍人士，訪談中也與姐姐們分享相似的體會，令節目多了一個層次。這種既能兼顧娛樂、教育及社會關懷的節目，着實難得。

不得不提主持李尚正。如果說ViuTV的台柱是「強尼」許博文，香港開電視的一哥必定是李尚正。兩人都在有線電視出身的藝人，走上不同的道路——前者原本在有線主持足球節目，過檔ViuTV後，進化成大騷主持、電視劇演員，甚至在音樂節目唱歌，樣樣皆能被稱為「全尼」；後者除了在有線主持節目，更是周星馳的御用班底，他在《長江七號》曹主任和《美人魚》警察的角色，未必如《少林足球》的醬爆或六師弟深入民心，但他卻可以繼續與星爺合作，並參與編劇工作。李尚正的表情、說笑話爛gag的節奏，都有星爺的影子，難怪會被重用。

可惜的是，無論是當年有線娛樂台或是現在香港開電視始終是弱台，李尚正主持過的節目《臥底旅行團》系列，因為疫情而衍生的《餓底外賣員》，抑或今次《姐姐去哪兒》，論製作質素論娛樂度絕不輸蝕ViuTV的節目，更甚者這些都是本地原創，並不是參考甚至抄襲外國節目。但就算節目有高質素，收視仍然偏低，遑論得到廣泛注意和討論，李尚正的實力也被忽視。不過好節目和好藝人都值得被看見，在「看無綫就是廢老」與「看ViuTV大勢所趨」以外，只要勤力轉台，還是有一些滄海遺珠等待觀眾發現。

文：梁慧思