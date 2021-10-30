電競手機兼職拍片 攝錄8K不過熱

機背搭載彩色後置幻視熒幕，可設定專屬文字、圖像或動畫。（品牌提供）

品牌同時推出多款打機配件，配搭出必勝組合，圖左為ROG Gamepad遊戲控制器3。（品牌提供）

【明報專訊】ASUS旗下電競手機ROG系列最新作ROG Phone 5s Pro，早前於電腦節正式推出，售價達$10,298，擁有最新、最高階的Snapdragon 888+ 5G處理器，大幅提升打機效能；配上一系列專用配備，讓你打遍天下無敵手。

機背幻視熒幕顯個人風格

ROG Phone 5s Pro內置Snapdragon 888+ 5G處理器，具備約3GHz時脈頻率，官方指CPU效能可多提升25%。熒幕採用144Hz/1ms E4 AMOLED，遊戲體驗超級流暢，360Hz原生觸控率則能減少誤觸。機背更特別搭載彩色後置幻視熒幕，透過設定專屬文字、圖像或動畫，盡情展現個人風格。

為了提升打機效能，散熱是十分重要的一環，ROG Phone 5s Pro透過特殊結構將CPU置中，電池則位於CPU左右兩側，將CPU產生的熱能分散至機身所有邊緣和角落；再配合液態均溫板及大面積的石墨片，更有效地將熱能均勻分散，避免集中於CPU區塊。而隨機附送的空氣動力風扇5，可安裝於手機中央，運作後推動大量氣流，官方聲稱可使CPU周圍溫度最多降低15℃。

超音波觸控鍵 打機技能隨心組合

ROG Phone 5s Pro對應品牌獨家的AirTrigger 5功能，機身不同位置（包括機側、機背）都可以當作觸控操作。其中「超音波觸控鍵」在今代新增可同時支援兩種手勢指令，例如點擊搭配長滑或撥滑。玩家可隨心所欲自訂技能組，遊戲操控更爽快直覺。

ROG Phone 5s Pro用家還可另購一系列專屬擴充配件，包括ROG炫光智慧保護殼5（內置可自行設定的Aura燈效，$399）、ROG Gamepad遊戲控制器3（連ROG Phone 5專用保護殼，$999）、ROG Clip遊戲搖桿支架（$239），增添如此裝備，打機手感更佳。

除了電競級打機效能外，ROG Phone 5s Pro的拍攝功能亦非常出眾，機背3鏡頭之中，包括旗艦級Sony IMX686的6400萬像素主鏡頭，能夠拍攝8K影片。手機還內置6000mAh超大電池，對應65W快充，30分鐘能充滿七成電力，51分鐘即可為手機充滿電。

■ROG Phone 5s Pro規格

系統：Android 11

熒幕：6.78吋2448×1080像素

144Hz E4 AMOLED

處理器：Qualcomm Snapdragon 888+ 八核心

內存／儲存空間：18GB／512GB

Sim：雙nanoSim

鏡頭：6400萬像素廣角f/1.8

自拍鏡頭：2400萬像素自動對焦

網絡：5G、Wi-Fi 6、藍牙5.2、NFC

電池容量：6000mAh

其他：屏下指紋感應、8K拍片、65W QC 5.0／PD 3.0快充、AirTriggers 5

體積／重量：173×77×9.9mm / 238g

售價：$10,298

查詢：3582 4770（ASUS）

（E潮）