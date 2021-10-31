【明報專訊】facebook公司改名Meta並領導人朱克伯格聲言將向元宇宙進發，立時引起全球起哄，一方面質疑fb搞花臣轉移視線迴避爭議，另方面又忍不住急急刨文摸底：究竟元宇宙係乜鬼？前一天記者曾曉玲才去會過專研高新科技的許彬教授，許教授神預測今期將會熱話元宇宙，趁機給記者講解有關研究成果，並說下一次科技大爆炸已離我們不遠。走在尖端的人也要瞧準時機，適時製造推進科技發展的優勢，近日則有資本家批評反映香港政府在這方面並不擅長，倘若元宇宙新世界真要降臨，大家準備好未？在那個以分身活着的虛擬世界，可以拓闊人生收穫更多幸福和歡欣嗎？抑或會惹上更多不可預知的麻煩？

至少，在元宇宙的大世界裏，分身既由自己設定，可以做貓，又可以做鳥，也就無人會知道真身蝸居納米樓還是劏房。現實世界中，香港人只要住大一點就會覺得擁有全宇宙，政府終於首肯研究「人均居住面積標準」，突然就覺得前途無可限量，實際是否真會帶來人人可以住大啲的果效？「我地想」專欄陳劍青有一番深刻的觀察。

立法會選舉開始接受提名，建制派紛紛表態參選，而一直聞言中央「不搞清一色」多時，最終結果卻是民主黨民協無人參選，今期李九斤剖析大半年來相關的建制評論文章，追蹤實時的國際外交與本地形勢發展，嘗試拆解何以事情最終不似中央預期，是否在處理港澳事務上出現誤判所致？

今日除了是Halloween，也是聯合國氣候峰會召開的日子，在元宇宙到臨前，讓我們先來為地球打氣。

編者話˙黎佩芬

插畫˙黃照達

編輯•蔡曉彤

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